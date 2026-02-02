Minulý týden se tržby ze vstupného pohybovaly kolem pěti milionů dolarů (103 milionů Kč). Amazon, který utratil za nákup distribučních práv k filmu 75 milionů dolarů, ho uvedl do 1 778 amerických a kanadských kin. Protože si majitelé kin ponechávají přibližně 50 procent tržeb z prodeje vstupenek, Amazon zakončil víkend s přibližně 3,5 miliony dolarů, které mu zůstanou z jeho investice, píše The New York Times.
Dokument tak zatím zaznamenal nejlepší výsledek pro široce distribuovaný dokumentární film od roku 2012 s výjimkou koncertních filmů. Dokument byl rovněž uveden v 1 600 kinech v zahraničí. Společnost Amazon v neděli odmítla poskytnout odhad mezinárodních tržeb, podle analytiků byla návštěvnost nízká.
|
Bude film o Melanii propadák? Na první promítání v Británii se prodal jediný lístek
Ve Spojených státech a Kanadě se kina v mimoměstských oblastech podílela na celkových tržbách za první víkend přibližně 46 procenty, což je podle výzkumné společnosti EntTelligence mnohem více, než je obvyklé. Podle průzkumu si nadprůměrně vedly také republikánské okresy, které k prodejům přispěly přibližně 53 procenty. Mezi nejúspěšnější státy patřily Florida, Texas a Arizona. Podle Amazonu tvořily převážnou většinu diváků ženy (70 procent) ve věku nad 55 let.
Snaha zalíbit se Trumpovi?
„Byl to pěkný oddechový film,“ řekl při odchodu z kina kině Cinemark Valley View and XD v Clevelandu 80letý divák Gordon Wilson. Další divačka z Clevelandu, 68letá Anita Dloniaková, se zasmála, když slyšela, že někteří další diváci označili film za propagandu. „Co si mysleli, že to bude?“ řekla.
Američan Bob Schmidt (60) šel v pátek na film do kina Alamo Drafthouse na Staten Islandu. Řekl, že už do kina chodí jen zřídka, ale koupil si lístek, aby vyslal vzkaz tomu, co nazývá liberálním filmovým průmyslem. „Chtěl jsem vidět, jak tenhle film nakope Hollywoodu zadek,“ řekl Schmidt. Během promítání diváci propukli v potlesk při scéně, kdy prezident Trump skládá přísahu. Někdo zakřičel: „Trump 2028!“
Amazon samozřejmě může také zpeněžit film na své streamovací službě Prime, kde by měl být k dispozici za tři až čtyři týdny. Ale výdaje společnosti na tento dokumentární film byly tak značné – za samotná práva zaplatila 40 milionů dolarů – že zůstává otázka, jestli to nebyla jen snaha Amazonu zalíbit se prezidentu Trumpovi.
„Jde o politickou investici, nikoli o komerční filmový projekt,“ řekl filmový konzultant David A. Gross, který vydává vlivný zpravodaj o tržbách kin.
Amazon dále propouští
Velkorysé výdaje Amazonu na film Melania se časově shodovaly s propuštěním 16 000 zaměstnanců společnosti (kromě 14 000 zaměstnanců, které propustila v říjnu), což přispělo k nepříznivému vývoji značky společnosti.
V posledních týdnech Amazon opakovaně prohlašoval, že dokument o Trumpové koupil z jediného důvodu, že se divákům bude líbit. V samostatném prohlášení v neděli Amazon uvedl, že je velmi potěšen domácím prodejem vstupenek. „Je to důležitý první krok v tom, co považujeme za dlouhý životní cyklus jak filmu, tak připravovaného dokumentárního seriálu,“ uvedla společnost. Práva k filmu Melania zahrnovala i doprovodný seriál, rovněž o Trumpové, který by se měl letos objevit na Prime Video.
|
Amazon pokračuje v propouštění. Firma zruší 16 000 pracovních míst
Film Melania režíroval Brett Ratner (Řeč peněz), který od roku 2017 žádný film nerežíroval. Magazín Rolling Stone uvedl, že dvě třetiny newyorského štábu filmu požádaly, aby jejich jména nebyla uvedena v titulcích filmu. Kamery pronásledovaly Melanii Trumpovou 20 dní v lednu loňského roku, až do druhé inaugurace prezidenta Trumpa.
Dokumenty příliš netáhnou
Co se týče návštěvnosti kin, kromě koncertních filmů jsou dokumentární filmy v USA vždy jen okrajovou záležitostí. Za posledních 15 let vydělaly v Severní Americe více než 20 milionů dolarů pouze tři dokumentární filmy: přírodopisný film Šimpanzi z roku 2012, politický dokument 2016: Obama’s America, který kritizuje tehdejšího prezidenta, a film Morgana Nevilla Won’t You Be My Neighbor?, který pojednává o moderátorovi Fredu Rogersovi. Žádný dokument však nikdy nestál tolik jako Melania.
Občas se stane, že dokumentární film zasáhne masovou kulturu. kontroverzní film Michaela Moorea o Georgi W. Bushovi a teroristickém útoku na Spojené státy s názvem Fahrenheit 9/11 z roku 2004 drží rekord nejvýdělečnějšího dokumentárního filmu v historii. V Severní Americe vydělal rekordních 119 milionů dolarů, což v dnešních cenách odpovídá 208 milionům dolarů, uzavírá americký web.