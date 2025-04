Trump již několik týdnů vyzývá americké centrální bankéře, aby co možná nejdříve snížili úrokové sazby. Jerome Powell jako předseda americké centrální banky ale již několikrát uvedl, že Trumpova cla povedou k výraznější inflaci, vyšší nezaměstnanosti a nižšímu ekonomickému růstu. Federální rezervní systém jako strážce cenové stability tomu chce zabránit. Trump s tímto přístupem ale nesouhlasí, píše agentura Reuters.

Už ve čtvrtek vzkázal Trump na sociální sítí Truth Social předsedovi Federálního rezervního systému, že podle něj vždy reaguje pozdě a špatně. „Ceny ropy klesají, ceny potravin se propadají, Spojené státy bohatnou na clech. Fed měl úrokové sazby snížit už dávno“ uvedl.

V dalších dnech se ale spor mezi Trumpem a Powellem dál vyostřoval a trhy se začínají obávat, že by americký prezident mohl chtít šéfa tamní centrální banky i odvolat. Je ale otázka, jestli je takový krok vlastně možný.

Má Trump právo Powella odvolat?

Odpověď není jasná. Zákon o americké centrální bance z roku 1913 stanovuje, že členové Rady guvernérů jsou jmenováni prezidentem a potvrzeni Senátem na postupné čtrnáctileté funkční období. Jejich odvolání je přitom možné pouze z vážných důvodů.

Tento termín je podle odborníků možné vyložit jako zvlášť závažné pochybení. Nemělo by tedy jít o pouhý prezidentův nesouhlas s přístupem amerických centrálních bankéřů k měnové politice.

V případě předsedy Federálního rezervního systému ale tentýž zákon o možnostech jeho odvolání nic neříká. Právě tato nejasnost otevírá prostor k aktuálně probíhajícím spekulacím.

Bylo by případné odvolání šéfa Fedu bezprecedentní?

Ano. V dosavadní historii USA se zatím žádný prezident nepokosil odvolat šéfa americké centrální banky. Ve stejnou chvíli ale v rámci amerického soudního systému probíhají i další případy týkající se Trumpova rozhodnutí o odvolání jiných členů nezávislých federálních agentur.

Tyto případy by podle některých expertů mohly vytvořit precedent i pro situaci okolo Powella. Jeden z případů totiž míří až k Nejvyššímu soudu, kam by pravděpodobně dospělo i případné odvolání předsedy Federálního rezervního systému.

Co by odvolání Powella znamenalo v praxi?

To by záleželo i na tom, jakým způsobem by Trump Powella z jeho funkce odvolal. Ten totiž zastává hned tři důležité funkce. Je předseda Federálního rezervního systému, člen Rady guvernérů i předseda Výboru pro operace na volném trhu.

Mohl by Trump zbavit Powella pouze funkce předsedy Fedu?

Trump by podle některých mohl usilovat pouze o sesazení Powella z postu předsedy Federálního rezervního systému. V takovém případě by Powell zůstal členem Rady guvernérů až do konce svého mandátu v roce 2028.

Další volné místo v Radě guvernérů se uvolní až v roce 2026. I proto by Trump v takovém případě by měl možnost jmenovat nového předsedu pouze z řad stávajících guvernérů. Mezi nimi jsou však také dva nominanti Donalda Trumpa, a to Michelle Bowmanová a Christopher Waller. Je ale otázkou, jestli by dokázali splnit Trumpovy požadavky na snižování sazeb.

Může Trump odvolat Powella z funkce předsedy Výboru pro operace na volném trhu?

S tímto Trump nic nezmůže. Předsedu totiž každoročně volí jeho 12 členů. Tradičně bývá předsedou výboru právě šéf Fedu, ale v praktické rovině by to mohl být kdokoli z členů Výboru pro operace na volném trhu. A to včetně Powella i přesto, že by byl odvolán z čela Fedu.

Mohl by Trump odvolat Powella i z funkce guvernéra?

Pokud by k tomu došlo, byly by dopady asi nejzásadnější. Jestliže by Trumpovo odvolání následně obstálo i u soudu, získal by možnost jmenovat nového předsedu a mohl by také obsadit volné místo v Radě guvernérů vlastním kandidátem. V teoretické rovině by mohlo dojít i k širší obměně vedení americké centrální banky, a to vše dle představ Donalda Trumpa.

Mohl by Powell takové odvolání napadnout?

Ano, ale náklady by musel hradit ze svých vlastních prostředků. Powell má však dostatečný majetek na to, aby to zvládl. Odborníci v této souvislosti říkají, že by se tak nejspíš také stalo. Powell totiž měl opakovaně prohlašovat, že Donald Trump podle jeho názoru nemá na jeho odvolání právo.

Skutečně k tomu dojde?

Deník The Wall Street Journal informoval o tom, že Trump měl o možnosti odvolání Jerome Powella již diskutovat se svými blízkými. Měl hovořit o tom, že by jej nahradil Kevinem Warshem, bývalým členem Rady guvernérů z let 2006 až 2011. Warsh však měl tento krok Trumpovi rozmlouvat a doporučit mu nechat Powella ve funkci až do konce mandátu, uzavírá Reuters.