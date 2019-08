Amazon znovu pod palbou. Jeho dodavatel v Číně vykořisťuje děti

Stovky čínských školáků ve věku šestnácti let pracují do vyčerpání a často nelegálně, aby firma Foxconn, subdodavatel on-line gigantu Amazon, splnila výrobní cíle. Ukazují to dokumenty, které shromáždil britský deník The Guardian. Foxconn pochybení přiznává a chce je napravit.