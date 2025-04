Nová rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa ohledně obchodní politiky by mohla mít zásadní dopad na americké firmy, které působí v odvětví oblečení, nábytku a hraček. V rámci rozšíření globálních celních tarifů Trump uvalil 46procentní clo na dovoz z Vietnamu, což zasáhne několik velkých značek a korporací, jež mají v zemi významnou část své výroby, píše portál CNBC.

Vietnam se v posledních letech stal oblíbeným místem pro výrobu mezinárodních firem. Byl totiž cenově srovnatelnou alternativou k Číně, která však až doposud čelila přísnějším celním tarifům ze strany Spojených států. V roce 2024 vzrostl dovoz z Vietnamu na hodnotu 136,6 miliardy dolarů (3 biliony Kč), což je o 19 procent více než v roce 2023, uvádí Úřad amerického obchodního zástupce. Nyní, když se USA rozhodly uvalit přísná cla na vietnamský dovoz, ale firmy opět čelí nové výzvě.

Masivní americká cla na dovoz z Vietnamu vstoupí v platnost 9. dubna a zasáhnou mimo jiné mnoho amerických firem. Mezi nejvíce zasažené společnosti bude patřit firma Nike, která vyrábí přibližně čtvrtinu své obuvi právě zde. Akcie Nike již v reakci na tuto novinku klesly o více než 6 procent.

Na Vietnam však spoléhají také další firmy jako Adidas, Steve Madden nebo VF Corporation, která vlastní značky The North Face, Timberland anebo Vans. Výrobní závody mají pak v zemi také američtí výrobci hraček Hasbro a Mattel nebo online maloobchodní gigant Wayfair, který se specializuje na výrobu nábytku. Akcie společnosti, jíž přesun do Vietnamu pomohl vyvážit ztráty způsobené uvalením cel na Čínu, se v reakci na nová cla propadly o 12 procent.

Důsledky pro americké spotřebitele

Podle průmyslové obchodní skupiny Footwear Distributors and Retailers of America pocházela v roce 2023 téměř třetina dovozu obuvi do USA právě z Vietnamu. V nábytkářském průmyslu pak tato asijská země tvořila 26,5 procenta celkového dovozu do USA. Výrobci nyní budou muset pečlivě zvažovat, jak se novým clům přizpůsobí, aby neohrozili svou konkurenceschopnost na americkém trhu.

Zavedení nových celních tarifů by totiž mohlo vést k růstu cen některých produktů a s rostoucími náklady na výrobu mohou být jmenované firmy nuceny přenést část těchto nákladů na koncové spotřebitele. Vzhledem k tomu, že spotřebitelé v současnosti pečlivěji vybírají, kde utratí peníze, bude pro firmy obtížné přechod na vyšší ceny zvládnout, píše CNBC.

Na situaci se snaží připravit hračkářská společnost Hey Buddy Hey Pal. „Mnoho firem již vede rozhovory s výrobními závody, které nám musí v některých ohledech pomoci. Hračkářské společnosti jsou totiž pod tlakem maloobchodníků, aby se pokusily udržet ceny na nízké úrovni,“ řekl CNBS Curtis McGill, spoluzakladatel společnosti Hey Buddy Hey Pal. V čem má tato pomoc spočívat, však nespecifikoval.

Pro společnosti vyvolala nová celní politika palčivé otázky, zda a kam potenciálně přesunout svou výrobu. Experti nyní předpokládají, že ve hře se ocitne Indie, Kambodža anebo Mexiko.

Globální deprese

O nutnosti vybrat pro svou výrobu jinou zemi než Vietnam a Čínu hovoří i zástupci firmy oděvní značky American Eagle. Její finanční ředitel Michael Mathias a generální ředitel Jay Schottenstein se shodli na tom, že nyní musí být firma flexibilní a sledovat, kam bude možné výrobu přesunout. „Nemůžeme na toto rozhodnutí spěchat. Zatím totiž nevíme, jak se situace vyvine,“ řekl Schottenstein, který však avizoval, že plánuje snížit závislost na Vietnamu a Číně už ve druhé polovině roku 2025.

Finanční a provozní ředitel společnosti Baum Essex, která má licenci na výrobu produktů pro značky Nautica nebo Steve Madden, přesunul během první Trumpovy vlády v roce 2019 továrny z Číny na Filipíny, do Kambodži, Indie nebo Vietnamu. Současná cla podle něj způsobí obrovské škody. „Takto začíná globální deprese. Po 80 letech a pěti generacích nás Trump prostě vyřadil z provozu,“ okomentoval situaci Baum.

Přestože není jasné, jak velký vliv budou mít nová cla na spotřebitele, americké společnosti nyní zažívají období nejistoty. Růst celních tarifů vyvolává otázky ohledně budoucí konkurenceschopnosti a nákladovosti výroby v Asii. Jak se firmy přizpůsobí novým podmínkám, bude klíčové pro jejich dlouhodobou udržitelnost.

Budoucnost obchodních vztahů mezi USA a Vietnamem bude nepochybně záviset na dalších politických rozhodnutích, které mohou ovlivnit globální dodavatelské řetězce a ekonomiku jako celek, uzavírá CNBC.