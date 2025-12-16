„Mezi 20. lednem a 15. prosincem 2025 bylo na clech díky 40 exekutivním příkazům Trumpovy administrativy vybráno více než 200 miliard dolarů,“ uvedl Úřad pro cla a ochranu hranic USA ve svém oficiálním prohlášení. Úředníci zároveň dodali, že toto číslo podtrhuje efektivitu při prosazování spravedlivého obchodu a posilování ekonomické bezpečnosti USA, píše zpravodajství CNBC.
Ačkoliv američtí úředníci upozorňují na výnosy celních opatření, soudci Nejvyššího soudu USA ve stejnou dobu řeší jejich zákonnost. Trump totiž k celním bariérám přistoupil jednostranně, bez souhlasu Kongresu. Zároveň je dlouhodobě označuje za reciproční.
Rozhodne americká justice
Americký prezident přitom v letošním roce zavedl i takzvaná fentanylová cla, která se vztahují na dovoz z Kanady, Číny či Mexika. Podle Trumpa byla nevyhnutelná, jelikož země, kterých se dodnes týkají, nedokázaly zastavit export smrtící drogy na území Spojených států. Syntetická droga je zabijákem číslo jedna mezi Američany ve věku mezi 18 až 45 lety.
|
Lepší, než se čekalo. Evropským firmám se v Americe navzdory clům daří
Osud americké celní politiky však nyní závisí zejména na již zmíněných soudcích Nejvyššího soudu. Pokud totiž dospějí k závěru, že Trump ke clům přistoupil nezákonně, mohly by dotčené firmy vznést nároky na vrácení již zaplacených peněz.
Jeden z amerických odvolacích soudů přitom již během letošního srpna naznačil, že Trumpova cla by mohla být opravdu nelegální. „Cla jsou základní pravomocí Kongresu. Americká ústava svěřuje tuto pravomoc výhradně zákonodárné moci,“ stálo v rozhodnutí soudu.
Cla odnáší domácí spotřebitelé i firmy
Další kontroverzí je fakt, že když Trump před několika měsíci oznamoval tvrdá cla vůči zbytku světa, sliboval americkým firmám a spotřebitelům, že je ve svých peněženkách téměř nepocítí. Studie z poslední doby však ukazují pravý opak. Jsou to právě americké podniky a domácnosti, na které tíha dovozních cel dopadá nejvíce.
|
V kanadských skladech leží americký alkohol za miliardy. Provincie řeší, co s ním
„Zdá se, že většinu nákladů nesou americké firmy. Tlak na růst spotřebitelských cen je jasně patrný,“ uvedl před několika týdny profesor Alberto Cavallo z Harvardovy univerzity. Ten spolu se svými kolegy sledoval ceny u více než 359 tisíc produktů, které jsou k dispozici napříč Spojenými státy v kamenných prodejnách i online obchodech.
Tým vědců zjistil, že u zboží dováženého do USA od počátku března do října letošního roku stoupla cenovka o 4 procenta. Cena domácích výrobků vzrostla asi o 2 procenta. Nejvýraznější cenové nárůsty vědci zároveň naměřili u položek, které se ve Spojených státech už ze své podstaty vyrábět nemohou. Třeba u kávy.
|
Stačilo pár měsíců. Výroba herních konzolí se přesunula z Číny do Vietnamu
Analytici zároveň varují, že zvýšená Trumpova cla na americké spotřebitele zatím nedopadla v plné síle a přizpůsobování nové americké celní realitě může trvat i několik měsíců. Americké firmy totiž nechtějí skokově zdražovat najednou a řada z nich hledá i možné úspory, aby dopady na spotřebitele byly co možná nejmenší, uzavírá CNBC.