Zaplatím mu rezonanci. Z péče o domácí mazlíčky se stává nový zlatý důl

Susann Gentileová udělala pro svého psa, co mohla. Havanský psík jménem Elvis trpěl srdeční vadou a za jeho života se náklady na péči o něj zvýšily. Milovníci zvířat, jako je Gentileová, jsou hnací silou růstu globálního trhu s domácími mazlíčky, který by podle odhadů měl do roku 2030 proti současným hodnotám vykázat růst o 54 procent na téměř 11 bilionů Kč, tvrdí Bloomberg.