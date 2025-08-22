Proč taky Trump tlačí na snížení sazeb? Má sto milionů v dluhopisech a chce vydělat

Autor:
  15:53
Americký prezident Donald Trump údajně od svého nástupu do úřadu v lednu investoval 100 milionů dolarů (přes dvě miliardy korun) do dluhopisů. Vložil je prostřednictvím smíšené sázky na dluhy velkých společností, jako jsou Meta a Home Depot, ale také městských samospráv a veřejných subjektů.
Americký prezident Donald Trump hovoří na tiskové konferenci, na které oznámil...

Americký prezident Donald Trump hovoří na tiskové konferenci, na které oznámil nasazení Národní gardy ve Washingtonu. (11. srpna 2025) | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump mluví s novináři na jižním trávníku Bílého...
Turnberry, Skotsko. Americký prezident Donald Trump a předsedkyně EK Ursula von...
Donald Trump na summitu na Aljašce (15. srpna 2025)
Americký prezident Donald Trump v Bílém domě. (18. srpna 2025)
6 fotografií

Podle odborníků je krok pozoruhodný, protože na rozdíl od jiných prezidentů Trump investice neuložil do běžných fondů, navíc tím signalizuje, že očekává pokles úrokových sazeb, napsal americký magazín Fortune.

Trump v únoru investoval miliony dolarů do své strategie dluhopisů, včetně částek mezi 500 tisíci a jedním milionem dolarů (10,6 až 21,2 milionu korun) do dluhopisů vydaných společnostmi jako Home Depot, T-Mobile a United Healthcare. Další investice ve výši 250 tisíc až 500 tisíc dolarů (5,3 až 10,6 milionu korun) až směřovala do dluhopisů vydaných společností Meta, jak vyplývá z výpočtu CNBC na základě 690 transakcí nahlášených Úřadu pro vládní etiku od ledna a zveřejněných v úterý. Podle CNBC také nakoupil dluhopisy vydané místními vládami států USA, plynárenskými a vodárenskými společnostmi, nemocničními správami a školskými radami.

Trump chce zrušit korespondenční hlasování. Poradil mu to Putin

Investoři se obvykle obracejí k dluhopisům, protože jsou méně volatilní než akcie. Dluhopis je jako půjčka, která investorovi vyplácí úroky, obvykle pololetně, po stanovenou dobu. Jakmile tato doba skončí a dluhopis dosáhne splatnosti, investor dostane zpět svou původní investici.

Trumpova strategie

Trumpovo nadměrné nakupování dluhopisů je výjimečné, protože na rozdíl od jiných prezidentů neuložil své investice do skutečného fondu. Jinak by Trumpovy nákupy dluhopisů, ať už řízené jím samotným nebo osobou odpovědnou za jeho finance, vypadaly jako typická sázka investora na to, že úrokové sazby budou klesat, řekl Russell Rhoads, klinický docent finančního managementu na Indiana University.

Vzhledem k tomu, že ceny dluhopisů obvykle stoupají, když úrokové sazby klesají, je možné, že Trump sáhl k těmto investicím v naději, že dluhopisy později prodá se ziskem. Úrokové sazby u korporátních dluhopisů pravděpodobně klesnou rychleji než u státních dluhopisů, protože jsou rizikovější, uvedl Rhoads. Trumpův naléhavý tlak na Fed, aby snížil úrokové sazby, by také mohl být podobný tomu, jako by jednal ve svým osobním zájmu, dodal Rhoads.

Škola investování: Jaké jsou výhody i rizika dluhopisů a dluhopisových fondů

„To, jak tvrdě tlačí na Fed, aby snížil sazby, lze přirovnat k tomu, jako by portfolio manažer vystoupil v CNBC a mluvil pozitivně o akciích, které tvoří velkou část jejich portfolia, aby přiměl ostatní lidi, aby je koupili,“ řekl Rhoads pro Fortune.

FED a úrokové sazby

Federální rezervní systém (FED) udržuje úrokové sazby na úrovni mezi 4,25 procent a 4,5 procenta od konce roku 2024, ačkoli někteří investoři očekávají, že centrální banka na svém zářijovém zasedání přistoupí k možnému snížení sazeb.

Trumpův nákup komunálních dluhopisů vydaných státními a místními vládami by také mohl být součástí investiční strategie, protože úroky z nich jsou obecně osvobozeny od federální daně z příjmu. Dluhopis z domovského státu investora bude obecně osvobozen od státních daní. Vzhledem k tomu, že akciový trh se nachází téměř na historickém maximu, může být preference dluhopisů moudrým krokem.

Vietnam rozjel investice za bezmála padesát miliard dolarů, chce podpořit růst

„Je to jen logický krok v rámci správy portfolia, na rozdíl od něčeho, co on ví o sazbách a my ostatní ne,“ řekl Rhoads.

Trump si ponechal i jako prezident kontrolu nad svými podniky a investicemi, zatímco odpovědnost za své obchodní impérium delegoval na své syny Donalda Trumpa juniora a Erica Trumpa. Prezident a jeho nejbližší rodina údajně zaznamenali během několika měsíců jeho funkčního období už zisky ve výši 3,4 miliardy dolarů (71,95 miliardy korun) , zejména z obchodů s kryptoměnami, uvádí časopis The New Yorker. Prezident a viceprezident nejsou na rozdíl jiných politiků a státních funkcionářů v USA vázáni zákonem o střetu zájmů.

Vstoupit do diskuse

Odbory ztrácí trpělivost: Češi dřou, platy bídné a vláda nás uráží, říká Ďurčo

Nejčtenější

Na prodej je prvorepubliková vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila prvorepubliková vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s...

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XReal se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Kdo je Byron Baciocchi, který čeká dítě s českou miss Krystynou Pyszkovou?

Je to jako spojení z pohádky. Do krásné chudé princezny se zamiluje bohatý krásný princ. Otcem dítěte české Miss World Krystyny Pyszkové je švýcarský podnikatel, miliardář Byron Baciocchi. Kdo je to...

Kellnerová s dcerami vyplatily nevlastního syna z PPF

Renáta Kellnerová s dcerami odkoupily od Petra Kellnera mladšího jeho desetiprocentní podíl ve skupině PPF. Skupinu tak plně ovládnou, uvedla PPF v tiskové zprávě. Dokončení transakce se očekává do...

Českem se valí lavina solárních krachů, lze díky ní i ušetřit

Premium

Firmy zaměřené na fotovoltaiku se potýkají s nesnázemi. Poptávka výrazně ochladla, solární boom brzdí a v tuzemském rybníku najednou není pro všechny místo. Odborníci se shodují, že ačkoliv to firmy...

Proč taky Trump tlačí na snížení sazeb? Má sto milionů v dluhopisech a chce vydělat

Americký prezident Donald Trump údajně od svého nástupu do úřadu v lednu investoval 100 milionů dolarů (přes dvě miliardy korun) do dluhopisů. Vložil je prostřednictvím smíšené sázky na dluhy velkých...

22. srpna 2025  15:53

McDonald’s v USA zlevňuje. Pověst se snaží zachránit novým menu

Řetězec rychlého občerstvení McDonald’s v USA během posledních let ztratil pověst cenově dostupného jídla. Na některých místech se totiž cena Big Mac Menu vyšplhala v přepočtu i na 380 korun, což...

22. srpna 2025  15:45

Supermoderní kurník se sám stará o slepice, nakrmí je a uklidí vajíčka

Země živitelka v Českých Budějovicích vstupuje do nové éry a farmářům, pěstitelům a chovatelům představuje budoucnost zemědělství. Jednou z novinek je autonomní kurník, který má na agrosalonu...

22. srpna 2025  15:39

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XReal se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

22. srpna 2025  13:40

Olomoučtí vědci testují geneticky upravený ječmen. Má být odolnější a výnosnější

Jako vůbec první v Evropské unii zahájili vědci z Univerzity Palackého polní pokus s ječmenem, při jehož vývoji použili metodu úpravy genomu CRISPR. Jarní ječmen se zkráceným stéblem získali pomocí...

22. srpna 2025  12:08

Slovensko a Maďarsko si stěžují v Bruselu na Ukrajince. Opět jim neteče ruská ropa

Na Slovensko a do Maďarska opět neteče ropa ropovodem Družba, výpadek může trvat pět dnů. Vlády obou zemí si u Evropské komise stěžují na ukrajinské útoky. Drony totiž znovu zaútočily na ropovod v...

22. srpna 2025  10:59

Agrární komora se ohradila vůči Výborného slovům o vymáhání dotací pro Agrofert

Ministr zemědělství Marek Výborný se minulý týden nechal slyšet, že jemu svěřený úřad začne vymáhat dotace poskytnuté Agrofertu v období, kdy byl koncový vlastník holdingu Agrofert Andrej Babiš (ANO)...

22. srpna 2025  10:22

Kellnerová s dcerami vyplatily nevlastního syna z PPF

Renáta Kellnerová s dcerami odkoupily od Petra Kellnera mladšího jeho desetiprocentní podíl ve skupině PPF. Skupinu tak plně ovládnou, uvedla PPF v tiskové zprávě. Dokončení transakce se očekává do...

22. srpna 2025  8:46,  aktualizováno  10:06

Kamiony vs. lodě. Kdo zvládne zásobit rostoucí Prahu?

Advertorial

Praha zažívá období intenzivní výstavby – od bytových projektů přes dopravní stavby až po velké rekonstrukce. S tím ovšem prudce přibývá náklaďáků v ulicích. Inspirací může být Evropa, kde objemné...

22. srpna 2025

Klimatické změny i zanedbaná infrastruktura. Bulharsko trápí nedostatek vody

Nedostatek vody se v mnoha částech světa stává i kvůli klimatickým změnám stále palčivějším problémem. Týká se to i některých oblastí v Evropě, a to zejména Bulharska, kde s vodní krizí bojuje zhruba...

22. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

České rychlotratě zaplatí až z poloviny EU. Spojení Prahy a Brna musí peníze najít jinde

Premium

Sázka na vysokou rychlost a zařazení většiny sítě rychlotratí mezi páteřní spojení s vysokou prioritou se Česku vyplatily. Po letech průtahů a nejistoty může být Česko s prvním návrhem na další...

22. srpna 2025

Švédsko změnilo názor. Po více než 40 letech postaví nové jaderné reaktory

Švédsko plánuje po více než 40 letech postavit nové jaderné reaktory. Oznámil to ve čtvrtek švédský premiér Ulf Kristersson s tím, že vláda dává přednost výstavbě několika malých modulárních reaktorů...

21. srpna 2025  22:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.