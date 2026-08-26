Dolomiti Superski propojuje přes 1 200 kilometrů sjezdovek v Jižním Tyrolsku, Trentinu a Bellunu. Patří sem střediska jako Cortina d’Ampezzo, Val Gardena nebo Val di Fiemme, tedy místa, která Češi dobře znají a každoročně navštěvují.
Za celou kauzou stojí milánská firma Sportit, která provozuje internetový obchod se skipasy Snowit. Firma se pokoušela dohodnout s Dolomiti Superski na tom, aby mohla skipasy prodávat online jako zprostředkovatel. Opakovaně však narazila na odmítnutí. V listopadu 2024 podala společnost SportIt formální stížnost u italského antimonopolního úřadu. Tvrdila, že Dolomiti Superski záměrně blokuje prodej skipasů přes nezávislé platformy a tím dusí konkurenci. Úřad ihned poté zahájil formální vyšetřování. Uvedl to italský web Planetski.eu.
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Vyšetřování odhalilo dva problémy. Na sobě nezávislá střediska v různých údolích si nesměla sama stanovovat vlastní ceny skipasů. Ceny byly sjednocené shora, takže například Val Gardena nemohla nabídnout levnější skipas než Alta Badia a přetáhnout zákazníky. Normální tržní soutěž mezi středisky prakticky neexistovala. Zároveň se blokovalo prodávání skipasů přes nezávislé weby a aplikace, které by mohly nabídnout slevy nebo flexibilnější balíčky. Obojí je podle italského i evropského práva zakázané.
Seznam 12 středisek v Dolomiti Superski:
Cortina d’Ampezzo
Co dostanou lyžaři zpátky
Místo pokuty navrhlo Dolomiti Superski kompenzaci přímo lyžařům. Úřad to přijal. Peníze jsou určeny těm, kdo si koupili denní nebo vícedenní skipas v sezonách 2022/23, 2023/24 a 2024/25. Ovšem týká se jen skipasů jednotlivých středisek. Kompenzace se nevztahuje na ty, kdo si koupili celoplošný superskipas Dolomiti Superski.
Na výběr mají buď voucher na příští nákup skipasu ve výši 30 procent zaplacené ceny, nebo přímé vrácení peněz ve výši 20 procent. Celkem je na kompenzace vyčleněno 30 milionů eur (722 milionů korun). Ovšem 18 milionů eur (434 milionů korun) ve slevových poukázkách a 12 milionů eur (289 milionů korun) ve formě vrácení peněz.
Kromě těchto opatření se společnost Dolomity Superski zavázala, že po dobu příštích pěti zimních sezon zachová určité již schválené akce a slevy na superskipas Dolomiti SuperSki v celkové hodnotě přibližně 20 milionů eur (482 milionů korun).
Žádosti půjde podávat přes speciální web, který by měl být spuštěný nejpozději 15. října 2026. Bude ovšem zapotřebí doložit doklad o nákupu.
Peníze, nebo voucher
Rozhodnutí kritizuje Assoutenti, italská spotřebitelská organizace s více než 70 tisíci členy. „Je to řešení, které má zjevné nedostatky. Výše náhrady se liší podle toho, zda si zákazník zvolí vrácení peněz, nebo voucher na budoucí nákupy. Jde o mechanismus, který penalizuje ty, kdo dávají přednost peněžní náhradě, a v podstatě tlačí uživatele k tomu, aby si koupili nové skipasy,“ uvedl prezident organizace Gabriele Melluso.
Dále organizace dodala, že kompenzace se budou vyplácet jen do vyčerpání vyčleněného fondu. „Tisíce lyžařů, přestože mají stejný nárok jako ostatní, nemusí dostat vůbec nic jen proto, že podají žádost o několik dní později,“ dodal Melluso.
Organizace také upozorňuje, že z přijatých závazků nevyplývá žádná snaha řešit zdražování skipasů. Podle propočtů Assoutenti vzrostla cena jednodenního skipasu Dolomiti Superski mezi lety 2021 a 2026 o 28,4 procenta.