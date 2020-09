Zemřel bývalý ředitel PepsiCo, limonádu pil s Chruščovem i Jacksonem

Pepsi Kendallovu smrt potvrdila a zároveň sdílela stránku, kde na svého bývalého ředitele vzpomíná. Ve firmě působil třiadvacet let.



„Pod Kendallovým vedením se z Pepsi stala jedna z nejznámějších firem, která z některých prodávaných nápojů a jídel udělala ikony,” píše PepsiCo na webu. Za úřadování Kendalla společnost i mnohonásobně zvýšila svůj obrat a z původních 200 milionů dolarů se dostala až na 7,6 miliard.



Donald Kendall se narodil v roce 1921 v americkém státě Washington do farmářské rodiny. Poté, co získal sportovní stipendium, začal studovat na univerzitě Western Kentucky State College. Studia však nedokončil, jelikož v roce 1941 narukoval coby pilot ve druhé světové válce.

Do Pepsi nastoupil v roce 1947, kdy začal pracovat na výrobní lince v New Yorku. Po čase byl povýšen na doručovatele a později na obchodního zástupce. Jelikož se mu dařilo produkty prodávat, v roce 1956 se stal marketingovým viceprezidentem. O rok později se přesunul na post mezinárodního zástupce a pomohl rozšířit Pepsi do 103 zemí světa.

Díky přátelství s tehdejším viceprezidentem Spojených států Richardem Nixonem mohl v roce 1959 při setkání v Moskvě představit Pepsi sovětskému vůdci Nikitovi Chruščovovi. O čtrnáct let později se pak Pepsi stala prvním americkým produktem, který se začal v Sovětském svazu prodávat.

Pepsi svým exportem na východ předstihla i Coca Colu, začaly tak „kolové války“ mezi oběma výrobci. Kendall se ale nechal slyšet, že rivalita firem posouvala značku dopředu. Spory o to, kdo vyrábí lepší nápoj, se táhnou i do současnosti a ústí v občasné kontroverzní reklamní kampaně.

V čele společnosti coby prezident stále Kendall od roku 1963. Jedním z jeho prvních rozhodnutí bylo přejmenování dietní verze nápoje. Dnešní Diet Pepsi se totiž jmenovala Patio Diet Cola. Pepsi se tak stala první společností, která měla odlehčenou verzi hlavního produktu pojmenovanou stejně jako svůj nejprodávanější výrobek.

Po dvou letech od nástupu sjednotil Pepsi s firmou Frito, která vyrábí chipsy. Posílil tak klasickou představu o tom, že chipsy se zapíjejí kolou a tvoří spolu ideální kombinaci. V osmdesátých letech pak investoval na svou dobu astronomické peníze do obrovské marketingové kampaně, jejíž hlavní tváří byl Michael Jackson.

Do důchodu odešel v roce 1986, zůstal však váženým poradcem firmy až do své smrti. Podle Kendallovy rodiny zemřel z přirozených příčin. „Smrt Dona Kendalla nás ve firmě hluboce zasáhla. Byl to odvážný lídr a skvělý obchodník. Vybudoval nejen značku, ale i celou Pepsi rodinu,“ uzavírá současný ředitel firmy Ramon Laguarta.