Zatímco zlato či měď byly z amerických cel vyjmuty, diamantů se výjimky netýkají. Lobbisté a obchodníci se sice snaží přístup Trumpovy administrativy změnit, zatím se to ale nedaří. Přitom diamanty na své cestě z dolu do až obchodů překročí státní hranice hned několikrát, píše CNBC.

Cesta diamantu obvykle začíná v afrických dolech, a to zejména v Botswaně a Jižní Africe. Poté míří přes Blízký východ či v Evropu do specializovaných brusičských center, šperkařských dílen a až následně do obchodů či e-shopů. Dodavatelský řetězec je tak velmi složitý a v praxi vede k tomu, že na jakékoliv narušení globálního obchodu diamantový průmysl tvrdě doplácí.

Někteří přitom namítají, že diamantů se americká cla týkat nemají. „Diamanty lze považovat za surovinu. V kapse se s nimi nechodí, nejčastěji se nosí zasazené do šperku,“ podotýká šéfka Antverpského diamantového centra Karen Rentmeestersová. Sektor s luxusním zbožím se podle ní potýká s problémy i bez amerických cel. Mezi největší se řadí propad poptávky po diamantech ze strany čínských spotřebitelů, kteří proti minulým letům výrazně šetří.

Průmysl doplácí i na situaci v Číně

Asi ještě výraznější problémy však pro diamantový průmysl představuje nástup laboratorně vytvořených diamantů. Z pohledu chemického složení jsou totožné s přírodními a pouhým okem je nelze rozeznat. Možná i proto se laboratorně vytvořené diamanty v praxi prodávají až o 80 procent levněji.

Ve Spojených státech je po těchto diamantech poptávka značná. To potvrzují i výsledky letošního průzkumu, kterého se zúčastnilo asi 17 tisíc amerických párů. Z nich je patrné, že více než polovina dotázaných při loňských zásnubách vsadila právě na v laboratoři vyrobený diamant.

Zlomovým momentem se stal rok 2021, kdy společnost Pandora jako první velká šperkařská firma prodej přírodních diamantů ukončila. „Od té doby podíl prodejů laboratorně vytvořených diamantů neustále stoupá. Díky jejich ceně se otevírá možnost koupě diamantů širší veřejnosti,“ tvrdí generální ředitel Pandory Alexander Lacik.

Diamant jako emoce

Ceny přírodních diamantů i kvůli nižšímu zájmu od března roku 2022 klesly o téměř 60 procent. Analytici však říkají, že stabilizace trhu není příliš daleko. „Je jen otázkou, kam až musí spadnout, než si zákazníci začnou rozdíly uvědomovat,“ uvedl pro CNBC analytik Paul Zimnisky. Nákup diamantů je podle něj zejména emocionální záležitostí a zájemci s nimi chtějí mít spojené poutavé příběhy.

Někteří hráči však chtějí do budoucna sázet pouze na tradici. Společnost De Beer jako jeden z největších producentů diamantů na světě oznámila, že končí se svou značku Lightbox zaměřenou na prodej laboratorně vytvořených diamantů a vrací se výhradně k těm přírodním, uzavírá CNBC.