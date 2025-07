Celní politika a přísná imigrační opatření se v USA začínají výrazněji promítat do reálných dat. Ceny dováženého zboží vzrostly a odvětví dlouhodobě spoléhající na nelegálně zaměstnanou pracovní sílu nyní začínají bojovat s nedostatkem zaměstnanců. „Dnešní čísla ukazují, že cla začínají Spojené státy bolet,“ domnívá se analytik Omair Sharif ze společnosti Inflation Insights podle portálu The Wall Street Journal.´

Červnová meziroční inflace v USA dosáhla na hranici 2,7 procenta. Ačkoliv se vyplnila původní očekávání většiny tamních analytiků, odborníky znepokojuje zdražování importovaného zboží. Zvláště ceny nábytku a oblečení za poslední týdny výrazně vzrostly. Podobně je to také s dováženými automobily.

Výraznější změny inflace v USA neočekávají odborníci minimálně až do konce roku 2027, pokud nepřijde výrazný obrat v Trumpově protekcionistické politice. Inflace v USA se má dlouhodobě pohybovat na hranicí 2 procent. Rostou i výnosy z amerických dluhopisů, což rovněž signalizuje, že investoři v případě USA očekávají dlouhodobě vyšší spotřebitelské ceny. Stále se hovoří o možné hospodářské recesi, ačkoliv riziko jejího vypuknutí má být menší než ještě před 3 měsíci.

Ve stejnou dobu se začínají objevovat také komplikace na americkém pracovním trhu, který se dlouhodobě spoléhá na zaměstnance za zahraničí. Některá odvětví jsou závislá i na nelegálních pracovnících, a to zejména v případě stavebnictví, pohostinství či zemědělství. Čerstvá data ukázala, že počet zaměstnanců narozených mimo Spojené státy v zemi momentálně klesá.

Navzdory prvním komplikacím na trhu práce a vyšším spotřebitelským cenám však Američané poměrně stabilně spotřebovávají. Firmy hledají nové zaměstnance a velké americké banky před pár dny oznámily přívětivější hospodářské výsledky, než mnohé predikce původně očekávaly.

Zdražuje měď i hliník

Američtí spotřebitelé momentálně čelí nejvyšší efektivní průměrné celní sazbě od roku 1910. Zdražují základní suroviny, a to včetně oceli či hliníku. Podobně je to i mědí, jejíž cena na trzích před nedávnem dosáhla na historická maxima, což může poměrně významně ovlivnit výstavbu bytů, datových center i výrobu čipů.

Potrvá ještě několik měsíců až let, než podniky na novou celní realitu zcela zareagují. „Jakmile se firmy přizpůsobí nové celní realitě, získají i prostor ke zvyšování cen bez obav ze ztráty zákazníků,“ upozorňuje ekonomka Isabella Weberová z University of Massachusetts.

Třeba letenky a ubytování momentálně v meziročním srovnání zlevňují. Někteří američtí spotřebitelé proto nejspíš začali šetřit, a to zejména v případě těch nízkopříjmových. Pokud bude tento fenomén přetrvávat i dál, může se americká centrální banka ve střednědobém horizontu uchýlil ke snížení úrokových sazeb, a to i přes rostoucí ceny zboží.

Nad vodou nyní drží americkou ekonomiku hlavně nejbohatší vrstva, která své spotřebitelské návyky za poslední měsíce příliš nezměnila. „U našich klientů změny nevidíme,“ potvrzuje analytik Jeremy Barnum z JPMorgan.

Negativní důsledky Trumpova počínání může do značné míry eliminovat alespoň schválený daňový balíček, který může částečně stimulovat hospodářskou aktivitu, a to mimo jiné i díky okamžitému daňovému odepsání investic. Cenou za to ale nejspíš bude růst amerického zadlužení, uzavírá The Wall Street Journal.