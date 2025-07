Mění se pravidla hry. Svět se připravuje na globální obchod bez Spojených států

Od letošního ledna se průměrná celní sazba na dovoz do USA zvýšila z 2 na 15 procent. Při pohledu do minulosti jde o nejvyšší úroveň od 40. let minulého století. Ačkoliv Trump stále své kroky obhajuje a argumentuje snahou o ochranu pracovních míst a americké výroby, podle řady odborníků dopadnou zvýšené náklady především na tamní spotřebitele, píše web Washington Post.

V každém případě je patrné, že Trumpova politika mění dosavadní pravidla hry. Řada zemí po celém světě hledá nové obchodní partnery a ani Evropská unie nezůstává stranou. Pracuje na obchodní dohodě s jihoamerickým blokem Mercosur a vyjednává také se Spojenými arabskými emiráty.

„Spojené státy se rozhodly jednat, a to bez ohledu na své dřívější závazky. Už samy sebe nevidí jako lídra globálního obchodu,“ říká Alan Wolff, bývalý zástupce ředitele Světové obchodní organizace.

Zájem amerických podniků o Čínu klesá

Jednat musí také firmy. Řada těch amerických stahuje svou výrobu z Číny. Příkladem je společnost Hewlett-Packard, která urychluje přesun výroby do Thajska, Vietnamu či Mexika. Propadá se i komplexní zájem amerických podniků o čínské dodavatele, a to meziročně o 24 procent.

Evropská unie proti tomu s čínskými protějšky spolupracuje více. Ve druhém letošním čtvrtletí vzrostla poptávka evropských podniků po auditech potenciálních čínských dodavatelů v meziročním srovnání o 5 procent, „Vytváří se nový obchodní svět, který je bez Spojených států,“ tvrdí analytik Sebastien Breteau.

Cla platí hlavně spotřebitelé

Trump svou politiku v domácím prostředí dlouhodobě vehementně brání. Opakovaně hlásá, že cla platí velké zahraniční firmy. Realita je ale trochu jiná, neboť náklady jsou zejména z kapes amerických dovozců. Příkladem je společnost dovážející domácí spotřebiče Yedi Houseware, která od začátku letošního roku zaplatila na clech více než za posledních deset let dohromady.

Na tento trend však musela zareagovat. Prozatím zvýšila koncové ceny nabízených spotřebičů v meziročním srovnání o 10 procent. Toto zdražení je ale z pohledu hospodářské kondice podniku stále nedostatečné a ztráty firmy momentálně dosahují na stovky tisíc dolarů.

Řada amerických firem kvůli tomu nemá finanční prostředky na investice. Potvrzují to i statistiky zaměřené na investice do výstavby nových továren na americkém území. Ty totiž za posledního půl roku výrazně klesly a mimo jiné se snížila i zaměstnanost v americkém průmyslu. Pro srovnání výroba stoupla jen nepatrné, a to asi o 2 procenta.

Náklady rostou i dalším subjektům. Příkladem je americký potravinářský gigant Conagra Brands, který v posledních týdnech zvýšil cenu svých konzervovaných výrobků. Důvodem je hlavně dražší ocel. Výrobce sportovního oblečení ve stejnou chvíli očekává, že jen v roce 2025 zaplatí na clech miliardu amerických dolarů navíc a varuje, že už na podzim oblečení v USA výrazně zdraží, uzavírá portál The Washington Post.