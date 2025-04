„Je to skvělá zpráva,“ neskrývá své nadšení Martin Button ze společnosti CARS, která se zaměřuje právě na přepravu veteránů. Odvětví historických automobilů je v rámci USA důležité. Po celých spojených státech totiž momentálně jezdí více než 43 milionů aut, které byly vyrobeny před více než 25 lety. Nyní by jim hrozilo, že zdraží nejen dovoz dalších, ale i náhradní díly pro ty, které již po USA jezdí.

Pokud by Trumpova s výjimkou nepřišla, přišla by řada amerických restaurátorských dílen o zakázky. Právě tyto díly jsou totiž na dovozu dílů ze zahraničí velmi závislé. Méně zákazníků by nejspíš měly také americké aukční síně.

„Vítejte na Divokém západě. Americká celní politika dnes vzbuzuje otázky, zde je vůbec možné, aby někdo měl její konkrétní znění včetně výjimek vlastně v hlavě,“ komentuje aktuální trendy americký právník Christopher Kane.

Má to i světlou stránku

O starost méně má také americký obchodník s veterány Steve Serio z Bostonu. Ten se totiž právě připravuje na dražbu oblíbeného modelu Aston Martin V8 Vantage z roku 1985, která se už příští měsíc bude konat v italském Miláně. „Pokud by se cla týkala i tohoto obchodu, dražby bych se jinak neúčastnil,“ uvedl pro Bloomberg. Cena tohoto vozu se totiž odhaduje na 200 tisíc eur (zhruba 5 milionů korun), k tomu by se bez výjimky jinak přidalo dalších 50 tisíc eur, což je asi 1,25 milionů korun.

Navzdory výjimce se však cla stále týkají i jiných velmi populárních vozidel, mezi které se řadí třeba Nissan GT-R z roku 2010 nebo Mercedes-AMG C63 z roku 2020.

Někteří ale vidí i pozitiva. „Je to jednoduché. Pokud import aut z Evropy zdraží o 25 procent, veterány logicky naberou na hodnotě,“ uzavírá pro Bloomberg John Draneas z magazínu Sports Car Market.