Americká lehká ropa padla nejníž za čtyři roky. Cla dále srážejí akciový trh

Obchodník pracuje na newyorské burze cenných papírů v New Yorku (6. listopadu 2024) | foto: Reuters

Cena WTI klesla o téměř 1,9 procenta na 59,58 dolaru za barel. Pod hranicí 60 dolarů tak uzavřela poprvé od dubna 2021. Cena severomořské ropy Brent se snížila o téměř 2,2 procenta a zakončila obchodování na 62,82 dolaru za barel.

Investoři se obávají, že cla prosazovaná americkým prezidentem Donaldem Trumpem by mohla stáhnout ekonomiku do recese, což by podkopalo poptávku po pohonných hmotách.

Spojené státy vyjádřily ochotu o takzvaných recipročních clech s jednotlivými státy jednat. Zároveň ale prostřednictvím ministra financí Scotta Bessenta a poradce pro obchod Petera Navarra Bílý dům vyjádřil přesvědčení o přínosu cel a očekávání, že budou platit delší dobu.

Americká investiční banka Goldman Sachs v pondělí zvýšila pravděpodobnost hospodářské recese ve Spojených státech v příštích 12 měsících na 45 procent z dřívějších 35 procent. Spojené státy jsou největší ekonomikou a největším spotřebitelem ropy na světě.

Saúdská Arábie v neděli ohlásila výrazné snížení cen ropy pro asijské kupce. K poklesu cen ropy minulý týden přispěla také skupina OPEC+, která sdružuje Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence v čele s Ruskem. Ta oznámila, že osm členských zemí se dohodlo na rychlejším zvyšování těžby ropy.

Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů):

BURZA TYP KONTRAKT ZÁVĚREČNÁ CENA PŘEDCHOZÍ ZÁMĚR Londýn - ICE Brent květen 62,82 64,21 New York - NYMEX WTI květen 59,58 61,10

Americké akcie výrazně oslabily

Index S&P 500 poprvé od loňského dubna uzavřel pod hranicí 5000 bodů navzdory silnému počátečnímu růstu. Na finančních trzích přetrvávají obavy z dopadů Trumpovy celní politiky.

Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, ztratil 0,84 procenta a zakončil obchodování na 37.645,59 bodu. Širší index S&P 500 klesl o 1,57 procenta na 4982,77 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se snížil dokonce o 2,15 procenta na 15.267,91 bodu

Spojené státy ve středu začnou vybírat takzvaná reciproční cla, například u dovozu z EU bude jejich sazba činit 20 procent. Celkové celní zatížení dovozu z Číny do USA se pak ve středu zvýší na 104 procent.

Investoři podle agentury Reuters doufali, že Trump u nových cel na poslední chvíli přikročí k určitým ústupkům či odkladům, tyto naděje se však nenaplnily. „Lidé chtěli být optimističtí a nakonec zjistili, že k tomu nemají důvod,“ uvedla analytička Melissa Brownová ze společnosti SimCorp.

Na devizovém trhu dnes euro posilovalo vůči americkému dolaru. Krátce po 22:00 SELČ si jednotná evropská měna vůči dolaru připisovala zhruba 0,4 procenta a pohybovala se v těsné blízkosti 1,0960 USD.