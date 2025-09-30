Dobrý nápad, nebo podvod? Řetězec představil gigantický adventní kalendář

Jan Dvořák
  15:30
Americký řetězec Costco posunul vánoční rozmazlování svých zákazníků do nových výšin, a to doslova. V pobočkách po celých USA i Británii si totiž nyní mohou pořídit obrovský adventní kalendář, který na výšku měří půl druhého metru. Jedna skupina zákazníků je z nezvyklého výrobku nadšená, jiní produkt považují za podvod.

costco adventní kalendář linds zákazníci | foto: @xmascountdownuk

„Nemůžu uvěřit, že je to skutečné. Je to nejzábavnější a nejchutnější odpočítávání do Vánoc, jaké jsem kdy zažila,“ vyjádřila se k výrobku, za kterým stojí značka Lindt, redaktorka Laura Jayne Lambová, která se se svým objevem podělila se čtenáři webu MailOnline.

Nadměrný adventní kalendář, který váží přes tři kila, obsahuje 24 přihrádek naplněných čokoládovými výrobky Lindt v plné velikosti od tabulek čokolád přes balení pralinek až po ikonické zlaté medvídky s červenou stužkou kolem krku. To vše za 189,99 dolarů.

Také další zákazníci neskrývali nadšením nad nezvyklým výrobkem. „Myslel jsem si původně, že je to jen obrovská tabulka čokolády,“ žertoval jeden zákazník na Instagramu. „Musím to mít,“ reagoval další.

Podle reakcí zákazníků amerického řetězce působícího i ve Velké Británii vzbudil obří adventní kalendář pozornost i tam. „Koukněte, co mi spadlo do košíku,“ pochlubil se jeden z nich, který ho pořídil za 150 liber.

Mnozí však nad výrobkem okamžitě vyjádřili pochybnosti. Jeden z britských youtuberů si například dal práci a ve svém videu followerům ukázal, jestli se jim nákup gigantického adventního kalendáře Lindt vůbec vyplatí.

Otevřel všechna políčka a ocenil čokoládu uvnitř nejvyššími cenami výrobků Lindt v onlinech obchodech. Zjistil pak, že při pořizovací ceně kalendáře 180 liber činila celková cena sladkostí uvnitř něco málo přes sto liber. Také výběr byl podle něj naprosto příšerný. „Uvnitř byl čtyřikrát stejný čokoládový Santa, pětkrát stejný čokoládový sob a spoustu dalších krámů! Mohli se mnohem víc snažit!“ uzavřel.

@khoslaa Bruh we struggled to get that into the car 😭😭😭 Apparantly its not worth £180 😭 #costcofinds #costco #lindt #adventcalendar #lindtadventcalendar ♬ Christmas - neozilla

K podobnému závěru došli také další diskutéři. „Stálo to 180 liber, ale já jsem si na webu Tesco sečetla ceny jednotlivých produktů jako hrubý odhad a celková částka mi vyšla na 90 liber,“ napsala jedna ze zákaznic.

Uživatelé sociálních médií pak jejich videa komentovali, přičemž mnozí se nezdráhali adventní kalendář označili za podvod a největší okrádání všech dob. „Lidé si ho koupí jen kvůli velikosti a novosti. Je to šílené.“

Ďábelský chléb

Kalendářové pozdvižení šílenství přichází sotva měsíc poté, co američtí zákazníci řetězce Costco vykoupili z regálů Máslový skořicový chléb, který řetězec tu a tam nabízí jako sezonní pekárenskou pochoutku. Také tento produkt si i díky sociálním sítím vydobyl pověst výrobku, který okamžitě mizí z regálů.

„Moji spolubydlící mi říkají „ďábel“, protože jsem výrobek přinesl domů. Ale snědli mi většinu z toho,“ žertoval jeden ze zákazníků na Redditu. „Jedna z nejhříšnějších věcí, které pekárna Costco v poslední době vyprodukovala. Vynikající,“ prozradil další zákazník.

Podobnou oblibu si v nedávné minulosti získaly také sáčky s bonbony značky Edward Marc Chocolatier, uzavírá britský web.

