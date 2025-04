Již na počátku dubna zvýšila Trumpova administrativa cla vůči Číně až na 145 procent. Důsledky se v mezinárodním obchodu začaly projevovat již v nadcházejících dnech a objem dodávek z Číny do USA klesl až o 40 až 60 procent. Ačkoli během dubna američtí spotřebitelé důsledky americké politiky v obchodech ještě nezaregistrovali, brzy by mohlo být vše jinak, píše agentura Bloomberg.

Již v polovině letošního května bude mnoho firem v USA potřebovat doplnit své zásoby, a to od drobných podnikatelů až po velké obchodní řetězce, včetně Walmartu či Targetu. Obě tyto společnosti již amerického prezidenta Donalda Trumpa varovaly, že američtí spotřebitelé pocítí důsledky Trumpovy politiky již v příštích týdnech.

Jako za covidu

Ekonom Torsten Slok ze společnosti Apollo Management uvedl, že v USA nyní hrozí opakovaní podobného scénáře jako během koronavirové pandemie. K němu by zároveň mohla patřit i redukce pracovní síly v mnoha odvětvích, a to včetně logistiky, kamionové dopravy či maloobchodu. Americké firmy totiž nejspíš začnou snižovat své náklady a odnesou to nejspíš právě běžní zaměstnanci.

Trump v předchozích dnech uvedl, že o clech s Čínou je ochoten jednat. Odborníci ale říkají, že dodavatelský řetězec v USA již důsledky jeho politiky pociťuje a následky mohou i přes případnou brzkou změnu přetrvávat až do Vánoc. „Čas neúprosně běží,“ upozorňuje Jim Gerson, prezident rodinné firmy Gerson Companies, která už 84 let dodává vánoční dekorace a svíčky americkým obchodům.

Právě společnost Gerson Companies pociťuje důsledky nynější americké politiky velmi zřetelně. Polovinu svého sortimentu totiž dováží právě z Číny. „Musíme nastalou situaci řešit. A to velmi rychle,“ doplňuje.

Hrozí kolaps amerických přístavů

I kdyby se ale americký přístup změnil rychle, problémy tím pravděpodobně neskončí. Následoval by totiž proces prudkého oživení. Dá se očekávat nával objednávek, který by mohl vést až ke kolapsu amerických přístavů. Právě podobně jako během pandemie, kdy ceny za přepravu v některých chvílích vyrostly oproti běžné situaci až čtyřnásobně. „Přístavy jsou nastaveny na stabilní tok zboží,“ vysvětluje Lars Jensen, ředitel poradenské společnosti Vespucci Maritime.

Problémy přicházejí v nejméně vhodnou dobu. Americké obchody se totiž právě během března a dubna připravují na hlavní sezonu, a tedy na návrat dětí zpět do škol během září i na typické vánoční nákupy.

Podle údajů agentury Bloomberg klesl počet lodí vyplouvajících z čínských přístavů směrem do USA o 40 procent. Převážejí zhruba 320 tisíc kontejnerů, což je o třetinu méně než před zavedením cel. „Máme před sebou pár týdnů, pak to začne bolet. Čím déle to potrvá, tím výraznější škody budou,“ přiznává Jay Foreman, šéf floridské společnosti Basic Fun, jež zásobuje řetězce Amazon či Walmart.

Vyšší inflace jako důsledek

Někteří dovozci se snaží alespoň částečně přesměrovat objednávky do jiných asijských zemí, například do Vietnamu, Thajska nebo Kambodže. Společnost Hapag-Lloyd zaznamenala pokles objednávek z Číny o 30 procent. Na druhé straně hlásí zvýšený zájem o přepravu z jihovýchodní Asie, neboť někteří američtí podnikatelé se obracejí na alternativní dodavatele z jiných států v této oblasti.

Současné výpadky zásob a problémy v oblasti logistiky zaměstnávají i ekonomy. Většina z nich totiž momentálně pracuje na přehodnocování původních inflačních prognóz. Podle agentury Bloomberg by se americké ceny v případě zboží z Číny mohly v některých případech až zdvojnásobit. Světová obchodní organizace v této souvislosti varuje, že objem zboží mezi Čínu a USA by se mohl propadnout až o 80 procent.

I proto řada ekonomů začíná otevřeně hovořit o riziku hospodářské recese. Podle průzkumu agentury Bloomberg by americký dovoz mohl ve druhém čtvrtletí poklesnout o 7 procent, což by byl největší propad od pandemie nemoci covid-19, uzavírá agentura Bloomberg.