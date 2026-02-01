Trump pohrozil Kanadě. Uzavřete-li dohodu s Čínou, přijdou zásadní kroky, vzkázal


  7:16
Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy podniknou zásadní kroky, pokud Kanada uzavře obchodní dohodu, kterou vyjednala s Čínou. Již minulý týden Trump v souvislosti s dohodou pohrozil sousední zemi vysokými cly.
Prezident Donald Trump hovoří během 56. výročního zasedání Světového...

Prezident Donald Trump hovoří během 56. výročního zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) ve švýcarském Davosu. (21. ledna 2026) | foto: ČTK

„Pokud uzavřou dohodu s Čínou, ano, uděláme něco velmi zásadního,“ řekl Trump novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One. „Nechceme, aby Čína převzala kontrolu nad Kanadou. A pokud uzavřou tu dohodu, o kterou usiluje, Čína převezme Kanadu,“ dodal.

Kanadský premiér Mark Carney v polovině ledna navštívil Peking, kde oznámil, že Kanada a Čína budují nové strategické partnerství, které může mít při využití silných stránek obou zemí historický přínos pro obě strany.

Kanada odmítá volný obchod s Čínou, proti Trumpovi se ale ohrazuje

Kanada se snaží posílit vztahy s druhou největší ekonomikou světa poté, co Trump uvalil cla na některé kanadské zboží a navrhl, aby se tento dávný spojenec stal 51. státem USA. Také Čína, kterou citelně zasáhla Trumpova cla po jeho loňském návratu do Bílého domu, má zájem o spolupráci s Kanadou, členskou zemí skupiny G7, která byla tradičně ve sféře vlivu Spojených států.

Trump minulý týden pohrozil Kanadě zavedením cel ve výši 100 procent, pokud uzavře obchodní dohodu s Čínou. Uvedl, že pokud si Carney myslí, že z Kanady udělá „překladiště pro Čínu“, odkud se bude zboží posílat do Spojených států, tak se „šeredně mýlí“.

Kanada a Čína budují strategické partnerství. Reagují tak na Trumpova cla

Trumpovo nejnovější vyjádření přichází na pozadí zvýšeného diplomatického napětí mezi Washingtonem a Ottawou. Trump dříve oznámil, že stáhl své pozvání Carneymu, aby se připojil k jeho iniciativě Rada míru.

Oznámení předcházel Carneyho projev na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu, kde kanadský premiér hovořil o „éře rivality velmocí“ a řekl, že menší země se musí semknout, přičemž odkazoval na esej Václava Havla Moc bezmocných. Trump následující den ve svém projevu označil Kanadu za nevděčnou.

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Fukušima zamrzla v čase. Přírodě se tu daří, ale co když se sem vrátí lidé?

Uvnitř stále leží na lavicích učebnice, po podlaze jsou rozházené penály a...

Patnáct let po tsunami, která způsobila největší jadernou havárii v dějinách Japonska, jsou na ulicích Fukušimy k vidění pouze medvědi, mývalové a divočáci. Úřady a někteří místní obyvatelé nyní...

Německo oživuje plán dvourychlostní unie. V bloku šesti ekonomik s Českem nepočítá

Německá vládní sociální demokracie (SPD) si do svého čela zvolila vicekancléře...

Německo prosazuje dvourychlostní Evropskou unii, aby se zlepšily rozhodovací procesy a oživila se unijní ekonomika. Plánuje vznik nového formátu ve formě bloku šesti předních ekonomik. Ty by...

Super jeřáb přistál v Praze. Ruzyně přivítala letadlo Lufthansy ve speciálním kabátě

Boeing 787 Lufthansy s nápisy „100 let“, „1926–2026“ na letišti ve Frankfurtu...

Německé aerolinky Lufthansa se rozhodly, že ke stému výročí založení dají speciální kabát několika svým letadlům. Přestože se první stoje v novém designu jménem „Super jeřáb“ v provozu objevily již...

Kdo je Nelson Peltz. Příběh newyorského investora, který ukradl Beckhamovým syna

Brooklyn Beckham slaví Vánoce s rodiči své ženy uprostřed pokračujícího dramatu...

Velkou Británií právě cloumá aféra „Beckhamgate“. Rozpoutal ji nejstarší syn Davida Beckhama Brooklyn v mediálním boji proti vlastním rodičům. Sám se před čtyřmi lety přiženil do rodiny, jejíž hlavou...

Špatné Vánoce a dluh 122 milionů. Česká firma stojící za hračkami Hamleys bankrotuje

Playground, který v roce 2024 nahradil Hamleys, se přesně po dvou letech...

Inexad, provozovatel hračkářství a zábavního domu Playground a dříve Hamleys na ulici Na Příkopě, na sebe podal insolvenční návrh. Svým věřitelům dluží 122 milionů korun, které sám nemá čím splácet....

Farmaceutické firmy sázejí na lamy. Jejich protilátky mohou léčit rakovinu

Po 13 letech se ve zlínské zoologické zahradě narodilo mládě lamy vikuně....

Vědci objevili speciální protilátky, které mají potenciál léčit závažná onemocnění. Takzvaná nanotělíska produkují lamy a další savci z čeledi velbloudovitých a jsou schopna do tkání proniknout lépe....

1. února 2026

„Krematoria sýrů“, kde se výrobci zbavují odpadu? Test taveňáků ukázal realitu

Premium
ilustrační snímek

Tavené sýry nemají mezi lidmi úplně dobrou reputaci – prý se vyrábějí kdoví z čeho, jsou plné éček, soli a fosforu, zato o pořádnou bílkovinu v nich nezavadíte. Je to pravda, nebo mýtus?

1. února 2026

Cena zlata vábí investory. Jihoafrická republika otvírá nové doly

Hlavní budova zlatého dolu v centru Johannesburgu v Jižní Africe (9. října 2025)

Cena zlata už několik měsíců roste a trhá jeden historický rekord za druhým. Trend motivuje také firmy, aby investovaly do výraznější těžby. I se nedávno otevřel vůbec první hlubinný důl v...

31. ledna 2026

Skupina CSG bude ve společném podniku v Řecku vyrábět velkorážovou munici

Genera&#769;lni&#769; r&#780;editel Hellenic Defence Systems Christoforos...

Zbrojařská skupina CSG podnikatele Michala Strnada bude ve společném podniku v Řecku vyrábět velkorážovou munici. V Aténách podepsala zakládací dokumenty ke vzniku firmy Hellenic Ammunition S.A.,...

31. ledna 2026  16:39

Číňan vsadil na bateriová úložiště. Jeho firma už je v hledáčku technologických gigantů

sungrow čína solár firma technologie konvertor

Ještě donedávna stál Číňan Cao Žen-sien mimo úzký okruh energetického byznysu prakticky neznámý. Dnes se ale sedmapadesátiletý zakladatel společnosti Sungrow Power Supply řadí mezi nejvýraznější...

31. ledna 2026

Kanaďané bojkotují americké sjezdovky. Resorty vymýšlejí, jak je přilákat zpět

Lidé lyžují ve středisku Killington Ski Resort ve Vermontu. (18. února 2025)

Kanadští turisté v reakci na politiku prezidenta Donalda Trumpa výrazně omezili své návštěvy amerických lyžařských středisek. Resorty, které na ně dlouhodobě spoléhaly, hlásí pokles rezervací o...

31. ledna 2026

Játra a ledvinky jsou nové hovězí. Ameriku zachvátila móda konzumace vnitřností

Syrová hovězí játra

Konzumace vnitřností se stává novým výživovým trendem. Boom před šesti lety odstartovali kontroverzní influenceři a popularita takzvané „stravy našich předků“. Dnes jeho konzumaci podporuje dokonce i...

31. ledna 2026

Nvidia couvá z investice 100 miliard dolarů do OpenAI, obává se konkurence

ilustrační snímek

Plán amerického výrobce čipů Nvidia investovat až 100 miliard dolarů do společnosti OpenAI stojící za modely ChatGPT se zřejmě zastavil. Někteří zaměstnanci Nvidie o dohodě vyjadřovali pochybnosti.

31. ledna 2026  10:36

Pod zemí zůstávají miliardy tun černého uhlí, obnova těžby v Česku je nereálná

V porubu se dobývá černé koksovatelné uhlí.

Po definitivním ukončení těžby společnosti OKD zůstanou ve Slezsku stále miliardy tun nevytěženého černého uhlí. Zásoby jsou ovšem více než kilometr pod zemí, jejich vytěžení by proto bylo mimořádně...

31. ledna 2026  9:49

Potravinářských kontrol je moc, ministr je chce v českých firmách snížit

Martin Šebestyán (SPD) odpovídá novinářům na dotazy po konzultacích s...

Loni provedli pracovníci Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) kolem 55 tisíc kontrol, sdělil novinářům ministr zemědělství Martin Šebestyán. Číslo je už moc velké a mělo by se do...

31. ledna 2026

Konec těžby černého uhlí v Česku. Jeho cesta od prvního výkopu po poslední vozík

Díky virtuálním prohlídkám se lidé podívají do posledního dolu OKD - ČSM ve...

Po více než dvou stoletích se v Česku uzavírá kapitola černého uhlí. Vytěžily se ho miliardy tun, ale od roku 1990 roční produkce klesala ze stovek milionů tun na jednotky. Říkalo se mu černé zlato,...

31. ledna 2026

