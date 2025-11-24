Majetek Trumpovy rodiny se ztenčuje. Důvodem jsou kryptoměny

  14:25
Bitcoin za poslední měsíc odepsal více než pětinu své hodnoty a jiné kryptoměny jsou na tom ještě hůře. Na klesající cenu kryptoměn ale doplácí i americký prezident Donald Trump a jeho rodina. Majetek Trumpovy rodiny se zejména kvůli tomu v posledních týdnech ztenčil ze 7,7 na 6,7 miliard amerických dolarů (asi 147 miliard korun).
Donald Trump, jeho manželka Melania a děti (vlevo) Tiffany, Donald Jr.,...

Donald Trump, jeho manželka Melania a děti (vlevo) Tiffany, Donald Jr., (vpravo) Ivanka a Eric (New York, 21. dubna 2016) | foto: AP

Donald Trump na konferenci o bitcoinu. (27. července 2024)
Eric Trump a jeho manželka Lara Yunaska, Ivanka Trumpová a její manžel Jared...
Před Kapitolem se objevila zlatá socha Donalda Trumpa, která drží bitcoin. (17....
Před Kapitolem se objevila zlatá socha Donalda Trumpa, která drží bitcoin. (17....
Cena memecoinu se jménem Donalda Trumpa klesla od letošního srpna o čtvrtinu. Akcie Trumpovy mediální firmy, která hojně investovala do bitcoinu i dalších kryptoměn, se pohybují jen těsně nad historickým minimem. Skoro o polovinu oproti vrcholu se propadla i hodnota podíl Trumpova syna Erica v bitcoinové těžební firmě, vyjmenovává agentura Bloomberg. Nelze se tak divit, že hodnota majetku rodiny klesá.

Donald Trump a jeho nejbližší se přitom ve světě kryptoměn pohybují již několik let, a to poměrně úspěšně. Americký prezident krátce před svou lednovou inaugurací vydal vlastní memecoin $Trump. Následně se na trhu objevila i digitální mince jeho manželky $Melania. Jeho synové Eric a Donald založili kryptoměnu World Liberty Financial (WLFI), se kterou se snaží na trhu prorazit.

Trump s bitcoinem po severokorejsku. Před Kapitolem vztyčili jeho zlatou sochu

Oproti běžným investorům Trump a jeho nejbližší vydělávají také na poplatcích, které jsou s prodejem a obchodováním kryptoměn spojené. Z tohoto pohledu může rodinu Trumpů propad cen mrzet tedy jen částečně. „Malí investoři mohou v krypto světě pouze spekulovat. Trumpova rodina může vytvářet nové tokeny, prodávat je a vydělávat na samotných transakcích. To se běžným smrtelníkům nemůže poštěstit,“ vysvětluje pro média americký vysokoškolský pedagog Jim Angel.

Nižší ceny jako příležitost k nákupu, láká investory Eric Trump

Například Eric Trump dává na sociálních sítích najevo, že současný pokles cen kryptoměn ho neznervózňuje. Naopak. Vybízí investory k tomu, aby současné nižší ceny využili. „Skvělá příležitost k nákupu. Nikdy jsem nebyl optimističtější ohledně další budoucnosti kryptoměn. Ti, kteří se umí s volatilitou vypořádat, se stanou skutečnými vítězi,“ tvrdí.

Krypto trhalo rekordy, pak Trump ohlásil čínská cla. A trh přišel o 20 miliard dolarů

I přesto jej ale propad cen kryptoměn bolí. Cena kryptoměny WLFI, za kterou se svým bratrem Donaldem stojí, se totiž od počátku září propadla z 26 na 15 centů, tedy skoro o polovinu. O mnoho lépe na tom není ani těžařská firma American Bitcoin Corporation, ve které rovněž působí s bratrem Donaldem. Podíl Erica Trumpa v této firmě dosahuje na 7,5 procenta. Ještě v září se hodnota tohoto podílu pohybovala okolo 630 milion dolarů (asi 13,9 miliard korun). Dnes je to zhruba polovina.

Se ztrátami bojuje i mediální firma prezidenta Trumpa

Ztráty sčítá i sám prezident Trump. Akcie jeho firmy Trump Media & Technology Group, která stojí za provozováním sociální sítě Truth Social, klesly na nové minimum. Hodnota Trumpova podílu ve firmě od září spadla o 800 milionů dolarů (cca 17,6 miliard korun).

Mimo jiné proto, že společnost do bitcoinu letos investovala necelé 2 miliardy dolarů (asi 44 miliard korun). Oproti kupní ceně se ale hodnota nakoupených bitcoinů propadla o 25 procent, což investoři reflektovali i v ceně akcií firmy.

Trump spustil vlastní kryptoměnu, její hodnota okamžitě explodovala vzhůru

Lépe si nevede ani již zmíněný memecoin Donalda Trumpa. Od konce srpna jeho cena klesla už o 25 procent. Ačkoliv se přesně neví, jaký podíl Trumpovi v této kryptoměně mají, odhady hovoří o 40 procent. V takovém případě by Trumpova rodina od léta přišla o dalších 117 milionů amerických dolarů (asi 2,9 miliard korun), uzavírá agentura Bloomberg.

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

24. listopadu 2025  14:25

