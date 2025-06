Grónsko bylo z těžařského pohledu dlouhá léta vnímáno jako nedotknutelné. Kvůli globálnímu oteplování však tamní led rychle taje a tím se zlepšuje i přístup k místnímu nerostnému bohatství. Strategický význam Grónska nyní každým dnem roste, píše agentura Bloomberg.

„Jednáme se státními institucemi v Evropě i USA. Společně hledáme možnosti, jak grónské těžební i energetické projekty podpořit,“ uvedl Eldur Olafsson, výkonný ředitel společnosti Amaroq Minerals.

Grónsko jako klíč ke snížení závislosti na Číně

Evropa i Spojené státy se v posledních měsících předhánějí ve snaze zajistit si zásoby nerostných surovin, které by pomohly se snížením závislosti na Číně. Ta momentálně dominuje globálním dodavatelským řetězcům a suroviny využívané k výrobě elektromobilů či větrných turbín stále častěji vnímá i jako páku pro vyjednávání.

Společnost Amaroq Minerals drží v Grónsku největší počet průzkumných licencí a na ostrově provozuje i důl na těžbu zlata. Podnik tento měsíc oznámil navýšení kapitálu o 61 milionů amerických dolarů (asi 1,3 miliardy korun) a významnou část přislíbil dánský státní investiční fond EIFO, konkrétně 15 milionů amerických dolarů (zhruba 330 milionů korun).

Podle Olafssona se společnost Amaroq Minerals těší zvýšené pozornosti ze strany investorů již od roku 2019. Od opětovného nástupu Donalda Trumpa do funkce amerického prezidenta na počátku letošního roku však tento zájem roste ještě výrazněji. „Zaznamenali jsme obrovský zájem, a to je pro Grónsko prospěšné,“ řekl pro Bloomberg.

Republikánští zákonodárci v USA opakovaně upozorňují na to, že Grónsko disponuje zásobami vzácných zemin a dalších strategických surovin. I proto Trump již opakovaně uvedl, že USA by ostrov dokonce chtěly odkoupit.

Pomůže těžba s nezávislostí na Dánsku?

Grónsko ale ve stejnou dobu dává najevo, že o takovou transakci nestojí. Ostrov se naopak snaží budovat ještě výraznější nezávislost na mateřském Dánsku. Právě rostoucí těžební sektor by k tomu ve vztahu k budoucnosti mohl výrazně pomoci. Je to totiž jeden z mála způsobů, jak Grónsko může diverzifikovat svou ekonomiku.

V současné době je Grónsko z ekonomického pohled závislé na rybolovu. S financemi pro chod ostrova pomáhají hlavně příjmy z Kodaně. Dotace ročně sahají na zhruba 600 milionů amerických dolarů (zhruba 13 miliard korun). Takto získané příjmy Grónsku pomáhají s financováním veřejných služeb, a to včetně policie.

Komerční využití obrovských zásob nerostných surovin je v případě Grónska momentálně velmi omezené, zejména kvůli vysokým nákladům na provoz. Bez státní podpory či jistých odběratelů ze strany soukromého sektoru jsou grónské těžební projekty i nyní velmi rizikové.

To by se však mohlo brzy změnit. Americká exportně-importní banka nyní zvažuje úvěr ve výši až 120 milionů dolarů, který by mířil právě na těžbu grónských vzácných zemi. Evropská unie zařadila grafitový důl na jihu ostrova mezi strategicky významné projekty, uzavírá agentura Bloomberg.