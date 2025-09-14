Ze státní kasy do Trumpovy kapsy. USA řeší střet zájmů amerického prezidenta

Autor:
  19:00
Návštěvy státníků v zahraničí jsou standardně nákladnou položkou a v případě Spojených států to platí dvojnásob. Agentura Bloomberg zmapovala, kam putují vládní výdaje na zajištění bezpečnosti, stravy, ubytování či dopravy. Překvapivě v řadě případů končí na účtech firem spojených s prezidentem Donaldem Trumpem.
Donald Trump v Oválné pracovně (13. března 2025)

Donald Trump v Oválné pracovně (13. března 2025) | foto: Profimedia.cz

Donald Trump ukazuje fotografii s Vladimirem Putinem, vedle něj prezident FIFA...
Americký prezident Donald Trump a britský premiér Keir Starmer při setkání v...
Prezident Donald Trump se setkává s francouzským prezidentem Emmanuelem...
Záběr na stůl Donalda Trumpa v Oválné pracovně během jeho prvního mandátu...
17 fotografií

Příkladem může být Trumpovo setkání s britským premiérem Keirem Starmerem a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. To se odehrálo v Trumpově golfovém klubu Turnberry na jihozápadním pobřeží Skotska, píše agentura.

V rámci toho, co Bílý dům nazval „pracovní cestou“, Trump spojil obchodní jednání a diskuse o konfliktech na Ukrajině a v Gaze s propagací svých podniků. Během tiskové konference se Starmerem 28. července Trump hovořil o nákladných renovacích, které v Turnberry uskutečnil. Poslední den své skotské cesty odletěl Trump do Aberdeenu, kde otevřel nové golfové hřiště.

Trump na US Open: bučení, potlesk a fronty. Díky, psala ironicky Navrátilová

Cesta, jejíž náklady na dopravu, bezpečnost a ubytování v nemovitostech patřících Trumpovi vyšly americké daňové poplatníky na miliony dolarů, je příkladem toho, jak Trumpovy rodinné společnosti těží z jeho prezidentství, píše Bloomberg.

„Neustálé pokusy médií vymýšlet si střety zájmů jsou nezodpovědné a posilují nedůvěru veřejnosti v to, co čte,“ odmítá ovšem výtky tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová. „Ani prezident, ani jeho rodina se nikdy nezapletli do střetu zájmů a nikdy se do něj nezapletou.“

Obchodní zájmy versus úřad

Trump se letos stal prvním americkým prezidentem od roku 1978, který po nástupu do funkce odmítl své podniky svěřit speciálnímu trustu spravovanému nezávislými správci. Své firmy místo toho převedl na syny Erika a Donalda mladšího, kteří od ledna uzavírají nové obchodní dohody i mimo USA.

Trump se léta věnuje byznysu v oblasti nemovitostí i kryptoměn. Jeho firmy v minulých měsících uzavřely několik nových partnerství se společnostmi z Ománu, Kataru či Saúdské Arábie. To jsou všechno země, se kterými Trump i letos několikrát vyjednával o nejrůznějších technologických a obchodních dohodách.

Žádná imunita, miliony zaplatíš. Trump neuspěl proti novinářce, kterou zneužil

Kritici proto říkají, že motivace pro vyjednávání s těmito státy souvisí také s jeho byznysovými zájmy. To podle agentury Bloomberg potvrzuje i fakt, že společnost Trump letos uzavřela několik dohod o výstavbě hotelů, golfových areálů i dalších komerčních nemovitostí právě na Blízkém východě či v Asii, a to v době, kdy Trump jako americký prezident byl v těchto státech na oficiálních státních návštěvách.

Podle Bloombergu to může mít vliv i na americkou politiku. Prezident totiž může brát v úvahu své soukromé zájmy a rozhodovat se podle toho, co je pro něj a jeho společnosti finančně výhodné.

Existuje nad Trumpem nějaký dohled?

V únoru Trump odvolal šéfa Úřadu pro vládní etiku, tedy agentury, která v USA dohlíží na dodržování zákonů o střetu zájmů. Místo toho do čela jmenoval člověka ze svého okolí Jamiesona Greera. Trump rovněž propustil několik inspektorů, kteří měli léta na starosti dodržování kontrolních mechanismů ve federálních úřadech.

Podpis v ženském klíně. Demokraté ukázali dopis, jejž prý Trump poslal Epsteinovi

Během února Trump zároveň pozastavil vymáhání zákona proti korupčním praktikám v zahraničí, který zakazuje americkým firmám uplácet cizí úředníky. Své rozhodnutí obhajoval tím, že tato legislativa poškozovala konkurenceschopnost amerických podniků.

Jaká pravidla tedy platí?

Současná legislativa nenutí Trumpa k tomu, aby prodal všechna svá aktiva. Jako prezident je vyňat i z pravidla, které zakazuje federálním úředníkům využívat svůj úřad k osobnímu obohacení nebo propagaci komerčních produktů.

Korupce zůstává trestná, ačkoliv Nejvyšší soud USA loni došel k závěru, že prezident nemůže být trestně stíhán za úřední rozhodnutí. Kdyby Kongres Trumpa obvinil z porušení zákona, mohl by spustit proces impeachmentu. Senát i Sněmovna reprezentantů jsou však ovládány republikány, takže takový scénář je momentálně nepravděpodobný.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

OBRAZEM: Lego představilo svou dosud nejdražší stavebnici – Hvězdu smrti

Fanoušci stavebnic LEGO: Star Wars se mohou těšit na nový kousek. Alespoň ti z nich, kteří nemají hluboko do kapsy. Za prozatím rekordní sumu si pořídí set, na němž budou moct obdivovat i jednotlivé...

Vysavače, mikrovlnky, ale i auta. Majetek zkrachovalého Okay míří do dražby

Od nábytku a vysokozdvižných vozíků až po vysavače, mikrovlnné trouby či několik automobilů. Příští pátek se bude dražit různorodý majetek zkrachovalého prodejce Okay. Podle znaleckého posudku...

Čekali haléře, přišlo zdražení o koruny. Ceníky pivovaru hospodské zaskočily

Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, od 1. října zvýší ceny části svých čepovaných i balených piv. Podle firmy půjde v průměru o 68 haléřů na půllitr, tedy o necelá tři procenta. Jenže v nových...

Na shledanou, Praho! Van Graaf zavírá svůj obchodní dům na Václavském náměstí

Slevy až padesát procent a plakátová rozlučka s Prahou. Tak vypadá po patnácti letech odchod německé značky Van Graaf z českého trhu. Van Graaf zavírá svůj pětipatrový obchodní dům na Václavském...

Velká petrželová pohroma. Místo kořene narostla nať, Poláci viní české semenáře

Polští zemědělci se potýkají s bezprecedentním problémem. Na jejich polích totiž vyrostla místo kořenové petržele listová. Pěstitelé nyní odhadují škody na více než 10 milionů zlotých, tedy asi 57...

Ze státní kasy do Trumpovy kapsy. USA řeší střet zájmů amerického prezidenta

Návštěvy státníků v zahraničí jsou standardně nákladnou položkou a v případě Spojených států to platí dvojnásob. Agentura Bloomberg zmapovala, kam putují vládní výdaje na zajištění bezpečnosti,...

14. září 2025

Nemáme rádi turisty. Norské město se záští k cestovnímu ruchu netají

Do severního Norska cestuje více turistů než kdykoli předtím. Město Tromsø je například nejoblíbenější prázdninová destinace finských turistů a karavanistů. Bohužel ani tito severní sousedi se...

14. září 2025

Klesá úroda, rostou ceny. Klimatická krize trápí i indické čajové plantáže

Indický čaj se ocitá pod tlakem změny klimatu. Sklizeň v Asamu ohrožují sužující vedra i monzunové deště, což vede k rostoucím nákladům a horší kvalitě. Jak keře, tak pěstitelé se proto učí přežívat...

14. září 2025

Vyhozené roušky jako časovaná bomba. Tento odpad nelze ignorovat, varuje studie

Jednorázové roušky se staly jedním ze symbolů koronavirové pandemie. Nyní se ale ukazuje, že coby odpad jde o obrovskou chemickou časovanou bombu, která může mít vážné důsledky na životní prostředí i...

14. září 2025

Německo se připravuje na válku. Reviduje národní zásoby raviol

Německo se obává válečnického Ruska, a proto modernizuje svou armádu, nakupuje zbraně a nabírá vojáky. Uvažuje také o nových strategických zásobách konzervovaných potravin. Tváří v tvář ruské agresi...

14. září 2025

Vzpomínáte na knírek z mléka? Slavná reklamní kampaň se po třiceti letech vrací

Oblíbená reklamní kampaň na mléko Got Milk? zažívá comeback. Po třiceti letech se snaží zákazníky opět přimět k nákupu mléka a mléčných výrobků. Nyní však ve světle faktu, že prodej rostlinných...

14. září 2025

Měla malý stánek s bagetami na nádraží. Tam začal příběh sítě vyhlášených lahůdek

Premium

Dvě desítky poboček, přes 30 let historie, více než 400 zaměstnanců. Libeřské lahůdky se rozjely z nádražního stánku s bagetami ve velký rodinný byznys. Příběh paní Šindelářové a její firmy má pro mě...

14. září 2025

Podzim mění zájem cestovatelů. Odklánějí se od moře a touží po exotice

Podzimní zájem Čechů letos zaznamenal pár nečekaných zvratů. Propadla Amerika a naopak se v prodejích vyšvihlo Japonsko. Jiné trendy zůstávají stabilní: zkraje podzimu dominují evropská města, v...

14. září 2025

Lososí sperma ovládlo nejen sociální sítě. Kosmetický trend budí kontroverze

Lososí sperma získává ve Spojených státech na popularitě. I díky sociálním sítím a doporučením celebrit se aplikace tohoto produktu stala nečekaným trendem ve světě krásy. Jihokorejská firma...

13. září 2025

V Jižní Koreji možná porodnost vyřešily firmy. Nabízejí až 1,5 milionu za dítě

Jižní Korea dlouhodobě bojuje s demografickou krizí. Obyvatelstvo asijské země rychle stárne, počet porodů na jednu ženu se loni sice zvýšil, ale jen o tři setiny na 0,75. Do řešení problému se...

13. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Největší výletní loď na světě bude mít tři sestry. Obliba „měst na moři“ stále roste

Největší výletní loď světa Icon of the Seas společnosti Royal Caribbean postupně doplní tři sesterské lodě podobné velikosti. Na jedné z nich je i obrovský aquapark. Výletní společnost se stavbou...

13. září 2025

Matcha je zelené zlato. Poptávka je obrovská, čaj bude dál zdražovat

Obliba čajových lístků matchy po celém světě roste. Se stoupající poptávkou ale přichází na řadu i komplikace. Globální produkce zářivě zeleného čajového prášku totiž není dostatečná, a i proto cena...

13. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.