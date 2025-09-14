Příkladem může být Trumpovo setkání s britským premiérem Keirem Starmerem a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. To se odehrálo v Trumpově golfovém klubu Turnberry na jihozápadním pobřeží Skotska, píše agentura.
V rámci toho, co Bílý dům nazval „pracovní cestou“, Trump spojil obchodní jednání a diskuse o konfliktech na Ukrajině a v Gaze s propagací svých podniků. Během tiskové konference se Starmerem 28. července Trump hovořil o nákladných renovacích, které v Turnberry uskutečnil. Poslední den své skotské cesty odletěl Trump do Aberdeenu, kde otevřel nové golfové hřiště.
Cesta, jejíž náklady na dopravu, bezpečnost a ubytování v nemovitostech patřících Trumpovi vyšly americké daňové poplatníky na miliony dolarů, je příkladem toho, jak Trumpovy rodinné společnosti těží z jeho prezidentství, píše Bloomberg.
„Neustálé pokusy médií vymýšlet si střety zájmů jsou nezodpovědné a posilují nedůvěru veřejnosti v to, co čte,“ odmítá ovšem výtky tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová. „Ani prezident, ani jeho rodina se nikdy nezapletli do střetu zájmů a nikdy se do něj nezapletou.“
Obchodní zájmy versus úřad
Trump se letos stal prvním americkým prezidentem od roku 1978, který po nástupu do funkce odmítl své podniky svěřit speciálnímu trustu spravovanému nezávislými správci. Své firmy místo toho převedl na syny Erika a Donalda mladšího, kteří od ledna uzavírají nové obchodní dohody i mimo USA.
Trump se léta věnuje byznysu v oblasti nemovitostí i kryptoměn. Jeho firmy v minulých měsících uzavřely několik nových partnerství se společnostmi z Ománu, Kataru či Saúdské Arábie. To jsou všechno země, se kterými Trump i letos několikrát vyjednával o nejrůznějších technologických a obchodních dohodách.
Kritici proto říkají, že motivace pro vyjednávání s těmito státy souvisí také s jeho byznysovými zájmy. To podle agentury Bloomberg potvrzuje i fakt, že společnost Trump letos uzavřela několik dohod o výstavbě hotelů, golfových areálů i dalších komerčních nemovitostí právě na Blízkém východě či v Asii, a to v době, kdy Trump jako americký prezident byl v těchto státech na oficiálních státních návštěvách.
Podle Bloombergu to může mít vliv i na americkou politiku. Prezident totiž může brát v úvahu své soukromé zájmy a rozhodovat se podle toho, co je pro něj a jeho společnosti finančně výhodné.
Existuje nad Trumpem nějaký dohled?
V únoru Trump odvolal šéfa Úřadu pro vládní etiku, tedy agentury, která v USA dohlíží na dodržování zákonů o střetu zájmů. Místo toho do čela jmenoval člověka ze svého okolí Jamiesona Greera. Trump rovněž propustil několik inspektorů, kteří měli léta na starosti dodržování kontrolních mechanismů ve federálních úřadech.
Během února Trump zároveň pozastavil vymáhání zákona proti korupčním praktikám v zahraničí, který zakazuje americkým firmám uplácet cizí úředníky. Své rozhodnutí obhajoval tím, že tato legislativa poškozovala konkurenceschopnost amerických podniků.
Jaká pravidla tedy platí?
Současná legislativa nenutí Trumpa k tomu, aby prodal všechna svá aktiva. Jako prezident je vyňat i z pravidla, které zakazuje federálním úředníkům využívat svůj úřad k osobnímu obohacení nebo propagaci komerčních produktů.
Korupce zůstává trestná, ačkoliv Nejvyšší soud USA loni došel k závěru, že prezident nemůže být trestně stíhán za úřední rozhodnutí. Kdyby Kongres Trumpa obvinil z porušení zákona, mohl by spustit proces impeachmentu. Senát i Sněmovna reprezentantů jsou však ovládány republikány, takže takový scénář je momentálně nepravděpodobný.