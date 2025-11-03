Lepší, než se čekalo. Evropským firmám se v Americe navzdory clům daří

  15:58
Důsledky amerických cel na hospodaření evropských firem jsou menší, než odborníci původně predikovali. Analytici navíc předpokládají, že příští rok bude pro evropské společnosti ještě úspěšnější než ten letošní. Zisky firem zastoupených v indexu Stoxx Europe 600 mají v roce 2026 průměrně vzrůst o více než 12 procent.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Navzdory celním bariérám Spojené státy zůstávají pro evropské společnosti důležitým trhem. Potvrzuje se, že američtí spotřebitelé na evropské výrobky navzdory vyšším cenám nezanevřeli. Největší úspěch ve třetím letošním kvartálu hlásí na americkém trhu evropské firmy Adidas, Legrand či BMW, píše agentura Bloomberg.

„Dopad amerických cel se u naprosté většiny evropských firem momentálně ukazuje jako zanedbatelný,“ komentuje aktuální situaci analytik Nicolas Domont z investičního fondu Optiogestion.

Tohle není rovný souboj. Evropští výrobci hořekují nad čínským dovozem

Americká společnosti Goldman Sachs před časem přišla s výběrem několika konkrétních evropských akcií, které měly být vůči americkým clům vystaveny nejvíce. Navzdory původním obavám však tento koš akcií během října posílil o 6 procent.

Skvělé výsledky pro Hermès i Unilever

Největší úspěch na americkém trhu v uplynulém čtvrtletí hlásí společnost Hermès, která se zaměřuje na segment s luxusním zbožím. Tržby tohoto podniku na americkém trhu totiž stouply o 14,1 procent. Až nečekaně silnou poptávku v USA hlásí také potravinářská společnost Unilever či švýcarská kosmetická skupina Galderma.

Trump se zmýlil. Břemeno vyšších cel nesou americké firmy a spotřebitelé

„Americká cla jsou pro firmy po celém světě obrovským testem. Společnosti ale ukazují, že se nové realitě umějí přizpůsobit,“ potvrdila pro Bloomberg analytička Gillian Wolffová. Dodala, že evropským firmám závislým na americkém trhu se poměrně snadno podařilo snížit náklady a tak důsledky nárůstu cel do cen alespoň z části omezily.

O takových hospodářských výsledcích evropských firem původní odhady nehovořily. Trumpova administrativa totiž před několika týdny uvalila na dovoz zboží ze států Evropské unie 15procentní clo, z Velké Británie 10procentní celní bariéru a na zboží ze Švýcarska dokonce 39procentní přirážku. K tomu navíc prezident Trump přišel i s cly pro celé sektory, a to třeba včetně ocelářství, které má v evropském prostoru silnou historii.

Růst tržeb clům navzdory

Sektorová cla udeřila i na evropské firmy pohybující se v oblasti farmacie. Tyto společnosti z Evropy podle agentury Bloomberg mají momentálně s administrativou amerického prezidenta jednat alespoň o částečném uvolnění nastolených podmínek.

Čínské firmy opanují evropské sklady. Mají na mušce Británii, ale i Polsko

Týká se to i společností Novartis, GSK či Roche. Všechny tyto podniky mají americké administrativě výměnou za nižší cla slibovat výraznější investice na americkém trhu. Třeba švýcarská kosmetická společnost Galderma má do výroby v USA do roku 2030 investovat více než 650 milionů dolarů (asi 15 miliard korun). „Evropské firmy jednají až překvapivě rychle. Mnoho z nich přemisťuje i výrobu přímo do USA,“ podotýká Ariane Hayateová, správkyně fondů ve společnosti Edmond de Rothschild Asset Management.

Daří se evropskému sektoru s luxusním zbožím

Růst tržeb na americkém trhu kromě společnosti Hermès hlásí i další evropští módní giganti jako LVMH či Kering. Až nečekaně dobře se daří také britské firmě Haleon, která stojí za výrobou zubních past Sensodyne. Daří se i švýcarské firmě ABB, která na americkém trhu profituje i z boomu umělé inteligence.

Ve Spojených státech začala platit nová cla, opatření se dotkne i Česka

„Mezi firmami stoupá přesvědčení, že cla jsou zvládnutelná. Začíná převládat názor, že jejich důsledky budou nižší, než se původně zdálo. Na definitivní verdikt je ale ještě příliš brzy,“ podotýká analytik Gilles Guibout ze společnosti AXA Investment Managers.

Jsou ale i firmy, které růst tržeb na americkém trhu zatím vyhlížejí marně. Například výrobce lihovin Pernod Ricard či výrobce pneumatik Michelin. V lepší výsledky během dalších měsíců doufá i kosmetický gigant L’Oréal, uzavírá Bloomberg.

Green Deal nás zničí, píší firmy šéfce EK. Brusel řeší, jak nepohřbít těžký průmysl

Evropské výrobní firmy ničí Green Deal. I když ho mnozí manažeři dřív podporovali, dnes upozorňují, že způsob jeho zavádění vede ke katastrofě v průmyslu. Aliance 78 energeticky náročných firem...

3. listopadu 2025

Města nasazují do práce roboty. Pomáhají se sbíráním odpadků i hašením požárů

Roboti v některých amerických městech se pomalu stávají součástí městské infrastruktury. Asistují tam, kde se práce opakuje, je náročná či nebezpečná. Kromě běžných činností, jako je sekání trávníků...

2. listopadu 2025

