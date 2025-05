V případě turistů z Kanady, Mexika a Japonska je propad počtu rezervací v USA v meziročním srovnání dokonce dvouciferný. Portál The Guardian upozorňuje, že právě Kanada a Mexiko se staly vůbec prvními terči Trumpovy ofenzivně pojaté celní politiky, když na počátku na února na tyto státy uvalil 25procentní cla.

„Zejména Kanaďané vnímají Trumpovy výroky jako urážlivé. Nelíbí se jim americké návrhy na připojení Kanady jako 51. státu USA,“ uvedli představitelé rezervačního portálu Trivago pro britskou agenturu PA Media.

O něco méně klesla poptávka po cestách do USA ze strany německých turistů. Meziroční pokles je v jejich případě jednociferný. Do budoucna ale může být ještě výraznější, neboť před uplynulým víkendem Trump pohrozil Evropské unii, že na počátku června vstoupí v platnost 50procentní cla. To by od cesty do USA mohlo negativně ovlivnit i další.

Do USA míří i méně Britů

V amerických hotelech klesl zájem i ze strany britských návštěvníků, kteří proti minulým měsícům raději tráví mnohem více času doma. Mezi turisticky nejoblíbenější lokality v rámci Spojeného království momentálně patří Londýn, Edinburgh, York či Blackpool. „V období nejistoty tráví Britové mnohem více času doma,“ uvedl pro The Guardian Johannes Thomas, výkonný ředitel portálu Trivago.

Už na počátku letošního dubna francouzská hotelová skupina Accor informovala o tom, že počet rezervací turistů mířících z Evropy do USA se meziročně snížil asi o 25 procent. Lidé, které od návštěvy země odradilo počínání amerického prezidenta, se podle ní přesouvají do jiných lokalit.

Během dubna americké úřady uvedly, že cesty do USA ze strany zahraničních turistů meziročně klesly asi o 11,6 procenta. Šetří ale i Američané, kteří během svých cest po USA nyní poptávají cenově dostupnější hotely.

Američtí podnikatelé se obávají krize

Podle portálu The Guardian jsou Američané proti minulým rokům zároveň ochotni zredukovat i nároky, které po ubytovacích službách mají. To ale znepokojuje americké podnikatele, kteří se obývají, že turistický sektor v USA zasáhne v dalších měsících krize.

Analýza Světové rady pro cestování a turistiku upozorňuje, že USA v roce 2025 na příjmech z cestovního ruchu ztratí 12,5 miliardy dolarů, což je v přepočtu zhruba 281 miliardy Kč. Útraty zahraničních návštěvníků do konce letošního roku podle analýzy klesnou pod 169 miliard dolarů. To představuje meziroční pokles výdajů asi o 7 procent a propad o 22 procent ve srovnání s rekordním rokem 2019. Přitom podíl cestovního ruchu na americké ekonomice dosahuje devíti procent

Výpadek 12,5 miliard dolarů má postihnout především velká města a turistické oblasti podél hranice s Kanadou. Například New York očekává pokles turistických příjmů o čtyři miliardy dolarů proti roku 2024. Podle odhadů by město mělo navštívit o 400 000 více domácích turistů, ale zároveň o 800 000 méně zahraničních, uzavírá The Guardian.