Ke všemu se přidávají obavy z inflace a bobtnajícího vládního dluhu, které podkopávají důvěru ve Spojené státy jako centra globálního finančního systému a měnu táhnou dolů, píše list The New York Times.

Trump od svých nejextrémnějších celních návrhů ustoupil, což oživilo akciový i dluhopisový trh. Dolar ale přesto pokračuje ve ztrátách. „Slabý nebo silný dolar nepředstavuje problém,“ říká Steve Englander, globální vedoucí oddělení devizového výzkumu skupiny G10 ve společnosti Standard Chartered. „Otázka je, co to vypovídá o tom, jak svět vnímá americkou politiku,“ dodal.

Zpočátku po znovuzvolení Trumpa měna naopak prudce rostla. Dolar táhla nahoru víra investorů, že americké trhy celkově porostou a že Trump bude probyznysový prezident.

Nadšení ale netrvalo dlouho. Dolarový index dosáhl maxima v polovině ledna, poté začal klesat. Tehdy mimo jiné zesílil strach z inflace a dopadu vysokých úrokových sazeb. Následovalo představení Trumpových cel, které dolaru zasadilo poslední ránu.

Cla dusí obchod

Vyšší cla dolar zraňují, protože s největší pravděpodobností znamenají nižší dovoz, který zase znamená méně dolarů zaplacených podnikům v zámoří. To by mohlo snížit množství dolarů reinvestovaných zpět do Spojených států na trzích, jako jsou státní dluhopisy, píše The New York Times.

Slabý dolar ovlivňuje také akciové trhy. Oslabení dolaru totiž snížilo výnosy z opětovně vzkvétajících amerických akciových trhů. Index S&P 500 dosáhl minulý týden rekordního maxima, když od doby, kdy administrativa ustoupila od velké části svého původního celního plánu, vzrostl o 24 procent.

Po přepočtu výnosů indexu S&P 500 z dolarů na eura však oživení vypadá o dost jinak: index vzrostl jen o 15 procent a od historického maxima ho stále dělí 10 procent.

Slabší dolar tak může americké investory motivovat k tomu, aby se poohlédli po investicích mimo Spojené státy. Evropský index Stoxx 600 vzrostl za stejné období zhruba o 15 procent, ale po přepočtu na dolary tento nárůst činí 23 procent. Penzijní fondy a další investoři již uvedli, že se v důsledku toho více zajímají o trhy mimo Spojené státy.

Vyšší výdaje, žádní investoři

Slábnoucí poptávka po amerických aktivech způsobená cly se střetává s plány americké vlády na zvýšení výdajů, což zmařilo naděje, že Trump splní svůj slib z kampaně, že sníží vládní výdaje.

Odhaduje se, že vyšší výdaje do deseti let zvýší deficit o biliony dolarů. Vláda plánovala tento schodek vyrovnat tím, že by si půjčila více peněz od investorů na trhu státních dluhopisů. Tito investoři se ale z USA začali stahovat, což vyvolává obavy o stabilitu trhu

„Úplná ,dedolarizace‘, pokud k ní vůbec někdy dojde, je ale ještě daleko,“ uvedl Rick Rieder, investiční ředitel pro globální fixní výnosy ve společnosti BlackRock, v posledním čtvrtletním výhledu správce fondů. Připouští ale, že rostoucí vládní dluh by tento předpoklad mohl ohrozit, uzavírá americký list.