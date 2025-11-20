Trump navrhuje padesátileté hypotéky. Odborníci nešetří kritikou

Ve Spojených státech rezonuje možná novinka na nemovitostním trhu, se kterou přišel sám americký prezident. Jsou jí padesátileté hypotéky, které by podle Trumpa mohly výrazně pomoci s dostupností bydlení. Většina expertů ale nápad kritizuje. Důsledky by podle nich byly odlišné, než jaké si představuje.

Cedule odkazující na dům k prodeji v Monterey Parku v Kalifornii. Donald Trump prosazuje v zemi padesátileté hypotéky, odborníci jeho nadšení nesdílejí. (17. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Podle Trumpovy administrativy by delší splatnost hypotečního úvěru snížila měsíční splátky. Tím by se zpřístupnila možnost vlastního bydlení i Američanům, kteří na běžnou třicetiletou hypotéku nedosáhnou. Odborníci ale nešetří kritikou, píše CNN.

San Francisco i New York si opět oblíbili milionáři. Zbohatli na umělé inteligenci

Ačkoliv by hypotéka s delší splatností skutečně snížila výši měsíčních splátek, zároveň by výrazně stoupla celková zaplacená suma za nemovitost, což je podle odborníků problém. „Úspora na splátce bude poměrně malá. Riziko pro dlužníka na druhé straně stoupne výrazně,“ podotýká americký vysokoškolský pedagog Richard Green.

Měsíční splátka by se snížila jen nepatrně

CNN uvádí konkrétní příklad. V případě třicetileté splatnosti hypotečního úvěru ve výši 450 tisíc dolarů (zhruba 9,9 milionů korun) a úrokem 6,25 procenta průměrný Američan dnes platí 2 771 dolarů měsíčně (kolem 61 tisíc korun). Jen na úrocích ale za celých 30 let zaplatí 547 tisíc dolarů (asi 12 milionů korun).

Pokud by splatnost hypotéky stoupla na 50 let, snížila by se sice měsíční splátka na 2 452 dolarů (asi 53 tisíc korun), na druhé straně by ale vzrostla suma, kterou dlužník zaplatí na úrocích, a to dokonce o 87 procent. Konkrétně by se částka zvýšila z 547 tisíc na 1,02 milionu dolarů (až na 22 milionů korun).

Odborníci zároveň upozorňují, že není ani jisté, zda by americké banky u padesátiletých hypoték nabízely stejné úroky jako u třech třicetiletých. Rozdíl by tedy mohl být ještě markantnější. „Delší doba splácení je pro banky více riziková,“ podotýká analytik Jeff DerGurahiam.

Krok by vyžadoval i změnu legislativy

Háčkem je i speciální americký zákon s názvem Dodd-Frank přijatým po finanční krizi v roce 2008. Ten zakazuje hypotéky s delší než třicetiletou splatností. Pokud by tedy Bílý dům dál trval na svém, musel by změnit i současnou americkou legislativu.

Tady prožil dětství Donald Trump. Dům prošel rekonstrukcí a je opět na prodej

Do karet Bílého domu nehrají ani aktuální data z hypotečního trhu. Američané si v průměru pořizují své první bydlení až ve 40 letech. Zejména kvůli vysokým cenám nemovitostí, které nutí mladé lidi delší dobu šetřit. Problémem jsou také momentální vysoké úroky kolem 6 až 7 procent, které pořízení bydlení ještě více komplikují.

Odborníci rovněž varují, že padesátiletá hypotéka by sice mohla přilákat více kupujících, výstavba by se ale nezvýšila. Efekt by tedy mohl být i takový, že delší splatnost hypoték povede k ještě výraznějšímu růstu cen nemovitostí.

V Česku se debata nevede

Někteří experti ale návrh Trumpovy administrativy jako problematický nevnímají. „Dlužníci nemusí u padesátileté hypotéky zůstat po celý život. Je možné ji brát jako jakýsi odrazový můstek,“ tvrdí analytik Phil Crescenzo. Dodává, že hypotéky se v dnešní době dají poměrně jednoduše refinancovat.

Ze státní kasy do Trumpovy kapsy. USA řeší střet zájmů amerického prezidenta

V Česku se vážná debata o zavedení padesátiletých hypoték nevede. Podle odborníků by to situaci s bydlením nezlepšilo. „Prodloužení splatnosti hypoték sice umožní výrazné snížení měsíční splátky hypotéky. Bez výraznějšího zlepšení na nabídkové straně realitního trhu ale nepovede ke zlepšení dostupnosti bydlení v České republice. Snížení měsíční splátky při současné situaci by vedlo k výraznějšímu růstu cen nemovitostí,“ uzavřel pro iDNES.cz Jaromír Šindel, hlavní ekonom České bankovní asociace.

