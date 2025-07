Renovace za 2,5 miliardy dolarů. Trump našel páku, jak se zbavit šéfa FED

Tlak přichází po měsíční kampani, kterou se Trump snažil zbavit politicky nezávislého centrálního bankéře, jenž odolal výzvám republikánského prezidenta ke snížení úrokových sazeb z obav, že cla administrativy vyvolají vyšší míru inflace.

Trump v úterý naznačil, že Powellovo vedení rozsáhlého projektu renovace dvou budov FEDu ve Washingtonu by mohlo být důvodem k bezprecedentnímu a možná právně pochybnému kroku, kterým je jeho propuštění. „Myslím, že to tak trochu je,“ řekl Trump.

„Když utratíte 2,5 miliardy dolarů za renovaci, myslím, že je to opravdu ostudné,“ řekl Trump a dodal, že předsedu FEDu nikdy nepovažoval za někoho, kdo by potřeboval „palác“.

Trump na úterní schůzce v Bílém domě s asi desítkou republikánů ze Sněmovny reprezentantů diskutoval o „konceptu“ odvolání Powella. „Téměř každý z nich řekl, že bych ho měl vyhodit,“ řekl Trump.

Prezident se oháněl dopisem o propuštění Powella, ale zdroj agentury AP obeznámený s děním na schůzce uvedl, že šlo v podstatě o rekvizitu vypracovanou někým jiným a republikánský prezident takový dopis nevypracoval.

Své úvahy o Powellově možném vyhazovu poté Trump mírnil během schůzky v Oválné pracovně se Salmanem bin Hamadem al-Chalífou, bahrajnským korunním princem. Nechal se před novináři slyšet, že je „velmi nepravděpodobné“, aby Powella odvolal - „pokud nebude muset odejít kvůli podvodu“.

Renovace FEDu probíhá již několik let, od Trumpova prvního funkčního období. Pozornost Bílého domu však upoutal teprve nedávno. Trump tvrdí, že snížení sazeb FEDu by snížilo náklady na vládní půjčky, zatímco Powell varoval, že předčasné snížení sazeb by mohlo zhoršit inflaci a v konečném důsledku tyto náklady na půjčky zvýšit.

Riziko, že FED ztratí svou politickou nezávislost, by mohlo podkopat americké finanční trhy, což by mohlo vést k propadu akcií a k tomu, že by investoři účtovali přirážku za půjčky americké ekonomice.

Ohrožení trhu

Powell a jeho rada mají dva úkoly: maximalizovat zaměstnanost a udržovat stabilní ceny, což jsou úkoly, které mohou vyžadovat politicky nepopulární kroky, jako je zvyšování úrokových sazeb, aby udrželi inflaci na uzdě. Obecná teorie říká, že udržení FEDu mimo vliv Bílého domu - s výjimkou nominací úředníků FEDu - mu umožňuje plnit své poslání na základě toho, co ekonomika potřebuje, a ne toho, co chce politik.

Pokus o odvolání Powella z funkce před koncem jeho funkčního období v květnu 2026 by narušil dlouhodobou nezávislost FEDu na politice a mohl by vést k vyšší inflaci, vyšším úrokovým sazbám a slabší ekonomice.

Nejvyšší soud nedávno naznačil, že Trump nemůže Powella vyhodit jen proto, že s ním prezident nesouhlasí v otázce úrokových sazeb. Podle zákona by tak ale mohl učinit „z důvodu“, jako je například pochybení nebo zanedbání povinností.

Trumpův trik spočívá zřejmě v tom, že Powell ve výpovědi v Kongresu zkreslil informace o projektu renovace a že náklady jsou nadměrné, což si zaslouží jeho odvolání.

Sídlo FEDu je staré sto let

FED tvrdí, že jeho hlavní sídlo, známé jako budova Marriner S. Eccles, nutně potřebovalo modernizaci, protože elektrické, vodovodní a vzduchotechnické systémy jsou zastaralé a některé pocházejí dokonce z doby výstavby budovy ve 30. letech 20. století.

Rekonstrukce také odstraní azbest, olovo a další nebezpečné prvky a vybaví budovu moderními elektrickými a komunikačními systémy. Budova se nachází v blízkosti některých nejvýznamnějších washingtonských památek a na fasádách a kamenických prvcích odkazuje na klasickou architekturu. Centrální banka také renovuje sousední budovu, kterou získala v roce 2018.

Rozepře v administrativě

Představitelé Trumpovy administrativy kritizovali FED kvůli výdajům na projekt, které dosáhly 2,5 miliardy dolarů, což je asi o 600 milionů dolarů více, než bylo původně rozpočtováno.

FED uvádí mnoho důvodů pro vyšší výdaje. Stavební náklady, včetně nákladů na materiál a pracovní sílu, prudce vzrostly během inflačního skoku v letech 2021 a 2022. Bylo třeba odstranit více azbestu, než se očekávalo. Místní omezení výšky budov ve Washingtonu si vynutilo stavbu pod zemí, která je dražší.

FED tvrdí, že renovace časem sníží náklady, protože bude moci konsolidovat své tři tisíce zaměstnanců ve Washingtonu do menšího počtu budov a nebude si již muset pronajímat tolik prostor, jako nyní.

Hlavní rozpočtový poradce administrativy Russ Vought napsal Powellovi dopis, v němž uvedl, že Trump je „velmi znepokojen generální opravou“ budov FEDu.

Plánovaná renovace FEDu počítá se „střešními terasovými zahradami, VIP soukromými jídelnami a výtahy, vodními prvky, prvotřídním mramorem a mnoha dalšími prvky,“ uvedl Vought v dopise z minulého týdne.

Powell tato tvrzení, která se rozšířila v dokumentu vydaném think tankem Mercatus Center, zpochybnil. Autorem dokumentu je Andrew Levin, ekonom z Dartmouth College a bývalý pracovník FEDu.

„Neexistuje žádná VIP jídelna,“ řekl Powell minulý měsíc během slyšení v senátním bankovním výboru. „Není tu žádný nový mramor, ani speciální výtahy, ani nové vodní prvky, ani zahrady na střešních terasách.“

Bílý dům však zároveň nesouhlasí s tím, že FED snížil náklady na rekonstrukci.

Národní plánovací komise hlavního města ve svém souhlasu k projektu ze září 2021 uvedla, že chválí FED za „plné zapojení partnerských federálních agentur“. Protože však FED změnil své plány, administrativa naznačuje, že se musela vrátit ke komisi k samostatnému schválení.

Představitelé Bílého domu tak v podstatě tvrdí, že Powell kvůli nákladům na rekonstrukci zachází s penězi daňových poplatníků lehkomyslně, ale také ho obviňují z neetického jednání, když projekt omezil, aby ušetřil.