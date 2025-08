Trump teprve v pátek odvolal tehdejší komisařku Úřadu pro statistiku práce Eriku McEntarferovou, a to kvůli tomu, že nedávno zveřejněná data ohledně zpomalení růstu zaměstnanosti v USA měla být podle jeho slov zmanipulována proti němu. Americký prezident má dlouhodobě spory i s vedením americké centrální banky, kterou kritizuje zejména kvůli nechuti snižovat úrokové sazby, píše agentura Bloomberg.

„Nevím o žádném oprávněném důvodu, který měl vést k propuštění komisařky McEntarferové. Pod jejím vedením byl Úřad pro statistiku práce jedním z nejlepších svého druhu na světě. Zveřejňovaná data byla mnohem spolehlivější než před 20 či 30 lety,“ uvedl kriticky na adresu amerického prezidenta William Beach, bývalý komisař amerického Úřadu pro statistiku práce.

Trumpovi pro obvinění chybí důkazy

Páteční data americké zaměstnanosti poukázala na výrazné zpomalení růstu pracovních míst během posledních měsíců. Mimo období nedávné koronavirové pandemie měl letošní květen a červen představovat největší dvouměsíční zpomalení v americké historii.

Většina amerických expertů uvedla, že pokles růstu pracovních míst má své opodstatnění. Řada tamních firem se totiž zejména kvůli celní politice Trumpovy administrativa snažila snížit své náklady. Dopady do fungování řady amerických společností měla i imigrační opatření, která se za Trumpovy letošní éry oproti minulým létům výrazně zpřísnila.

Trump ale zveřejněná data o americké zaměstnanosti odmítl. Dokonce k nim uvedl, že jsou podle něho zfalšovaná, aby jeho i další republikány poškodila. Důkazy však pro svá tvrzení žádná nepředložil a akorát dodal, že pod jeho vedením americká ekonomika prosperuje. Po odvolání tehdejší šéfky Eriky McEtarferové se do čela úřadu dostal její zástupce William Wiatrowski. Jeho setrvání má být ale pouze dočasné.

Snaha o ovlivnění měnové politiky?

Trump rovněž jmenuje do funkce také nového člena Rady guvernérů Federálního rezervního systému. V pátek totiž svou rezignaci oznámila Adriana Kuglerová, která v pozici měla původně setrvat až do ledna příštího roku. Konkrétní důvod pro svou rezignaci veřejnosti neoznámila.

Trump již naznačil, že uvolněné místo ve vedení americké centrální banky by rád obsadil někým, kdo bude sdílet jeho pohled na americkou měnovou politiku. Dá se tedy očekávat, že nový člen bude prosazovat nižší úrokové sazby, a to i přes rizika, která v případě amerického hospodářství již několik měsíců trvají. Zejména v souvislosti se cly, která mohou americké spotřebitelské ceny i v dalších měsících výrazně zvýšit.

Agentura Bloomberg uvedla také několik konkrétních expertů, které by Trump mohl zvažovat. Mezi ně se řadí kupříkladu současný americký ministr financí Scott Bessent, bývalý člen Rady guvernérů Kevin Warsh či aktuální ředitel Národní ekonomické rady Spojených států, kterým je Kevin Hassett.

Powell na odstřel

Trump by personální změnu v Radě guvernérů Federálního rezervního systému mohl využít i k tomu, aby z čela americké centrální banky odvolal aktuálního šéfa Jerome Powella. S ním se v posledních týdnech opakovaně dostal do roztržky, a to kromě odlišného pohledu na americkou měnovou politiku i kvůli údajné obrovské nákladnosti plánované renovace budovy FED.

Nový člen Rady guvernérů by tedy mohl v pozici předsedy Federálního rezervního systému vystřídat právě i Powella. V této souvislosti se často skloňuje i jméno jiného současného člena Rady guvernérů Christophera Wallera, který je součástí instituce již od roku 2020. Do funkce jej jmenoval ještě Donald Trump v roce 2020 a jeho mandát vyprší až v roce 2030, uzavírá Bloomberg.