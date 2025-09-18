Trump s bitcoinem po severokorejsku. Před Kapitolem vztyčili jeho zlatou sochu

Sochu financovala skupina kryptoměnových investorů, kteří uvedli, že cílem je vyvolat debatu o budoucnosti digitálních měn, měnové politiky a roli federální vlády na finančních trzích.
„Instalace má za cíl podnítit diskusi o budoucnosti vládou vydávané měny a je symbolem průsečíku moderní politiky a finančních inovací,“ řekl jeden z organizátorů Hichem Zaghdoudi.
„Vzhledem k tomu, že Federální rezervní systém utváří hospodářskou politiku, doufáme, že tato socha podnítí reflexi nad rostoucím vlivem kryptoměn,“ dodal.
Trump podepsal vytvoření kryptoměnových rezerv, bitcoin reagoval poklesem
Nastálo či dočasně?
Socha Donalda Trumpa s bitcoinem je vyrobena z tvrdé pěny potažené zlatou barvou, což umožnilo její relativně snadnou instalaci. Organizátoři tvrdí, že jde spíše o dočasný umělecký objekt než o trvalý monument.
Svým stylem tak navazuje na tradici symbolických soch spojených s finančním světem. Bronzový býk a medvěd na newyorské Wall Street zosobňují optimismus a sílu býčího trhu či naopak obavy a poklesy při trhu medvědím. V tomto případě má postava prezidenta s bitcoinem v ruce prý symbolizovat propojení politiky, investičních trendů a rostoucího vlivu kryptoměn na globální ekonomiku.
Další Kim Ir-sen?
Některým lidem monumentální socha prezidenta připomíná propagandistický symbol známý z totalitních režimů.
Objevila se tak mnohá srovnání s pompézními sochami severokorejského vůdce Kim Ir-sena, které jsou součástí tamního kultu osobnosti.
Trump býval dlouho vůči kryptoměnám skeptický, ale během své poslední kampaně radikálně změnil postoj. Bohatí hráči v kryptoprůmyslu mu to vrátili a přispěli na Trumpovu kampaň více než 100 miliony dolarů (asi 2,3 miliardy korun).
Jeho administrativa následně podnikla řadu kroků k uvolnění regulací a vytvoření příznivějšího prostředí pro inovace v tomto sektoru. V březnu například americký prezident podepsal příkaz k vytvoření strategických rezerv z bitcoinů a dalších zabavených kryptoměn.