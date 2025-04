Finanční trhy na avizovaná americká cla reagovala velmi výrazně. Většina společností se donedávna potýkala s obrovským poklesem ceny akcií, propadly se ceny ropy, odborníci hovořili o riziku globální hospodářské recese. Ve čtvrtek je ale realita už jiná, píše agentura Bloomberg.

Jaká cla se Donald Trump rozhodl pozastavit?

Americký prezident oznámil devadesátidenní pozastavení takzvaných recipročních cel na dovoz z Evropské unie a dalších téměř 60 států světa, jejichž výši Trumpova administrativa určila zejména na základě obchodních přebytků daných států vůči Spojeným státům americkým. Nově se na všechny tyto země vztahuje „pouze“ jednotné desetiprocentní clo.

Výjimkou je Čína, u které se celní bariéra naopak zvýšila, a to ze 104 na 125 procent. Trump svým rozhodnutím mohl reagovat mimo jiné i na čínská protiopatření. Během středy se totiž Peking rozhodl přijít s odvetnými cly na americké zboží ve výši 84 procent.

Proč se Trump rozhodl cla pozastavit?

Protekcionistická politika USA v minulých dnech na trzích způsobila obrovské otřesy. Řada odborníků opakovaně hovořila i o riziku globální hospodářské recese. Na amerického prezidenta zároveň začali tlačit investoři a podnikatelé a žádali ho, aby svá rozhodnutí přehodnotil. „Měl jsem pocit, že někteří lidé začínají trochu přehánět. Byli moc nervózní,“ pronesl Trump.

Co se stane po uplynutí devadesátidenního období?

To se vzhledem k nevyzpytatelnosti Trumpovy administrativy nedá příliš předvídat. Z dosavadních vyjádření vyplývá, že stanovené devadesátidenní období má sloužit pro vyjednání nových obchodních dohod.

Spojené státy americké mají mimo jiné požadovat, aby obchodní partneři snížili jejich vlastní cla a odstranili i další obchodní bariéry, a to včetně kvót, dotací či dalších regulací. Spojené státy americké mají rovněž požadovat výraznější ochranu duševního vlastnictví.

Pokud se však Amerika s některými zeměmi nedohodne, mohou být od července cla opět zavedena. Nelze ani ale vyloučit další odklady. Podobně se to totiž v minulosti stalo v případě Kanady či Mexika.

Jaká je nynější situace Mexiku a Kanadě?

Obě země se i vzhledem ke své poloze řadí k největším americkým obchodním partnerům. Proti Číně se jich však nedotýkají takzvaná reciproční cla, ale jde o 25procentní clo na zboží, kde Trump spojuje s problémy nelegálních drog a migrací. Veškerý dovoz, který spadá pod Severoamerickou dohodu o volném obchodu, je ale z těchto cel vyňat.

Jak trhy na pozastavení cel zareagovaly?

Akciové trhy začaly téměř okamžitě prudce růst. Index S&P 500 zaznamenal největší jednodenní nárůst od roku 2008, konkrétně došlo ke zhodnocení o 9,5 procenta. Stoupat po několika dnech opět začala i cena ropy, která se před tím z důvodu obav z globálního hospodářského zpomalení začala propadat.

Hrozí americké ekonomice recese?

Ještě před středečním rozhodnutím Donalda Trumpa nebyla americká ekonomika od recese daleko. Predikovala ji i spousta zkušených odborníků. Cla by totiž vedla k růstu cen a k oslabení už tak nepříliš ideální americké spotřebitelské důvěry. Firmy by měly nižší obrat, začaly by snižovat náklady, propouštět, zvyšovala by se nezaměstnanost. Po Trumpově obratu ale začala většina expertů své předchozí predikce přehodnocovat. Stále ale přetrvává obrovská nejistota, a to zejména v případě dovozu z Číny.

Proč se Trump zaměřuje hlavně na Čínu?

Donald Trump se dlouhodobě netají tím, že čínské praktiky vnímá jako neférové. Už během svého prvního funkčního období se na Čínu z celního pohledu soustředil a potvrzuje to i jeho během svého nynějšího funkčního období. Trump zároveň říká, že cla jsou pro něj nástrojem, jak Čínu mohou USA přimět k zodpovědnosti, a to mimo jiné za její údajné selhání v potírání vývozu fentanylu do USA, uzavírá Bloomberg.