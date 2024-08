Firma přichází s parfémem pro psy. Veterináři tolik nadšení nejsou

„Nastříkejte Fefé na ruce nebo na kartáč a vtírejte anebo kartáčujte srst svého psa od středu těla směrem k ocasu, abyste mu dopřáli chvilku voňavého hýčkání,“ radí módní dům. Nový parfém je podle jeho marketérů čichové mistrovské dílo. Cena produktu je 83 liber (2 300 Kč) za 100 mililitrů a zákazníci k nákupu obdrží exkluzivní obojek pro psy téže značky.

Prodejce však varuje, že samotná lahvička by měla být uložena mimo dosah jakýchkoli energických štěňat. Je totiž vyrobena z elegantního zeleného lakovaného skla se zářivě červeným kovovým uzávěrem a vzácnou 24karátovou pozlacenou tlapkou. Vůně nese jméno po miniaturním pudlovi zakladatele značky Domenika Dolceho a je jím údajně inspirována.

Fefe podle výrobce neobsahuje žárný alkohol, módní dům trvá na tom, že výrobek je prověřený a pro psy zcela bezpečný. „Podle certifikátu, který uděluje společnost Bureau Veritas Italia, přinášíme výrobek s respektem ke zvířatům i v souladu se zavedenými normami,“ uvedla firma Dolce & Gabbana v prohlášení oznamujícím uvedení parfému na trh, píše list CNN Style.

🐶🌸Dolce & Gabbana has launched a new alcohol-free perfume for dogs called ‘Fefé’ - but not all vets and pet owners agree it's safe or appropriate. ⤵️ pic.twitter.com/FKYsNOykRL