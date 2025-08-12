Trump likviduje původní americký kapitalismus. Jeho model se podobá čínskému

Autor:
  16:03
Když před několika desítkami let započala liberalizace čínská ekonomiky, mnozí se domnívali, že postupem času se bude čím dál více podobat té americké. S opětovným příchodem Donalda Trumpa do Bílého domu je ale tento proces spíše opačný. Trumpova administrativa totiž v mnoha směrech zintenzivňuje svou politickou kontrolu nad chodem amerického hospodářství.
Americký prezident Donald Trump v golfovém klubu ve skotském Turnberry (28....

Americký prezident Donald Trump v golfovém klubu ve skotském Turnberry (28. července 2025) | foto: Reuters

Donald Trump během setkání s Markem Ruttem v Oválné pracovně (14. července 2025)
Americký prezident Donald Trump nastupuje do letadla Air Force One. (1. srpna...
Turnberry, Skotsko. Americký prezident Donald Trump a předsedkyně EK Ursula von...
Donald Trump (27. července 2025)
10 fotografií

Podle serveru The Wall Street Journal se pro toto tvrzení nabízí několik příkladů. Mezi ně patří dohoda Trumpovy administrativy s AMD a Nvidií o odvodu 15 procent tržeb z prodejů pokročilých čipů H20 pro umělou inteligenci na čínském trhu nebo spojení americké ocelářské společnosti U.S. Steel s japonským konkurentem Nippon Steel. Za tuto fúzi totiž americká vláda obdrží takzvanou zlatou akcii, která zajišťuje určitou míru kontroly nad řízením podniku.

Při pohledu do americké historie jsou poslední události poměrně zásadním odklonem od éry volného trhu. Tedy od takového fungování hospodářství, které Spojené státy z globálního pohledu dlouhá léta symbolizovaly. Pod Trumpovým vedením se ekonomika USA profiluje spíše jako jakýsi hybrid, v němž soukromé firmy čím dál více podléhají silnému politickému vedení.

Trump v Bílém domě přestěhoval portréty Obamy a Bushů, už nejsou vidět

„Přesun výroby do zahraničí, zdevastovaná průmyslová města, americká závislost na Číně v oblasti surovin i moderních technologií. Důvodem změny amerického přístupu k ekonomice je rostoucí přesvědčení tamní veřejnosti i politiků napříč stranami, že volný trh ve své původní podobě selhal,“ uvádí ve své analýze server The Wall Street Journal.

USA zasahovaly i v minulosti. V krizích

Při pohledu do minulosti Spojené státy jako ekonomický subjekt do svého hospodářství zasahovaly. Jednalo se ale o dočasná opatření, a to v kritických obdobích. Během války, koronavirové pandemie nebo jiných krizích. Nynější trendy jsou oproti těm minulým úplně jiné.

Změna však přišla už dříve než během druhého funkčního období Donalda Trumpa. Jako příklad se nabízí také Bidenova legislativa na podporu zelené energetiky v hodnotě stovek miliard dolarů.

„Čínský model hospodářství některé západní politiky dlouhodobě přitahuje, a to i díky své schopnosti rychle prosazovat strategicky významné projekty. Trump se nyní ukazuje jako lídr, který umí čínskému modelu v západním světě prošlapat cestu, plyne z analýzy serveru The Wall Street Journal.

Na zlato se americká dovozní cla vztahovat nebudou, oznámil Trump

Ekonomika s výrazným zásahem státu ale nabízí mnoho nástrah. Historické zkušenosti ukazují, že stát v alokaci kapitálu nedokáže fungovat efektivněji než trh. Vytváří se prostor pro obrovské plýtvání, neefektivitu a korupci. Patrné to je také v Číně, kde ocelářské firmy a automobilky nyní musí řešit mimo jiné i obrovskou nadprodukci, kterou nedokáží prodat.

Oproti čínským politikům Trumpovi chybí disciplína

Podle odborníků je čínský model postavený hlavně na stranické hierarchii a disciplíně. Tím se od momentální podoby amerického hospodářství odlišuje. „Důležitým rysem čínského státního kapitalismu je disciplína, a tu Trump zcela postrádá,“ tvrdí analytik Dan Wang.

Kapitalismus, kde má stát silnou pozici, je zároveň obrovským politickým nástrojem. V případě Číny v minulosti došlo k umlčení i několika významných byznysmenů. Nabízí se třeba zakladatel Alibaby Jack Ma. Jemu čínské úřady opakovaně vyměřily tučné pokuty a jeho některým firmám čínská administrativa blokovala vstupy na burzu. Trump oproti tomu má tendenci odměňovat podniky, které s jeho pojetím politiky a jednotlivými kroky sympatizují.

Trump nasadí ve Washingtonu Národní gardu. Město chce zbavit bezdomovců

V poslední době se navíc Trump snaží ovlivňovat i instituce, které by ze své podstaty měly být nezávislé. Příkladem je americká centrální banka a její vedení. A nyní i americké statistické úřady, které v posledních týdnech oznámily nepříliš ideální údaje o zaměstnanosti. Jedná se třeba o komisaře Úřadu pro statistiku práce, kde Trump místo tehdejší šéfky do čela postavil hlavního ekonoma konzervativního think tanku The Heritage Foundation E. J. Antoniho, uzavírá server The Wall Street Journal.

Vstoupit do diskuse (26 příspěvků)

Odbory ztrácí trpělivost: Češi dřou, platy bídné a vláda nás uráží, říká Ďurčo

Nejčtenější

Kam zmizeli lidi? Podnikatele trápí prázdné italské pláže

Italští podnikatelé si stěžují na výrazný úbytek návštěvníků na placených plážích, který zaznamenali v červnu a červenci. Podle asociací provozovatelů těchto pláží počet rekreantů klesl o 25 až 30...

Britská společnost hlásí obří nález ropy u Brazílie, ruší plány na obnovitelné zdroje

Britská společnost BP hlásí, že u pobřeží Brazílie učinila svůj největší objev ložiska ropy a zemního plynu za posledních 25 let. Sdělila to dnes v tiskové zprávě. Firma se v poslední době rozhodla...

Texas už křižují autonomní kamiony i v noci. Lidský řidič jen přihlíží

Na texaské dálnici mezi Dallasem a Houstonem se v posledních měsících rozmáhá autonomní nákladní doprava. Kamiony tam provozuje startup Aurora Innovation, který má do dalších let velké plány. Už nyní...

Metro D by mohlo jezdit z náměstí Míru až k náměstí Republiky, chystá se studie

Nově budovaná linka D pražského metra by mohla v budoucnu pokračovat z náměstí Míru až na náměstí Republiky. Pražský dopravní podnik (DPP) zpracuje studii za 16 milionů korun, dnes to schválili radní...

Švýcarům dochází trpělivost s turisty. Kvůli kolonám se řeší zdražení dálnic

Silniční komunikace ve švýcarských Alpách jsou během letních měsíců často přeplněné. Využívají je hlavně řidiči z Nizozemska a Německa, kteří tudy míří na dovolenou ke Středozemnímu moři. Švýcarům...

Fandové vykoupili McDonald´s kvůli kartám Pokémonů, jídlo vyhodili. Rvačky rovnala policie

Spolupráce mezi řetězcem s rychlým občerstvením McDonald’s a značkou sběratelských karet Pokémon skončila v Japonsku fiaskem. Fanoušci Pokémonů zaplavili restaurace, někteří hned po nákupu vyhodili...

12. srpna 2025  17:02

Trump likviduje původní americký kapitalismus. Jeho model se podobá čínskému

Když před několika desítkami let započala liberalizace čínská ekonomiky, mnozí se domnívali, že postupem času se bude čím dál více podobat té americké. S opětovným příchodem Donalda Trumpa do Bílého...

12. srpna 2025  16:03

Chmelaři jsou v napětí kvůli počasí. Ohlášené tropy rostlinám neprospějí

Pěstitelé chmele letos očekávají průměrnou sklizeň. Chmel, který nyní dozrává na 4 815 hektarech chmelnic, se začne sklízet o nadcházejícím víkendu. V posledních dnech jsou ale chmelaři v napětí a se...

12. srpna 2025  15:34

Mohli za to piloti. Ústav vyšetřil, proč airbus drhl ocasem o ruzyňskou ranvej

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod uzavřel vyšetřování květnového incidentu, při kterém airbus tureckých aerolinií drhl ocasem ranvej ruzyňského letiště. Podle zprávy ústavu za to...

12. srpna 2025  13:07

Komora chce uzákonit dýška. Navrhuje i další gastronomická opatření

Hospodářská komora navrhuje legislativní ukotvení spropitného. Zmíněné opatření by spolu se sjednocením DPH, digitální evidencí tržeb a větší flexibilitou na trhu práce mělo vést k modernizaci české...

12. srpna 2025  12:15

Devět z deseti vlaků ČD jelo včas. Nejvíc zpoždění způsobí křižování a čekání

Dochvilnost vlaků Českých drah dosáhla v první polovině letošního roku 89 procent. Nejčastěji za zpoždění může křižování vlaků na jednokolejných tratích, čekání na přípoj, nebo mimořádnosti na trase....

12. srpna 2025  11:31

Češi nechtějí za přechod k šetrnější energetice připlácet, ukázal průzkum E.ON

Dopady klimatické změny vnímá až 65 procent Čechů, třetina z nich očekává v příští dekádě dokonce značné zhoršení. Výrazně také podporují výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, tedy vodních,...

12. srpna 2025  11:24

Slovákům se v červnu zvýšily mzdy téměř ve všech odvětvích. I po započtení inflace

Na Slovensku v červnu téměř ve všech z deseti sledovaných odvětví ekonomiky stouply po zohlednění inflace mzdy zaměstnanců, v polovině sektorů meziročně také přibylo pracovníků. O výsledcích...

12. srpna 2025

Na zlato se americká dovozní cla vztahovat nebudou, oznámil Trump

Na zlato se americká dovozní cla vztahovat nebudou, napsal v pondělí na sociální síť Truth Social americký prezident Donald Trump bez dalších podrobností. Cena zlata se v pátek vyšplhala na maximum,...

11. srpna 2025  20:56,  aktualizováno  12.8 6:13

Masáže přímo v kanceláři? Chytré firmy vědí, že to dává smysl

Advertorial

Masáže v kanceláři už dávno nejsou sci-fi. Firmy pochopily, že pohoda zaměstnanců je klíčem k produktivitě i loajalitě. Proč se jim investice do zdraví lidí vyplácí? A proč se masér stává stejně...

12. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Rychlovlaky počítaly se zastarávajícím systémem. Přepracování vyjde draho

Premium

Železničáři budou muset nechat zásadně přepracovat dokumentace pro umístění prvních úseků vysokorychlostních tratí do české krajiny. Původní materiály totiž počítaly při zabezpečení tratí pro vlaky...

12. srpna 2025

Česko je čím dál závislejší na potravinách z dovozu. A míří k neslavnému rekordu

Dovozy potravin a zemědělského zboží převyšovaly v pololetí vývozy o 27,9 miliardy korun. Meziročně se tak schodek agrárního zahraničního obchodu prohloubil o více než čtvrtinu, tedy o více než šest...

12. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.