Trump ohlásil megaprojekt plynovodu na Aljašce. Japonsko a Korea zatím váhají

O projektu zhruba za 44 miliard dolarů (1,03 bilionu Kč) se mluví už mnoho let. Kvůli vysokým nákladům a času, který by byl na výstavbu plynovodu v délce 800 mil (1287 kilometrů) potřeba, se ale podniky z odvětví dosud zdráhaly projekt zahájit. Velké energetické firmy i politici z Japonska a Jižní Koreje dosud odmítali požadavky delegací z Aljašky, aby se projektu rovněž zúčastnili, píše listu The New York Times.

Japonsko uvedlo, že vyšší dovoz energií z USA prospěje oběma zemím, informovala agentura Reuters. Zapojení do projektu ale Japonci zatím oficiálně neoznámili.

Trump nevysvětlil, jak by se investice do projektu mohly vyšplhat do bilionů dolarů. Vážné úvahy o realizaci projektu s názvem Alaska L.N.G. nicméně ukazují, že méně než dva měsíce ve funkci prezidenta začíná zanechávat potenciálně trvalé stopy v americkém energetickém sektoru, píše NYT.

V zájmu obou zemí

Projekt Alaska L.N.G. počítá s těžbou plynu z polí severně od polárního kruhu, odkud by vedl plynovod k pobřeží na jihu Aljašky. Tam by se plyn zkapalňoval, nakládal na tankery a jako zkapalněný zemní plyn (LNG) vyvážel do Asie. Největšími odběrateli LNG na světě jsou Čína a Japonsko.

Jihokorejské ministerstvo průmyslu uvedlo, že ministr An Duk-kun o projektu mluvil s americkými úředníky, když byl minulý týden na návštěvě Washingtonu. Podrobnosti ale do té doby nebyly dojednány. „Budeme se aktivně zapojovat do diskusí se Spojenými státy, protože je to věc společného zájmu obou zemí,“ řekl po Trumpových slovech mluvčí ministerstva.

Japonští představitelé ale zatím oficiálně nepotvrdili, zda se vláda v Tokiu rozhodla projektu se účastnit, píše agentura Kjódó. Zatím tedy není jasné, zda vláda či japonské firmy jsou ochotny zavázat se k tak vysoké investici, o které Trump hovořil.

Hrozba cel oživila plány na plynovod

Jihokorejský ministr v úterý ještě před Trumpovým projevem v Kongresu řekl, že Spojené státy se Jižní Koreje a dalších zemí ptaly, zda mají zájem o účast na projektu LNG z Aljašky. Potvrdil, že Soul a Washington se dohodly na vytvoření pracovní skupiny, která bude projednávat otázky kolem plynovodu, energií, stavby lodí, cel a dalších opatření, která představují bariéru v obchodních vztazích.

Cílem návštěvy jihokorejského ministra ve Washingtonu bylo hledat výjimky z celních sazeb, které exportně orientovanou jihokorejskou ekonomiku patrně tvrdě zasáhnou.

Japonský premiér Šigeru Išiba prohlásil, že rozšíření dovozu plynu, bioetanolu a čpavku ze Spojených států prospěje národním zájmům Japonska i USA, protože se tím stabilizují dodávky energií do Japonska a zároveň se sníží americký obchodní deficit. Podobné poznámky japonský premiér učinil po únorovém setkání s Trumpem. „Pečlivě prověříme technické možnosti a ziskovost,“ řekl Išiba k projektu plynovodu na zasedání parlamentu.

V projevu v americkém Kongresu Trump mimo jiné mluvil také o svém plánu na zavádění cel. Teď podle něj nadešel čas, kdy Spojené státy budou vybírat cla od ostatních, zatímco dosud jiné země zatěžovaly cly dovoz z USA. Řekl také, že od 2. dubna zavede reciproční cla, což znamená, že Spojené státy zavedou vůči ostatním zemím cla přesně v takové výši, jakou tyto země uplatňují při dovozu zboží z USA.

Co se Jižní Koreje týče, tato země podle Trumpa vybírá při dovozu zboží z USA v průměru čtyřikrát vyšší clo, než jakým Spojené státy zatěžují dovoz z Koreje. A to navzdory vojenské a další pomoci, kterou Spojené státy Jižní Koreji poskytují. Jihokorejské ministerstvo obchodu uvádí, že clo na dovoz zboží z USA se loni pohybovalo kolem 0,79 procenta, a to na základě dohody o volném obchodu mezi oběma zeměmi. Ministerstvo dodalo, že Soul bude s Washingtonem o clech jednat prostřednictvím několika kanálů.

Spolupředseda americké Národní rady pro energetiku Doug Burgum minulý týden řekl, že plynovod pro LNG umožní Spojeným státům prodávat energie svým spojencům a také získat peníze pro americké ministerstvo financí. Zatímco návrh na dodávky LNG z Aljašky naráží na náklady a logistické překážky, Japonsku, Jižní Koreji, Tchaj-wanu a dalším se myšlenka zvýšení dovozu plynu z USA libí.

Japonský ministr obchodu plánuje tento měsíc navštívit Washington, aby požádal o výjimky z amerických cel. Jednat chce také o plánech Japonska na nákup větších objemů amerického LNG.