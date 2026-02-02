Dokument o první dámě v USA boduje. Jen za víkend vydělal sedm milionů dolarů

Jan Dvořák
  11:04
Snímek o první americké dámě zaznamenal na kategorii dokumentárních filmů vynikající tržby. Jeho uvedení přineslo během prvního víkendu ve Spojených státech a Kanadě tržby z prodeje vstupenek ve výši sedmi milionů dolarů (144 milionů Kč), uvedli analytici. Je to nejlepší start dokumentárního snímku, kromě koncertních filmů, za posledních čtrnáct let.
Billboardy v USA k premiéře filmu Melania. (leden 2026)

Billboardy v USA k premiéře filmu Melania. (leden 2026) | foto: Reuters

Billboardy v USA k premiéře filmu Melania. (leden 2026)
Billboardy v USA k premiéře filmu Melania. (leden 2026)
První dáma USA Melania Trumpová zahájila ve středu obchodování na newyorské...
První dáma USA Melania Trumpová zahájila ve středu obchodování na newyorské...
21 fotografií

Minulý týden se tržby ze vstupného pohybovaly kolem pěti milionů dolarů (103 milionů Kč). Amazon, který utratil za nákup distribučních práv k filmu 75 milionů dolarů, ho uvedl do 1 778 amerických a kanadských kin. Protože si majitelé kin ponechávají přibližně 50 procent tržeb z prodeje vstupenek, Amazon zakončil víkend s přibližně 3,5 miliony dolarů, které mu zůstanou z jeho investice, píše The New York Times.

Dokument tak zatím zaznamenal nejlepší výsledek pro široce distribuovaný dokumentární film od roku 2012 s výjimkou koncertních filmů. Dokument byl rovněž uveden v 1 600 kinech v zahraničí. Společnost Amazon v neděli odmítla poskytnout odhad mezinárodních tržeb, podle analytiků byla návštěvnost nízká.

Bude film o Melanii propadák? Na první promítání v Británii se prodal jediný lístek

Ve Spojených státech a Kanadě se kina v mimoměstských oblastech podílela na celkových tržbách za první víkend přibližně 46 procenty, což je podle výzkumné společnosti EntTelligence mnohem více, než je obvyklé. Podle průzkumu si nadprůměrně vedly také republikánské okresy, které k prodejům přispěly přibližně 53 procenty. Mezi nejúspěšnější státy patřily Florida, Texas a Arizona. Podle Amazonu tvořily převážnou většinu diváků ženy (70 procent) ve věku nad 55 let.

Snaha zalíbit se Trumpovi?

„Byl to pěkný oddechový film,“ řekl při odchodu z kina kině Cinemark Valley View and XD v Clevelandu 80letý divák Gordon Wilson. Další divačka z Clevelandu, 68letá Anita Dloniaková, se zasmála, když slyšela, že někteří další diváci označili film za propagandu. „Co si mysleli, že to bude?“ řekla.

Američan Bob Schmidt (60) šel v pátek na film do kina Alamo Drafthouse na Staten Islandu. Řekl, že už do kina chodí jen zřídka, ale koupil si lístek, aby vyslal vzkaz tomu, co nazývá liberálním filmovým průmyslem. „Chtěl jsem vidět, jak tenhle film nakope Hollywoodu zadek,“ řekl Schmidt. Během promítání diváci propukli v potlesk při scéně, kdy prezident Trump skládá přísahu. Někdo zakřičel: „Trump 2028!“

Amazon samozřejmě může také zpeněžit film na své streamovací službě Prime, kde by měl být k dispozici za tři až čtyři týdny. Ale výdaje společnosti na tento dokumentární film byly tak značné – za samotná práva zaplatila 40 milionů dolarů – že zůstává otázka, jestli to nebyla jen snaha Amazonu zalíbit se prezidentu Trumpovi.

„Jde o politickou investici, nikoli o komerční filmový projekt,“ řekl filmový konzultant David A. Gross, který vydává vlivný zpravodaj o tržbách kin.

Amazon dále propouští

Velkorysé výdaje Amazonu na film Melania se časově shodovaly s propuštěním 16 000 zaměstnanců společnosti (kromě 14 000 zaměstnanců, které propustila v říjnu), což přispělo k nepříznivému vývoji značky společnosti.

V posledních týdnech Amazon opakovaně prohlašoval, že dokument o Trumpové koupil z jediného důvodu, že se divákům bude líbit. V samostatném prohlášení v neděli Amazon uvedl, že je velmi potěšen domácím prodejem vstupenek. „Je to důležitý první krok v tom, co považujeme za dlouhý životní cyklus jak filmu, tak připravovaného dokumentárního seriálu,“ uvedla společnost. Práva k filmu Melania zahrnovala i doprovodný seriál, rovněž o Trumpové, který by se měl letos objevit na Prime Video.

Amazon pokračuje v propouštění. Firma zruší 16 000 pracovních míst

Film Melania režíroval Brett Ratner (Řeč peněz), který od roku 2017 žádný film nerežíroval. Magazín Rolling Stone uvedl, že dvě třetiny newyorského štábu filmu požádaly, aby jejich jména nebyla uvedena v titulcích filmu. Kamery pronásledovaly Melanii Trumpovou 20 dní v lednu loňského roku, až do druhé inaugurace prezidenta Trumpa.

Dokumenty příliš netáhnou

Co se týče návštěvnosti kin, kromě koncertních filmů jsou dokumentární filmy v USA vždy jen okrajovou záležitostí. Za posledních 15 let vydělaly v Severní Americe více než 20 milionů dolarů pouze tři dokumentární filmy: přírodopisný film Šimpanzi z roku 2012, politický dokument 2016: Obama’s America, který kritizuje tehdejšího prezidenta, a film Morgana Nevilla Won’t You Be My Neighbor?, který pojednává o moderátorovi Fredu Rogersovi. Žádný dokument však nikdy nestál tolik jako Melania.

Občas se stane, že dokumentární film zasáhne masovou kulturu. kontroverzní film Michaela Moorea o Georgi W. Bushovi a teroristickém útoku na Spojené státy s názvem Fahrenheit 9/11 z roku 2004 drží rekord nejvýdělečnějšího dokumentárního filmu v historii. V Severní Americe vydělal rekordních 119 milionů dolarů, což v dnešních cenách odpovídá 208 milionům dolarů, uzavírá americký web.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Fukušima zamrzla v čase. Přírodě se tu daří, ale co když se sem vrátí lidé?

Uvnitř stále leží na lavicích učebnice, po podlaze jsou rozházené penály a...

Patnáct let po tsunami, která způsobila největší jadernou havárii v dějinách Japonska, jsou na ulicích Fukušimy k vidění pouze medvědi, mývalové a divočáci. Úřady a někteří místní obyvatelé nyní...

„Krematoria sýrů“, kde se výrobci zbavují odpadu? Test taveňáků ukázal realitu

Premium
ilustrační snímek

Tavené sýry nemají mezi lidmi úplně dobrou reputaci – prý se vyrábějí kdoví z čeho, jsou plné éček, soli a fosforu, zato o pořádnou bílkovinu v nich nezavadíte. Je to pravda, nebo mýtus?

Německo oživuje plán dvourychlostní unie. V bloku šesti ekonomik s Českem nepočítá

Německá vládní sociální demokracie (SPD) si do svého čela zvolila vicekancléře...

Německo prosazuje dvourychlostní Evropskou unii, aby se zlepšily rozhodovací procesy a oživila se unijní ekonomika. Plánuje vznik nového formátu ve formě bloku šesti předních ekonomik. Ty by...

Super jeřáb přistál v Praze. Ruzyně přivítala letadlo Lufthansy ve speciálním kabátě

Boeing 787 Lufthansy s nápisy „100 let“, „1926–2026“ na letišti ve Frankfurtu...

Německé aerolinky Lufthansa se rozhodly, že ke stému výročí založení dají speciální kabát několika svým letadlům. Přestože se první stoje v novém designu jménem „Super jeřáb“ v provozu objevily již...

Kdo je Nelson Peltz. Příběh newyorského investora, který ukradl Beckhamovým syna

Brooklyn Beckham slaví Vánoce s rodiči své ženy uprostřed pokračujícího dramatu...

Velkou Británií právě cloumá aféra „Beckhamgate“. Rozpoutal ji nejstarší syn Davida Beckhama Brooklyn v mediálním boji proti vlastním rodičům. Sám se před čtyřmi lety přiženil do rodiny, jejíž hlavou...

Budvar opět posunul rekord v prodeji. Nárůst zaznamenaly hlavně některé produkty

Českobudějovický pivovar Budějovický Budvar oslavil 130 let od uvaření první...

Národní podnik Budějovický Budvar loni prodal 1,946 milionu hektolitrů piva. Rok 2025 tak pro něj byl v tomto ohledu rekordní. Meziroční nárůst je jedno procento, hodně se dařilo především ležákům,...

2. února 2026  10:06

Pračce 30 stupňů nestačí! Jak předejít vzniku plísní a nečistot v pračce?

Pračka

Je prádlo po vyprání zatuchlé, že byste ho nejraději vrátili zpět do pračky? Vina pravděpodobně není na straně vody ani v nedostatku prášku, ale v nečistotách, které se v pračce usazují. Jak se...

2. února 2026  8:30

Nabíječka v zásuvce: Kolik spotřebuje elektřiny a kdy vám může zapálit byt?

Nabíječka Fixed

Ponechávání nabíjecích adaptérů v elektrické síti je v českých domácnostech běžným jevem. S rostoucím počtem elektronických zařízení se však množí otázky: kolik nás tato pohodlnost stojí na účtech za...

2. února 2026

Nová kuchyně za statisíce? Jedno opomenutí vás může připravit o peníze

Dobré pojištění obydlí a jeho vybavení pomůže s rychlým řešením běžných...

Rekonstrukce kuchyně patří k nejdražším úpravám bydlení. Nová linka, vestavné spotřebiče a moderní materiály mohou zvýšit hodnotu bytu i domu o stovky tisíc korun. Přesto většina lidí po dokončení...

2. února 2026

Stačí jedna chyba v životním pojištění a z hor si můžete přivézt doživotní dluh

ilustrační snímek

Na sjezdovce, ferratě nebo při skialpu stačí vteřina. Zranění se hojí týdny, účet se ale může hojit roky – zvlášť když zjistíte, že vaše „životko“ se na horské riziko vlastně nevztahuje. Nejhorší na...

2. února 2026

Výrazná pomoc regionům. Program ČSOB rozdělil přes 5,1 milionu korun

Advertorial
Rekordní pomoc regionům. Program ČSOB rozdělil přes 5,1 milionu korun

Podzimní vlna programu ČSOB pomáhá regionům skončila opět úspěšně. ČSOB se spolu s veřejností podařilo vybrat částku přesahující 5,1 milionu korun. Vůbec největší podporu dostal projekt Rekondiční...

2. února 2026

Češi nejsou v práci vyloženě nespokojení, bojují s frustrací, zjistil průzkum

ilustrační snímek

Spokojenost zaměstnanců může pro firmy fungovat jako návod na zlepšení pracovního prostředí. Podle Wellbeing Indexu 2025, který provedly portály JenPráce.cz a JenFirmy.cz, jí ale zatím většina...

2. února 2026

Humanoidní roboti dospívají. S jednou věcí mají však stále potíže

Premium
Robot Figure 03 při domácích pracích ve zkušebním kalifornském domě (12. října...

Ještě před pěti lety byli neohrabaní, často padali a zmohli se leda tak na pár tanečků. Veškeré své úsilí vkládali do toho, aby stáli vzpřímeně. Díky technologickému pokroku jsou ale humanoidní...

2. února 2026

Aldi Goes America. Německý řetězec slaví za Atlantikem nevídané úspěchy

Supermarkt řetězce Aldi v Dubuque ve státě Iowa (27. května 2025)

V době, kdy ceny potravin v USA prudce stoupají, německý řetězec potravinářských obchodů Aldi doslova dobývá Ameriku. Značka známá svým jednoduchým sortimentem plánuje do roku 2028 otevřít v USA 3...

1. února 2026

Nizozemsko se chystá omezit fatbiky. Stoupá totiž počet úrazů, hlavně dětí

Fatbikes, takzvaná „tlustá kola“, se podobají motorkám a dováží se z Číny.

Po Evropě se čím dál znatelněji rozmáhají fatbiky, tedy mohutná elektrokola s masivním rámem a širokými pneumatikami. Ta jsou zvláště po úpravě schopná jet až čtyřicetikilometrovou rychlostí....

1. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Trump vsází na krále ledoborců Finsko, chce dostihnout ruskou flotilu

Návrh ledoborce pro americkou pobřežní stráž Arctic Security Cutters (26. ledna...

Americký prezident Donald Trump nadále tvrdí, že Grónsko by mělo patřit Spojeným státům. Objednal proto jedenáct ledoborců z Finska, které dlouhodobě patří mezi světovou špičku ve výrobě těchto...

1. února 2026

Levné zásilky z Temu a dalších platforem od léta plošně zdraží o tři eura

temu logo počítač tržiště čína prodej EU Evropa zákazníci

Od července bude každý balíček ze zemí mimo Evropskou unii o tři eura dražší. Rada EU schválila plošné uvalení cla na veškeré malé zásilky do 150 eur. Je ale možné, že se koneční příjemci celnímu...

1. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.