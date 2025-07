Minulý měsíc americký prezident Donald Trump opět prodloužil lhůtu, ve které musí současný čínský majitel, firma ByteDance, odprodat americká aktiva TikToku do amerických rukou, nebo ukončit činnost sítě v USA, a to do 90 dní, tedy do 17. září.

Americký Kongres přitom již loni v dubnu kvůli bezpečnostním obavám přijal zákon, podle kterého měl vstoupit v platnost zákaz sítě TikTok v USA v případě, že se prodej neuskuteční do 19. ledna. Trump však v lednu lhůtu pro prodej prodloužil o 75 dnů a v dubnu pak přikročil k prodloužení o dalších 75 dnů. Prezident USA také několikrát uvedl, že si nepřeje, aby TikTok zmizel.

„Čína může mít malý podíl nebo ByteDance, současný vlastník, si může ponechat malý podíl. Ale v zásadě budou mít kontrolu Američané. Američané budou vlastnit technologii a Američané budou kontrolovat algoritmus,“ řekl Lutnick. Pokud Číňané tuto dohodu neschválí, pak TikTok v USA zanikne, dodal.

Letos na jaře se připravovala dohoda, která by oddělila americké operace TikToku do nové společností se sídlem v USA. Jejím většinovým vlastníkem a provozovatelem by byli američtí investoři. Jednání o dohodě však byla pozastavena poté, co Čína naznačila, že ji neschválí, protože Trump zavedl vysoká cla na čínské zboží, napsala agentura Reuters.