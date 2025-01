Školní autobus nejede. Města v USA se potýkají s nedostatkem řidičů

„Školní autobus, kdysi spolehlivý symbol dětství, nadále čelí krizi. I letos je jedním z nejpalčivějších problémů celostátní nedostatek kvalifikovaných řidičů školních autobusů,“ uvádí ve zprávě společnost HopSkipDrive, která zajišťuje dopravu do školy žákům a studentům, jež se již nevejdou do autobusu, případně potřebují asistenci.

Podle zprávy 91 procent dotázaných ředitelů škol uvádí, ve svém okrese trpí nedostatkem řidičů. V jeho důsledku mívají školní autobusy zpoždění, jezdí jinými a delšími trasami, v některých případech nejezdí vůbec a studenti se musí do školy dopravit jiným způsobem. To má dopad především na nízkopříjmové rodiny.

„Ve státě New York jsou dva miliony dětí, které by neměly vzdělání, kdyby je každé ráno nevyzvedával autobus,“ uvádí pro agenturu Bloomberg Corey Muirhead, viceprezident společnosti Logan Bus Company, která zajišťuje školní dopravu ve městě New York.

Podle studie amerického think-thanku Economic Policy Institute (EPI) se počet řidičů školních autobusů mezi lety 2019 a 2023 snížil o 15 procent, což představuje ztrátu asi 29 tisíc řidičů. Během pandemie, kdy mnoho studentů do školy nejezdilo, bylo mnoho řidičů propuštěno a někteří se zpátky už nevrátili.

Jak studie dále upozornila, práce řidiče školního autobusu nemusí být pro každého atraktivní. Mnohdy totiž nebývají zaměstnáni na plný úvazek a pracují jen čtyři nebo pět hodin denně. Jedná se navíc jen o sezonní práci.

„Dopravní průmysl je jako otáčející se dveře. A vzhledem k tomu, že inflace je tam, kde je, a životní náklady se neustále zvyšují, potřebují řidiči peníze a výhody ročního stabilního zaměstnání,“ uvedl Corey Muirhead ze společnosti Logan Bus Company,

Nedostatek řidičů může přispět k absenci

Zpráva společnosti HopSkipDrive také upozornila, že problémy s dopravou přispívají k absenci ve školách.

„Více než 44 procent ředitelů škol identifikuje problémy s dopravou jako faktor, který přispívá k chronické absenci — a více než 21 procent uvádí, že problémy s dopravou jsou dokonce tím největším přispěvatelem k chronické absenci, dokonce více než zdravotní problémy studentů,“ zní ve zprávě.

Ve snaze zajistit, aby všichni studenti mohli cestovat do školy, má mnoho okresů smlouvy s poskytovateli alternativních dopravních řešení, jako je právě HopSkipDrive. Společnost v současné době spolupracuje s 10 000 školami po celé zemi.

Jiné okresy doufají, že přilákají nové řidiče a udrží si ty stávající pomocí různých nabídek, jako jsou náborové bonusy, případně zvýšení platů.

Například noví řidiči autobusů vozící žáky a studenty do státních škol v okrese Fairfax County ve Virginii dostávají bonus 2 000 dolarů (48 100 Kč) a mohou si vydělat téměř 27 dolarů (650 Kč) za hodinu, což je mírný nárůst oproti celostátnímu hodinovému průměru 21 dolarů (505 Kč).

Některé školní obvody také najímají řidiče školních autobusů jako zaměstnance na plný úvazek s plnými výhodami. V některých školních obvodech se zapojují do řízení školních autobusů přímo učitelé.

Školy situaci řeší i jinak: ve Philadelphii například některé platí rodinám až 300 dolarů (7200 Kč) měsíčně, aby svým dětem dopravu samy zajistily. Některé školy také upravují rozvrhy a posunují čas vyučování.