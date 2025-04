Nespočet malých amerických firem je v úzkých. Netuší, kam přesunou výrobu

Mezi takové výrobce se řadí i značka speciálních schránek, které chrání popelnice proti krysám. Společnost Citibin se specializuje na výrobu speciálních boxů, do kterých se zavírají popelnice, už od roku 2012.

Firma začínala na malém dvoře v Brooklynu, následně ale výroba začala rychle růst. Produkce v USA ale byla už před více než třinácti lety značně nákladná, a tak vedení rozhodlo přesunout ji nejprve do Číny a poté i do Vietnamu. Nyní ale neví, co bude dál, píše agentura Bloomberg.

Snazší než v USA

V čele společnosti Citibin, ve které působí pouze osm lidí, stojí podnikatelka Liz Picarazziová. Za úspěch vděčí mimo jiné tvrdému přístupu dlouholetého newyorského starosty Erika Adamse, který se rozhodl bojovat vůči krysám, jež New York léta trápí.

„Moje firma by vůbec neexistovala, kdybych v New Yorku nežila mezi odpadky a krysami,“ říká Picarazziová. Původně se domnívala, že výrobu zvládne pouze v rámci USA, hlavním důvodem pro přesun do Asie byly výrazně nižší výrobní náklady. Překvapila jí ale i další skutečnosti. „Zavedení výroby v Číně bylo výrazně snazší než ve Spojených státech. To bylo pro Američanku, jako jsem já, poměrně deprimující zjištění,“ přiznává po čase.

Brzy po přesunu do Asie ale společnost musela čelit nástupu Trumpa do úřadu amerického prezidenta. Už během svého prvního funkčního období totiž prosazoval poměrně tvrdou protekcionistickou politiku vůči Číně i dalším státům. Jakmile bylo na podzim loňského roku jasné, že se Trump do Bílého domu vrátí, začala šéfka malé výrobní firmy řešit, co vlastně dál.

Rychle přišla s tím, že přesune část výroby do nedalekého Vietnamu hlavně proto, aby firma nemusela na americkém trhu zdražovat své koncové produkty. Cenová relace speciálních schránek se pohybuje mezi 2 až 15 tisíci amerických dolarů, což je asi 46 až 345 tisíc korun.

Původní optimismus jí ale dlouho nevydržel. Trumpova vláda totiž už koncem loňského roku přišla s tím, že vysoká cla se nebudou týkat pouze Číny, ale i dalších států včetně Vietnamu. „Pokud opravdu přijde na řadu i Vietnam, bude celý můj plán v troskách,“ přiznává americká podnikatelka.

Přesun výroby do USA není v případě její společnosti ve hře. „Jsem sice hrdá Američanka a ráda bych v USA také vyráběla. Žádná banka mi ale nedá na otevření vlastní továrny v USA půjčku,“ komentuje aktuální situaci Picarazziová.

Nejistota mezi mnoha podnikateli

S podobnými obavami ale sledují aktuální vývoj v USA i tisíce dalších menších firem. „Nikdo nedokáže říct, jaké kroky administrativy Donalda Trumpa budou následovat zítra,“ potvrzuje mimo jiné také CEO společnosti HCC Brian Nelson, jehož společnost se zaměřuje na výrobu zemědělských strojů.

Některé americké podniky každopádně už s předstihem řeší, kam by se jejich výroba mohla přesunout dál. Příkladem je společnost World Emblem, která nyní zvažuje, že by se produkce mohla přesídlit z Mexika do Dominikánské republiky. Výsledkem je obrovská nejistota mezi americkými podnikateli, která je podle agentury Bloomberg momentálně druhá nejvyšší v historii USA.