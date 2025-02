Trump hovoří o ochromení Ruska skrze ceny ropy. Realita je ale jiná, píše list

„Když OPEC přestane vydělávat tolik peněz, válka se okamžitě zastaví,“ uvedl Trump před několika dny. Kartel na počátku týdne ale ohlásil, že se na jeho těžebních cílech pro další měsíce nic nemění, píše portál The Moscow Times.

Prodej fosilních paliv je pro Rusko velmi důležitým příjmem. Ačkoliv dosavadní sankce ze strany Západu výrazně ruské obchody ovlivnily, Rusku se stále daří velké množství ropy přepravovat po moři. Rusku se zároveň povedlo najít nové partnery, kteří od něj paliva odebírají. Mezi ně se řadí hlavně Čína a Indie.

Doposud se strategie ze strany Západu zaměřovala hlavně na zvyšování ruských nákladů, které s přepravou a prodejem ropy souvisejí. Taktika se tedy příliš nezaměřovala na úplné zastavení dodávek. I proto Rusko může za určitých podmínek stále legálně prodávat svou ropu na světových trzích, třeba na rozdíl od Íránu.

Úplná eliminace ruské ropy není zatím žádoucí ani pro USA

The Moscow Times píše, že vliv Ruska na globálním energetickém trhu je obrovský. Pokud by jeho ropa byla sankcionována podobně jako ta íránská, mohlo by to na trzích vyvolat paniku a globální cena této suroviny by mohla raketově stoupnout.

„Pokud se nenajde nikdo, kdo by dokázal ruskou ropu na trzích nahradit, cena by rostla. To je přesně opak toho, čeho se Trump snaží dosáhnout, což jsou podstatně nižší ceny energií,“ říká pro Bloomberg analytička Natasha Kanevaová.

V současné době se očekává, že cena barelu ropy Brent se bude v roce 2025 průměrně prodávat asi za 74 amerických dolarů (asi 1 795 Kč), což je asi o 7 amerických dolarů méně než v roce 2024. The Moscow Times ale zároveň píše, že Rusku bohatě stačí, pokud se cena ropy pohybuje nad sedmdesátidolarovou hranicí. Samotná ruská vláda nyní očekává, že v roce 2025 bude jeden barel ropy Brent prodávat v průměru za 69,7 amerických dolarů (asi 1 691 korun).

Americké kapacity nedokážou ty ruské nahradit

Pokles cen ropy by sice ruskou ekonomku nezastavil, znamenal by ale výraznou ránu směrem k rozpočtu. Každá změna vývozní ceny ruské ropy o 10 dolarů za barel totiž znamená ztrátu asi 17 miliard amerických dolarů (zhruba 412 miliard korun) za rok, což jsou asi 4 procenta celkového ruského exportu v roce 2023, který dosáhl na hranici 425,1 miliard dolarů.

Analytik Sergej Vakulenko ale říká, že USA minimálně v krátkodobém horizontu nemají dostatečné kapacity na to, aby se jim povedlo ruskou ropu na trzích nahradit. Otázkou také je, jestli tento případný krok slouží zájmům Washingtonu. „Při cenové hladině 60 dolarů je americká produkce stagnující a při ceně 50 dolarů dokonce klesá,“ doplňuje Kanevaová.

Ta zároveň také uvedla, že Trumpovým pravděpodobným plánem je výrazné zmírnění byrokracie, která ropný průmysl v USA dlouhodobě svazuje. Právě její redukce by totiž americkou produkci ropy mohla výrazně zlevnit a těžba by v takovém případě dávala smysl i ve chvíli, kdy by se cena jednoho barelu ropy na trzích prodávala za 50 dolarů (asi 1 212 korun).

Například Saúdská Arábie, která se řadí mezi nejvýznamnější těžaře ropy na světě, ale potřebuje, aby ceny ropy stoupaly. V ideálním případě by se měly pohybovat okolo 90 dolarů za barel (asi 2 184 korun), jinak se zemi nepodaří dostatečně naplnit veřejné rozpočty. I proto The Moscow Times upozorňuje, že výrazná změna politiky kartelu OPEC se v příštích měsících navzdory Trumpova tlaku nedá příliš očekávat.