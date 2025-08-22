Proč taky Trump tlačí na snížení sazeb? Má sto milionů v dluhopisech a chce vydělat

Podle odborníků je krok pozoruhodný, protože na rozdíl od jiných prezidentů Trump investice neuložil do běžných fondů, navíc tím signalizuje, že očekává pokles úrokových sazeb, napsal americký magazín Fortune.
Trump v únoru investoval miliony dolarů do své strategie dluhopisů, včetně částek mezi 500 tisíci a jedním milionem dolarů (10,6 až 21,2 milionu korun) do dluhopisů vydaných společnostmi jako Home Depot, T-Mobile a United Healthcare. Další investice ve výši 250 tisíc až 500 tisíc dolarů (5,3 až 10,6 milionu korun) až směřovala do dluhopisů vydaných společností Meta, jak vyplývá z výpočtu CNBC na základě 690 transakcí nahlášených Úřadu pro vládní etiku od ledna a zveřejněných v úterý. Podle CNBC také nakoupil dluhopisy vydané místními vládami států USA, plynárenskými a vodárenskými společnostmi, nemocničními správami a školskými radami.
|
Trump chce zrušit korespondenční hlasování. Poradil mu to Putin
Investoři se obvykle obracejí k dluhopisům, protože jsou méně volatilní než akcie. Dluhopis je jako půjčka, která investorovi vyplácí úroky, obvykle pololetně, po stanovenou dobu. Jakmile tato doba skončí a dluhopis dosáhne splatnosti, investor dostane zpět svou původní investici.
Trumpova strategie
Trumpovo nadměrné nakupování dluhopisů je výjimečné, protože na rozdíl od jiných prezidentů neuložil své investice do skutečného fondu. Jinak by Trumpovy nákupy dluhopisů, ať už řízené jím samotným nebo osobou odpovědnou za jeho finance, vypadaly jako typická sázka investora na to, že úrokové sazby budou klesat, řekl Russell Rhoads, klinický docent finančního managementu na Indiana University.
Vzhledem k tomu, že ceny dluhopisů obvykle stoupají, když úrokové sazby klesají, je možné, že Trump sáhl k těmto investicím v naději, že dluhopisy později prodá se ziskem. Úrokové sazby u korporátních dluhopisů pravděpodobně klesnou rychleji než u státních dluhopisů, protože jsou rizikovější, uvedl Rhoads. Trumpův naléhavý tlak na Fed, aby snížil úrokové sazby, by také mohl být podobný tomu, jako by jednal ve svým osobním zájmu, dodal Rhoads.
|
Škola investování: Jaké jsou výhody i rizika dluhopisů a dluhopisových fondů
„To, jak tvrdě tlačí na Fed, aby snížil sazby, lze přirovnat k tomu, jako by portfolio manažer vystoupil v CNBC a mluvil pozitivně o akciích, které tvoří velkou část jejich portfolia, aby přiměl ostatní lidi, aby je koupili,“ řekl Rhoads pro Fortune.
FED a úrokové sazby
Federální rezervní systém (FED) udržuje úrokové sazby na úrovni mezi 4,25 procent a 4,5 procenta od konce roku 2024, ačkoli někteří investoři očekávají, že centrální banka na svém zářijovém zasedání přistoupí k možnému snížení sazeb.
Trumpův nákup komunálních dluhopisů vydaných státními a místními vládami by také mohl být součástí investiční strategie, protože úroky z nich jsou obecně osvobozeny od federální daně z příjmu. Dluhopis z domovského státu investora bude obecně osvobozen od státních daní. Vzhledem k tomu, že akciový trh se nachází téměř na historickém maximu, může být preference dluhopisů moudrým krokem.
|
Vietnam rozjel investice za bezmála padesát miliard dolarů, chce podpořit růst
„Je to jen logický krok v rámci správy portfolia, na rozdíl od něčeho, co on ví o sazbách a my ostatní ne,“ řekl Rhoads.
Trump si ponechal i jako prezident kontrolu nad svými podniky a investicemi, zatímco odpovědnost za své obchodní impérium delegoval na své syny Donalda Trumpa juniora a Erica Trumpa. Prezident a jeho nejbližší rodina údajně zaznamenali během několika měsíců jeho funkčního období už zisky ve výši 3,4 miliardy dolarů (71,95 miliardy korun) , zejména z obchodů s kryptoměnami, uvádí časopis The New Yorker. Prezident a viceprezident nejsou na rozdíl jiných politiků a státních funkcionářů v USA vázáni zákonem o střetu zájmů.