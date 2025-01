Americký ropný průmysl se těší na příchod Trumpa. Větrná energetika má obavy

Donald Trump už v rámci své předvolební kampaně označil americký ropný průmysl za jeden z ústředních bodů svého nadcházejícího prezidentování. Fosilní paliva mají obyvatelům Spojených států amerických snížit vysoké životní náklady. Měla by podle něj být i jedním z klíčů ke snížení inflace, která se v USA dlouhodobě drží nad inflačním cílem, píše CNN.

„Redukce cen v ekonomice je vždy velmi těžká. Nám se to ale podaří. Energie srazí i ostatní ceny dolů a díky fosilním palivům my těch komodit budeme mít spoustu,“ uvedl Donald Trump na lednové tiskové konferenci v Mar-a-Lago.

Zatímco ale Trump slibuje ještě výraznější těžbu, mnozí analytici jsou spíše skeptičtí. Upozorňují totiž, že Spojené státy americké už nyní těží obrovské množství fosilních paliv a není jasné, jestli americká produkce opravdu může ještě výrazněji vzrůst. Mimo jiné totiž hrozí, že by se globální ropný trh musel vypořádat s přebytečnou nabídkou.

Americká těžba ropy nakonec možná ani nevzroste

CNN píše, že ani samotné ropné společnosti neplánují výraznější investice ke zvýšení ropné produkce. Ukazuje to i průzkum mezi 132 podniky, které v USA působí právě v oblasti těžby ropy a zemního plynu. Většina představitelů totiž uvedla, že s výraznějšími investicemi do zvýšení produkce v roce 2025 nepočítá.

Americký petrochemický průmysl si ale od Trumpa mimo jiné slibuje, že výrazně uvolní současné regulace. Lobbistická skupina American Petroleum Institute konkrétně přišla se 70 konkrétními kroky, které by Trump a jeho spolupracovníci měli co možná nejdříve přijmout. Řadí se sem kupříkladu uvolnění povolovacích procesů či změny, které se týkají vývozu zkapalněného zemního plynu do světa.

„Pokud celkové politiky nastavíme správně, můžeme z celosvětového pohledu vévodit energetické produkci. Příležitost je to opravdu obrovská,“ uvedl pro CNN Mike Sommers, generální ředitel skupiny American Petroleum Institute s tím, že Spojené státy americké budou potřebovat i dostatek energie pro rozvoj umělé inteligence. O ní se totiž ví, že je velmi energeticky náročná.

Obavy z cel

Podle CNN má ale i americký ropný průmysl určité obavy, které se týkají očekávané Trumpovy protekcionistické politiky. Mike Sommers varoval, že americký ropný průmysl je na volném pohybu komodit do velké míry závislý. Konkrétně se mu nelíbí cla vůči Kanadě, která by mohla zvýšit ceny pohonných hmot, a to hlavně na Středozápadě. „Obávám se, jak by tato cla na amerického spotřebitele vlastně reálně dopadla,“ podotýká Sommers.

Analytici agentury Bloomberg pro změnu varovali, že velká nejistota sužuje americký sektor čisté energetiky. Obavy mají hlavně manažeři firem, které se zaměřují na větrnou energetiku. Počátkem letošního ledna Trump dokonce pohrozil, že úplně zastaví výstavbu nových větrných zdrojů v USA.

Řada firem již přehodnotila své plány, které se týkaly nových větrných zdrojů na moři. Řadí se mezi ně třeba podniky Total Energies, Orsted nebo GE Vernova. Někteří odborníci ale obavy mírní a říkají, že i energetická politika dobře zapadá do Trumpovy energetické koncepce. Poukazují mimo jiné na to, že větrné elektrárny v USA se rychle rozmáhaly i během prvního funkčního období Donalda Trumpa.

Konkrétně výstavba větrných i solárních zdrojů rostla během prvního Trumpova funkčního období každým rokem o zhruba 14 procent. Celkové investice do čisté energetiky mezi lety 2017 a 2021 se odhadují na 130 miliard amerických dolarů a měly pomoci k vytvoření zhruba 420 tisíc pracovních míst.