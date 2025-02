Trump splnil slib a podepsal memorandum o zavedení recipročních cel. Staronový šéf Bílého domu je připraven je snižovat, pokud budou ostatní země ochotny přikročit k redukci vlastních cel či odstraňování jiných obchodních bariér. Trumpova administrativa záležitost prostuduje do 1. dubna a připraví návrhy pro jednotlivé státy. Přímý dopad na Česko by měl být minimální. Cla by se však mohla dotknout českých exportérů.