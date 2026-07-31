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Trumpova tvrdá cla proti nucené práci změkla. Výjimku získala polovina dovozu

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  20:00
Americký prezident Trump v Bílém domě při projevu o clech. (2. dubna 2025)

Americký prezident Trump v Bílém domě při projevu o clech. (2. dubna 2025) | foto: AP

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Americký prezident Trump v Bílém domě při projevu o clech. (2. dubna 2025)
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Měla to být tvrdá odpověď zemím, které nedostatečně bojují proti nucené práci. Nová americká cla ale doprovází tak dlouhý seznam výjimek, že se bez dodatečných poplatků obejde zhruba polovina dovozu. Ulevilo se výrobcům čipů, farmářům i evropským obchodníkům s diamanty. Právě ti přitom krátce před rozhodnutím představili okázalý dar pro Donalda Trumpa.

Když americký prezident v pátek oznámil nová cla, v belgických Antverpách zavládla spokojenost. Přírodní diamanty se totiž mezi zpoplatněné zboží nakonec nedostaly. Pro tamní obchodníky šlo o důležitou zprávu. Antverpy totiž patří k hlavním centrům světového obchodu s drahými kameny a do Spojených států je ročně vyvážejí za více než dvě miliardy dolarů, tedy asi 42 miliard korun, píše portál The New York Times.

K získání výjimky zřejmě pomohlo i okázalé gesto z Antverp. Tamní diamantové centrum několik týdnů před rozhodnutím představilo prsten vyrobený přímo pro Trumpa. Šperk z osmnáctikarátového zlata, velký téměř jako hodinky, zdobí 321 diamantů, safíry, smaragdy a rubíny. Nechybějí na něm dvě velká písmena T ani čísla 45 a 47 odkazující na Trumpova dvě prezidentská období.

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Americký prezident tento dar ocenil. „Velmi děkuji svým přátelům z Antverp za velkolepý prsten Freedom 250,“ vzkázal Trump v předtočeném videu odvysílaném během amerických oslav v Bruselu. Důkaz, že by dar ovlivnil rozhodnutí o clech, ale neexistuje. Bílý dům každopádně tvrdí, že diamanty získaly zvýhodnění na základě dřívější obchodní dohody s Evropskou unií.

Bez výjimky by zdražily čipy i potraviny

Nová americká cla ve výši 10 až 12,5 procent se týkají více než osmdesáti zemí. Washington jim vyčítá, že nepřijaly nebo dostatečně nevymáhají zákaz dovozu výrobků vznikajících za pomoci nucené práce. Seznam osvobozeného zboží je však mimořádně rozsáhlý. Cla se netýkají například ropy, zemního plynu, mědi, kovového odpadu, některých chemikálií, hnojiv, zemědělské techniky ani strojů pro výrobu polovodičů.

Podle prvních výpočtů společnosti Trade Partnership Worldwide se výjimky vztahují přibližně na polovinu veškerého amerického dovozu. Administrativa to vysvětluje snahou zabránit problémům v dodavatelských řetězcích a dalšímu růstu cen.

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Technologické firmy opakovaně varovaly, že dražší stroje ze zahraničí zpomalí stavbu továren na čipy a datových center pro umělou inteligenci. Zemědělci zase žádali úlevy pro hnojiva a chemikálie, které se ve Spojených státech nevyrábějí v dostatečném množství.

Paprika z Číny vyvolává pochybnosti

Právě rozsah výjimek ale vyvolal otázky, zda má nové opatření skutečně něco společného především s nucenou prací. Bez cla zůstaly také komodity, u nichž americké úřady dlouhodobě upozorňují na problematický původ. Patří mezi ně zlato, kakao, palmový olej, některé nerosty nebo textil.

Pozornost vzbudila zejména paprika. Ta se v USA stále častěji používá jako přírodní náhrada červených barviv, část produktů označených jako americké ale podle testů ve skutečnosti pochází z Číny. Významný podíl má přicházet z oblasti Sin-ťiang, kterou Spojené státy spojují s nucenou prací ujgurské menšiny.

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Washington namítá, že cla nemají prověřovat každou jednotlivou zásilku. Mají především přimět další státy, aby samy zakázaly dovoz výrobků spojených s nucenou prací. Podobné pochybnosti se týkají i diamantů. Evropský původ totiž neznamená, že byl kámen v Evropě vytěžen. Stačí, aby tam byl vybroušen. Pocházet tak může prakticky odkudkoliv, uzavírá The New York Times.

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