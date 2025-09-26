Trumpova nová várka vysokých cel. Nyní na léky, nábytek a nákladní automobily

  7:06
Americký prezident Donald Trump oznámil novou várku vysokých cel na širokou škálu zboží dováženého do Spojených států, včetně 100procentního cla na léky, 50procentního cla na kuchyňský nábytek a 25procentního cla na těžké nákladní automobily. Nové tarify mají vstoupit v platnost 1. října.
Americký prezident Donald Trump mluví s novináři na jižním trávníku Bílého...

Americký prezident Donald Trump mluví s novináři na jižním trávníku Bílého domu. (15. července 2025) | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump v golfovém klubu ve skotském Turnberry (28....
Turnberry, Skotsko. Americký prezident Donald Trump a předsedkyně EK Ursula von...
Americký prezident Donald Trump při odletu do Skotska. (25. července 2025)
Americký prezident Donald Trump se v Bílém domě setkal s generálním tajemníkem...
Trump nová cla oznámil ve čtvrtek večer místního času ve třech samostatných příspěvcích na své sociální síti. Nespecifikoval nicméně, zda se nové tarify budou přičítat ke clům již uvaleným na jednotlivé země ani zda z nich budou vyňaty ty státy nebo bloky, s nimiž Spojené státy uzavřely obchodní dohody, jako jsou Japonsko nebo Evropská unie.

Vzhledem k tomu, že tyto dohody obsahují ustanovení, která omezují výši tarifů na konkrétní výrobky, jako jsou automobily, polovodiče nebo léčiva, je podle Reuters pravděpodobné, že pro tyto země se cla nezvýší nad dohodnuté sazby.

Trump uvalil nová cla na dovoz z desítek zemí, týkají se Indie i Švýcarska

„Od 1. října 2025 zavedeme 50procentní clo na všechny kuchyňské skříňky, koupelnové skříňky a související výrobky. Kromě toho zavedeme 30procentní clo na čalouněný nábytek. Důvodem je rozsáhlé „zaplavení“ Spojených států těmito výrobky,“ uvedl Trump v příspěvku k uvalení cel na nábytek, jež zdůvodnil mimo jiné ochranou národní bezpečnosti, stejně jako v případě nákladních automobilů.

Spojené státy také od 1. října uvalí clo ve výši 100 procent na všechny značkové i patentované farmaceutické výrobky, oznámil Trump. Výjimku z těchto cel budou mít podle něj firmy, které fyzicky zahájily výstavbu výrobního závodu ve Spojených státech.

Otázky a odpovědi: Kdo je vítěz a kdo poražený Trumpovy celní politiky

Akcie farmaceutických firem na asijských trzích v reakci na zprávu prudce oslabily. Klesl tak index sledující čínské výrobce nábytku.

26. září 2025  7:06

