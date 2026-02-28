Na Wall Street vzkvétá spekulativní byznys. Obchoduje se s náhradami za cla

Na Wall Street se rozjíždí nový byznys související se cly prezidenta Trumpa, jejichž podstatnou část zrušil nejvyšší soud USA. V době, kdy řada firem požaduje náklady na zaplacená cla po Spojených státech vrátit, objevují s investoři, kteří tyto nároky skupují a věří, že na tom do budoucna vydělají.

Nejvyšší soud ve Washingtonu (21. dubna 2023) | foto: AP

Nedávné rozhodnutí amerického Nejvyššího soudu otevřelo firmám cestu k žádostem o vrácení cel. Mezi ty nejvýznamnější se řadí logistická společnost FedEx, která se rozhodla americkou vládu dokonce zažalovat. Některým podniků se ale do sporu s Trumpovou administrativou přímo nechce a raději své nároky přeprodávají dál, píše agentura Bloomberg.

Trumpově administrativě se na uvalených clech během několika měsíců podařilo vybrat až 170 miliard amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba 3,5 bilionů korun. O ty nyní může americká státní kasa v krajním případě přijít, pokud by firmy a spekulanti byli se svými nároky u soudů úspěšní.

Padla první žaloba. Společnost FedEx chce zpět prostředky vynaložené na cla

Experti ale tvrdí, že soudní proces se může táhnout i roky. Zároveň varují, že nejspíš bude administrativně i právně velmi složitý. „Bude to celé velmi chaotické a nepřehledné,“ varuje analytik Brian Coppola ze společnosti Outpost Capital Partners z Connecticutu, která se zaměřuje na obchodování s pohledávkami.

Cena se zvyšuje

Agentura Bloomberg píše, že ještě před únorovým rozhodnutím amerického Nejvyššího soudu byli investoři ochotni zaplatit za tyto nároky jen 10 až 20 centů z každého dolaru. Od té doby se ale cena zvýšila a momentálně dosahuje na 40 centů.

Rychle přibývá i firem ochotných své nároky přeprodat. Mimo jiné proto, že peníze chtějí okamžitě a nevyplatí se jim s americkou vládou soudit. Raději získají méně, ale s jistotou, že alespoň některé finanční prostředky na zaplacených clech se jim vrátí.

Trump dostal facku a zuří. Rozsudek o clech bude mít dalekosáhlé následky

„Jsme ale na úplném začátku. Čekám velmi dlouhý a náročný proces. Soudních sporů bude spousta,“ potvrzuje složitost i Matthew Hamilton, spoluzakladatel investiční společnosti Fulcrum.

Agentuře Bloomberg řekl, že případné vrácení zaplacených cel stále provází značná nejistota. I proto je rozdíl mezi skutečnou hodnotou nároků a jejich tržní cenou zatím relativně omezený.

Mezi americké firmy, které začaly nároky skupovat, patří hlavně společnosti Jefferies Financial Group, Oppenheimer a Seaport Global Securities. Jsou ale i některé další menší subjekty, které se ve věci začaly angažovat. Každý den se navíc objeví i nějaký nový subjekt, který se do procesu rozhodne zapojit.

Nezákonné, řekl soud

Americký Nejvyšší soud v pátek označil mechanismus, jímž prezident Donald Trump zavedl plošná globální cla, včetně těch recipročních, za nezákonný. Soud rozhodl, že Trump překročil své pravomoci, když cla zavedl na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích z roku 1977. Podle soudu se totiž jmenovaný zákon na zavádění dovozních cel nevztahuje. Pravomoc zavádět cla má podle ústavy Kongres.

Trump rozhodnutí Nejvyššího soudu označil za hluboké zklamání a dodal, že se velmi stydí za soudce, kteří hlasovali proti. Soudci zrušili Trumpova cla poměrem hlasů šesti proti třem. Prezident následně oznámil, že zavede desetiprocentní globální cla na 150 dní a jeho nařízení bude vydáno podle paragrafu 122 obchodního zákona z roku 1974.

Rozhodnutí soudu ale případné nároky firem na vrácení peněz neřešilo. „Soud nic neříká o tom, zda a případně jak by měla vláda postupovat při vracení miliard dolarů, které vybrala od dovozců,“ uzavřel pro Bloomberg soudce Brett Kavanaugh.

