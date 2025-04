Obchodní válkou ničí „značku“ Ameriky, spílá Trumpovi miliardář a jeho sponzor

„Spojené státy byly více než pouhým národem. Byla to značka, a to univerzální - ať už jde o naši kulturu, ekonomickou sílu nebo armádu,“ uvedl miliardář podle webu CNN ve středu na Summitu světové ekonomiky Semafor ve Washingtonu.

„Většina světa chtěla být jako naše země. My teď ale tuto značku podkopáváme,“ dodal.

Ken Griffin je zakladatelem a generálním ředitelem jednoho z největších světových hedge fondů Citadel LLC. V minulosti vystupoval jako Trumpův příznivec, ale obchodní válku, kterou prezident rozpoutal, kritizuje.

Griffin přirovnal značku USA ke slavné módní návrhářce, kvalitně ušité kabelce nebo spolehlivé automobilce. Upozornil na to, že když společnosti, které tyto produkty vyrábějí, utrpí veřejný skandál, je podle něj téměř nemožné napravit poškozenou pověst.

„Můžete si koupit třeba podobné šaty bez jména za méně peněz, ale chcete přece šaty, o kterých si myslíte, že se za dva týdny nerozpadnou,“ vysvětlil Griffin.

Zničená víra

Miliardář tvrdí, že Trumpova ekonomická opatření poškozují americké postavení ve světě. Obchodníci se zde podle něj obávají uložit své investice - zejména v amerických státních dluhopisech. Trumpova cla zničila víru v to, že Amerika zůstane důvěryhodným a racionálním aktérem na globálních trzích.

„Když se zamyslíte jako spotřebitel, kolikrát si koupíte výrobek od nějaké značky, protože jí důvěřujete?“ tázal se Griffin. „Na finančních trzích se žádná značka nevyrovná značce amerických státních dluhopisů - jejich síle a kredibilitě, stejně tak síle amerického dolaru. Žádná značka se jim nepřiblížila, ale my jsme ji ohrozili,“ uvedl.

Státní dluhopisy byly historicky nejbezpečnějším aktivem. Když šlo „do tuhého“ a rizikovější akcie se propadaly, obchodníci mohli investici do dluhopisů považovat za relativně bezpečnou.

S eskalací Trumpových cel se však toto vnímání posunulo. Mnozí totiž ztratili důvěru a strachují se, že Spojené státy mohou značně poškodit globální ekonomiku. Ještě více škod by mohly napáchat vůči svému hospodářství a možná nenapravitelně poškodit vlastní pověst.

Podle Griffina to ukazuje, že Trump a jeho poradci mají co dělat, aby napravili křivdy způsobené škodlivou obchodní válkou.

„Prezident, ministr financí a ministr obchodu musí velmi dobře uvážit, že když máte značku, tak se musíte chovat tak, abyste ji posilovali,“ řekl Griffin. „Protože když tuto značku pošpiníte, tak může náprava způsobených škod trvat celý život.“

Kritiků přibývá

Podobně ostré připomínky měl dříve v dubnu také generální ředitel společnosti JPMorgan Chase Jamie Dimon. Ten se opřel do Trumpova dlouholetého hesla „America first“, tedy Amerika na prvním místě.

„Amerika na prvním místě je v pořádku do té doby, dokud nezůstane sama,“ napsal ve výročním dopise akcionářů. „Pokud by se vojenské a ekonomické aliance západního světa roztříštily, Amerika sama by časem nevyhnutelně oslabila,“ varuje Dimon.