Podle serveru The Wall Street Journal se pro toto tvrzení nabízí několik příkladů. Mezi ně patří dohoda Trumpovy administrativy s AMD a Nvidií o odvodu 15 procent tržeb z prodejů pokročilých čipů H20 pro umělou inteligenci na čínském trhu nebo spojení americké ocelářské společnosti U.S. Steel s japonským konkurentem Nippon Steel. Za tuto fúzi totiž americká vláda obdrží takzvanou zlatou akcii, která zajišťuje určitou míru kontroly nad řízením podniku.
Při pohledu do americké historie jsou poslední události poměrně zásadním odklonem od éry volného trhu. Tedy od takového fungování hospodářství, které Spojené státy z globálního pohledu dlouhá léta symbolizovaly. Pod Trumpovým vedením se ekonomika USA profiluje spíše jako jakýsi hybrid, v němž soukromé firmy čím dál více podléhají silnému politickému vedení.
„Přesun výroby do zahraničí, zdevastovaná průmyslová města, americká závislost na Číně v oblasti surovin i moderních technologií. Důvodem změny amerického přístupu k ekonomice je rostoucí přesvědčení tamní veřejnosti i politiků napříč stranami, že volný trh ve své původní podobě selhal,“ uvádí ve své analýze server The Wall Street Journal.
USA zasahovaly i v minulosti. V krizích
Při pohledu do minulosti Spojené státy jako ekonomický subjekt do svého hospodářství zasahovaly. Jednalo se ale o dočasná opatření, a to v kritických obdobích. Během války, koronavirové pandemie nebo jiných krizích. Nynější trendy jsou oproti těm minulým úplně jiné.
Změna však přišla už dříve než během druhého funkčního období Donalda Trumpa. Jako příklad se nabízí také Bidenova legislativa na podporu zelené energetiky v hodnotě stovek miliard dolarů.
„Čínský model hospodářství některé západní politiky dlouhodobě přitahuje, a to i díky své schopnosti rychle prosazovat strategicky významné projekty. Trump se nyní ukazuje jako lídr, který umí čínskému modelu v západním světě prošlapat cestu, plyne z analýzy serveru The Wall Street Journal.
Ekonomika s výrazným zásahem státu ale nabízí mnoho nástrah. Historické zkušenosti ukazují, že stát v alokaci kapitálu nedokáže fungovat efektivněji než trh. Vytváří se prostor pro obrovské plýtvání, neefektivitu a korupci. Patrné to je také v Číně, kde ocelářské firmy a automobilky nyní musí řešit mimo jiné i obrovskou nadprodukci, kterou nedokáží prodat.
Oproti čínským politikům Trumpovi chybí disciplína
Podle odborníků je čínský model postavený hlavně na stranické hierarchii a disciplíně. Tím se od momentální podoby amerického hospodářství odlišuje. „Důležitým rysem čínského státního kapitalismu je disciplína, a tu Trump zcela postrádá,“ tvrdí analytik Dan Wang.
Kapitalismus, kde má stát silnou pozici, je zároveň obrovským politickým nástrojem. V případě Číny v minulosti došlo k umlčení i několika významných byznysmenů. Nabízí se třeba zakladatel Alibaby Jack Ma. Jemu čínské úřady opakovaně vyměřily tučné pokuty a jeho některým firmám čínská administrativa blokovala vstupy na burzu. Trump oproti tomu má tendenci odměňovat podniky, které s jeho pojetím politiky a jednotlivými kroky sympatizují.
V poslední době se navíc Trump snaží ovlivňovat i instituce, které by ze své podstaty měly být nezávislé. Příkladem je americká centrální banka a její vedení. A nyní i americké statistické úřady, které v posledních týdnech oznámily nepříliš ideální údaje o zaměstnanosti. Jedná se třeba o komisaře Úřadu pro statistiku práce, kde Trump místo tehdejší šéfky do čela postavil hlavního ekonoma konzervativního think tanku The Heritage Foundation E. J. Antoniho, uzavírá server The Wall Street Journal.