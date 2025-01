Trump se inspiruje prezidentem McKinleym. Cla se mají týkat i mědi či léčiv

„Je čas, aby se Spojené státy americké vrátily k systému, který nám přinesl bohatství a moc,“ uvedl pro Bloomberg Donald Trump a srovnal svůj přístup k politice bývalého amerického prezidenta Williama McKindleyho, který stál v čele USA v devadesátých letech devatenáctého století.

Řada ekonomů varuje, že Trumpovi by se jeho politika mohla otočit proti němu. Cla na dovoz do USA by totiž pravděpodobně vedla ke zvýšení cen. Přitom inflace a boj s ní se řadily k tématům, na které Trump během své předvolební kampaně upozorňoval nejhojněji.

Už dříve Trump hovořil o tom, že uvalí cla ve výši 25 procent na dovoz ze sousední Kanady i Mexika. Dále řekl, že šedesátiprocentní cla by se měla vztahovat na import z Číny. Pro dovoz z ostatních států po celém světě by měla platit cla ve výši 10 procent.

„Mám v hlavě, co bude. Zatím ale nebudu příliš konkrétní. Mohu ale uvést, že univerzální úroveň cla bude dostačující pro ochranu americké ekonomiky,“ řekl Donald Trump během pondělního večera novinářům.

Univerzální clo ve výši 2,5 % se Trumpovi nelíbí

Nastupující americký ministr financí Scott Bessent řekl, že on je příznivcem zavedení univerzálních cel na dovoz do USA ve výši 2,5 procent. Tento návrh se ale podle agentury Bloomberg Trumpovi příliš nezamlouvá a podotkl, že jeho cílem jsou mnohem vyšší cla.

„Jakmile uvalím cla na jiné země, daně pro americké pracovníky a podniky se sníží. Do Ameriky se vrátí zpět obrovské množství pracovních míst i podniků. Prostřednictvím cel budeme chránit naše lidi i firmy,“ řekl Trump s tím, že dříve uvažoval o univerzálním clu na dovoz do USA dokonce ve výši 20 procent.

Trump zároveň zopakoval, že chce snížit současnou sazbu daně z příjmu právnických osob na 15 ze současných 21 procent pro firmy, které na území USA produkují své zboží. Zacílit chce mimo jiné i na automobilový průmysl. Společnosti totiž své vozy produkují hlavně v Kanadě a Mexiku, což se Trumpovi nelíbí.

„Posílají nám sem miliony aut. My je ale nepotřebujeme. Chceme mít auta, která se budou vyrábět v Detroitu nebo Jižní Karolíně. To je názor i zaměstnanců automobilek, které v Americe již působí. Ti mne volili a já mám povinnost dělat to, co je správné. A také to udělám,“ doplnil Donald Trump.

Hlavní protivník je Čína

Během víkendu se americký prezident nebál pohrozit padesátiprocentními cly vůči Kolumbii poté, co tamní politici nejprve odmítli přijmou letadlo s deportovanými migranty. Uspěl, neboť kolumbijská vláda dala nakonec k přistání letadel souhlas. Trump zároveň pohrozil, že každá země, kterou by napadlo něco podobného, by se vystavila stejné hrozbě cel a dalších sankcí.

Podle odborníků se Trump během svého funkčního období chce zaměřit hlavně na Čínu, kterou považuje za velmi rizikovou. Týká se to i sektoru umělé inteligence, kde se Čína a tamní firmy snaží USA konkurovat. I proto Trump řekl, že čínský pokrok v AI chce do budoucna omezit zákazem vývozu polovodičů i technologií, které s tím souvisí, uzavírá Bloomberg.