Stačilo pár měsíců. Výroba herních konzolí se přesunula z Číny do Vietnamu

Ještě v roce 2024 pocházelo z Číny asi 86 procent herních konzolí prodávaných ve Spojených státech. Vše ale změnila letošní Trumpova cla. Firmy nezahálely a výroba se bleskově přesunula z Číny do Vietnamu, kde jsou cla oproti Číně nižší. I proto se nyní dodávky herních konzolí z Číny podílejí na celkových dodávkách do USA už jen pěti procenty, píše agentura Bloomberg.
Donald Trump svou protekcionistickou politikou rozhýbal trhy a na herních konzolích jsou dopady nejpatrnější. Žádný jiný segment spotřební elektroniky neprošel během několika měsíců tak obrovskou změnou. Přitom běžný americký zákazník si této změny skoro ani nevšimne. Ceny se totiž až na výjimky nezvýšily.
Hodnota trhu s herními konzolemi se pohybuje okolo 20 miliard amerických dolarů (asi 440 miliard korun) ročně. Přesun výroby z Číny do Vietnamu však ukazuje, že trhy dokážou být až překvapivě pružné a rychle reagovat na nové okolnosti.
Konzole se celní výjimky nedočkaly
Na přesunech výroby herních konzolí z Číny do jiných států v jihovýchodní Asii ale začaly firmy pracovat už během prvního Trumpova funkčního období. I tehdy totiž americký prezident vůči Číně přistupoval tvrdě a uvalil na její produkty cla, na což musely podniky reagovat.
Jakmile bylo jasné, že to Trump i letos myslí se svou celní politikou vážně, mohl přesun výroby skutečně započít. Firmy ještě čekaly, zda herní konzole nedostanou od Trumpovy administrativy celní výjimku podobně jako třeba telefony. To se však nestalo, a proto se Vietnam stál novým centrem výroby herních konzolí pro americký trh.
Čínské firmy ještě v květnu čelily až 90procentnímu clu. Nakonec Trumpova administrativa rozhodla o snížení na úroveň 30 procent. Cla u výrobků z Vietnamu jsou oproti tomu mnohem přívětivější a nyní dosahují jen deseti procent.
Ještě loni dosahovala hodnota vietnamského exportu herních konzolí do USA třiceti milionů amerických dolarů za měsíc. V posledních měsících ale stoupla dokonce nad 400 milionů dolarů měsíčně. „Přesun výroby do Vietnamu jde přirozeným důsledkem situace. Mimo jiné proto, že vietnamské továrny mají pro produkci dostatečné kapacity,“ tvrdí analytik Ivan Lam.
Návrat výroby do Číny je vyloučený
Ve Vietnamu vyrábějí herní konzole pro americký trh hlavně tři velké firmy. Jde o japonský podnik Hosiden, tchajwanskou firmu Pegatron a čínskou společnost Goertek. Tyto společnosti mají právě ve Vietnamu své výrobní závody, které se ještě donedávna zaměřovaly na produkci jiné spotřební elektroniky. Kvůli clům se to však rychle změnilo. Firmy přistavěly nové výrobní linky, rozšířily haly a začaly ve velkém produkovat herní konzole pro americký trh.
Analytici nepočítají s tím, že by se výroba herních konzolí pro americký trh do Číny někdy vrátila. Mimo jiné proto, že americké podniky si začínají uvědomovat svou obrovskou závislost na Číně a chtějí rizika diverzifikovat. „Výrobci zjistili, že mohou elektroniku vyrábět i mimo Čínu. Nemyslím si, že se výroba někdy vrátí zpět. Opětovný přesun by byl i cenově náročný,“ uzavírá pro Bloomberg analytik Hideki Jasuda.