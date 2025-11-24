Majetek Trumpovy rodiny se ztenčuje. Důvodem jsou kryptoměny

Cena memecoinu se jménem Donalda Trumpa klesla od letošního srpna o čtvrtinu. Akcie Trumpovy mediální firmy, která hojně investovala do bitcoinu i dalších kryptoměn, se pohybují jen těsně nad historickým minimem. Skoro o polovinu oproti vrcholu se propadla i hodnota podíl Trumpova syna Erica v bitcoinové těžební firmě, vyjmenovává agentura Bloomberg. Nelze se tak divit, že hodnota majetku rodiny klesá.
Donald Trump a jeho nejbližší se přitom ve světě kryptoměn pohybují již několik let, a to poměrně úspěšně. Americký prezident krátce před svou lednovou inaugurací vydal vlastní memecoin $Trump. Následně se na trhu objevila i digitální mince jeho manželky $Melania. Jeho synové Eric a Donald založili kryptoměnu World Liberty Financial (WLFI), se kterou se snaží na trhu prorazit.
Oproti běžným investorům Trump a jeho nejbližší vydělávají také na poplatcích, které jsou s prodejem a obchodováním kryptoměn spojené. Z tohoto pohledu může rodinu Trumpů propad cen mrzet tedy jen částečně. „Malí investoři mohou v krypto světě pouze spekulovat. Trumpova rodina může vytvářet nové tokeny, prodávat je a vydělávat na samotných transakcích. To se běžným smrtelníkům nemůže poštěstit,“ vysvětluje pro média americký vysokoškolský pedagog Jim Angel.
Nižší ceny jako příležitost k nákupu, láká investory Eric Trump
Například Eric Trump dává na sociálních sítích najevo, že současný pokles cen kryptoměn ho neznervózňuje. Naopak. Vybízí investory k tomu, aby současné nižší ceny využili. „Skvělá příležitost k nákupu. Nikdy jsem nebyl optimističtější ohledně další budoucnosti kryptoměn. Ti, kteří se umí s volatilitou vypořádat, se stanou skutečnými vítězi,“ tvrdí.
I přesto jej ale propad cen kryptoměn bolí. Cena kryptoměny WLFI, za kterou se svým bratrem Donaldem stojí, se totiž od počátku září propadla z 26 na 15 centů, tedy skoro o polovinu. O mnoho lépe na tom není ani těžařská firma American Bitcoin Corporation, ve které rovněž působí s bratrem Donaldem. Podíl Erica Trumpa v této firmě dosahuje na 7,5 procenta. Ještě v září se hodnota tohoto podílu pohybovala okolo 630 milion dolarů (asi 13,9 miliard korun). Dnes je to zhruba polovina.
Se ztrátami bojuje i mediální firma prezidenta Trumpa
Ztráty sčítá i sám prezident Trump. Akcie jeho firmy Trump Media & Technology Group, která stojí za provozováním sociální sítě Truth Social, klesly na nové minimum. Hodnota Trumpova podílu ve firmě od září spadla o 800 milionů dolarů (cca 17,6 miliard korun).
Mimo jiné proto, že společnost do bitcoinu letos investovala necelé 2 miliardy dolarů (asi 44 miliard korun). Oproti kupní ceně se ale hodnota nakoupených bitcoinů propadla o 25 procent, což investoři reflektovali i v ceně akcií firmy.
Lépe si nevede ani již zmíněný memecoin Donalda Trumpa. Od konce srpna jeho cena klesla už o 25 procent. Ačkoliv se přesně neví, jaký podíl Trumpovi v této kryptoměně mají, odhady hovoří o 40 procent. V takovém případě by Trumpova rodina od léta přišla o dalších 117 milionů amerických dolarů (asi 2,9 miliard korun), uzavírá agentura Bloomberg.