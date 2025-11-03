Navzdory celním bariérám Spojené státy zůstávají pro evropské společnosti důležitým trhem. Potvrzuje se, že američtí spotřebitelé na evropské výrobky navzdory vyšším cenám nezanevřeli. Největší úspěch ve třetím letošním kvartálu hlásí na americkém trhu evropské firmy Adidas, Legrand či BMW, píše agentura Bloomberg.
„Dopad amerických cel se u naprosté většiny evropských firem momentálně ukazuje jako zanedbatelný,“ komentuje aktuální situaci analytik Nicolas Domont z investičního fondu Optiogestion.
Americká společnosti Goldman Sachs před časem přišla s výběrem několika konkrétních evropských akcií, které měly být vůči americkým clům vystaveny nejvíce. Navzdory původním obavám však tento koš akcií během října posílil o 6 procent.
Skvělé výsledky pro Hermès i Unilever
Největší úspěch na americkém trhu v uplynulém čtvrtletí hlásí společnost Hermès, která se zaměřuje na segment s luxusním zbožím. Tržby tohoto podniku na americkém trhu totiž stouply o 14,1 procent. Až nečekaně silnou poptávku v USA hlásí také potravinářská společnost Unilever či švýcarská kosmetická skupina Galderma.
„Americká cla jsou pro firmy po celém světě obrovským testem. Společnosti ale ukazují, že se nové realitě umějí přizpůsobit,“ potvrdila pro Bloomberg analytička Gillian Wolffová. Dodala, že evropským firmám závislým na americkém trhu se poměrně snadno podařilo snížit náklady a tak důsledky nárůstu cel do cen alespoň z části omezily.
O takových hospodářských výsledcích evropských firem původní odhady nehovořily. Trumpova administrativa totiž před několika týdny uvalila na dovoz zboží ze států Evropské unie 15procentní clo, z Velké Británie 10procentní celní bariéru a na zboží ze Švýcarska dokonce 39procentní přirážku. K tomu navíc prezident Trump přišel i s cly pro celé sektory, a to třeba včetně ocelářství, které má v evropském prostoru silnou historii.
Růst tržeb clům navzdory
Sektorová cla udeřila i na evropské firmy pohybující se v oblasti farmacie. Tyto společnosti z Evropy podle agentury Bloomberg mají momentálně s administrativou amerického prezidenta jednat alespoň o částečném uvolnění nastolených podmínek.
Týká se to i společností Novartis, GSK či Roche. Všechny tyto podniky mají americké administrativě výměnou za nižší cla slibovat výraznější investice na americkém trhu. Třeba švýcarská kosmetická společnost Galderma má do výroby v USA do roku 2030 investovat více než 650 milionů dolarů (asi 15 miliard korun). „Evropské firmy jednají až překvapivě rychle. Mnoho z nich přemisťuje i výrobu přímo do USA,“ podotýká Ariane Hayateová, správkyně fondů ve společnosti Edmond de Rothschild Asset Management.
Daří se evropskému sektoru s luxusním zbožím
Růst tržeb na americkém trhu kromě společnosti Hermès hlásí i další evropští módní giganti jako LVMH či Kering. Až nečekaně dobře se daří také britské firmě Haleon, která stojí za výrobou zubních past Sensodyne. Daří se i švýcarské firmě ABB, která na americkém trhu profituje i z boomu umělé inteligence.
„Mezi firmami stoupá přesvědčení, že cla jsou zvládnutelná. Začíná převládat názor, že jejich důsledky budou nižší, než se původně zdálo. Na definitivní verdikt je ale ještě příliš brzy,“ podotýká analytik Gilles Guibout ze společnosti AXA Investment Managers.
Jsou ale i firmy, které růst tržeb na americkém trhu zatím vyhlížejí marně. Například výrobce lihovin Pernod Ricard či výrobce pneumatik Michelin. V lepší výsledky během dalších měsíců doufá i kosmetický gigant L’Oréal, uzavírá Bloomberg.