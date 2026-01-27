Vyspělé země mají rekordní dluhy. Globální stabilita je v ohrožení, varují experti

Autor:
  18:00
Obrovská zadlužení byla dříve typická hlavně pro chudé a málo rozvinuté ekonomiky. Situace se ale změnila. Extrémní dluhy čím dál více trápí i země, u nichž by to ještě před několika desítkami let příliš nikdo nečekal: Francii, Itálii, Velkou Británii, Japonsko nebo třeba Spojené státy americké.

Desítky až stovky tisíc lidí po celé Francii vyšly do ulic protestovat proti plánovaným rozpočtovým škrtům a důchodové reformě. (18. září 2025) | foto: ČTK

Situace se začala prudce zhoršovat během koronavirové pandemie, kdy politici reagovali na obrovský propad hospodářské výkonnosti prudkým nárůstem veřejných výdajů. Od té doby se ale tyto trendy nepodařilo zkrotit, píše The New York Times.

Státy musí nejenom splácet sjednané půjčky, jde také o takzvané náklady na obsluhu státního dluhu. Jednoduše řečeno jde o úroky, které se kvůli dluhům musí ze státní kasy hradit. Tyto peníze ale následně chybějí jinde.

Český státní dluh je rekordně vysoký. Na každého Čecha připadá 322 tisíc

Už od koronavirové pandemie takřka celý svět bojuje s vyšší inflací, na kterou centrální banky zareagovaly zpřísněním měnové politiky. Došlo tedy většinově ke zvýšení úrokových sazeb, což vedlo právě i růstu nákladů na obsluhu státního dluhu.

Ekonomikám se daří, zadlužení i přesto roste

Bohatým ekonomikám roste zadlužení i v době, kdy jsou v relativně solidní kondici. Hospodářský propad z doby pandemie je pryč a většině ekonomik po celém světě se daří dosahovat hospodářského růstu. I míra nezaměstnanosti je po světě poměrně nízká. Pokud by ale hospodářská krize v dohledné době přišla, mají vyspělé ekonomiky výrazně omezený manévrovací prostor.

Mainstreamová ekonomická teorie vnímá deficitní fiskální politiku poměrně jasně. Politici by k ní měli přistupovat v době hospodářského propadu. Státy by v těchto dobách skrze nejrůznější příspěvky měly pomoci s opětovným nastartováním ekonomiky. V klidových dobách, které přetrvávají i nyní, by naopak rozpočty měly být ideálně přebytkové. Respektive alespoň vyrovnané, což se ale ani zdaleka nedaří.

Dluh Česka vzrostl na rekordních 3,5 bilionu korun. Jen letos o 152 miliard

„Když je zle, je potřeba utrácet rychle a hodně. Čím vyšší už dluhy jsou, tím jsou takové zásahy obtížnější a dražší,“ podotýká pro The New York Times ekonom Kenneth Rogoff, který působí na Harvardově univerzitě.

Je otázkou, jestli se vyspělým ekonomikám podaří tento problém vyřešit. Mnoho států totiž momentálně čelí několika zásadním výzvám. Vzhledem k nestabilní geopolitické situaci je to výrazný tlak na budování armád. Zmínit je však třeba také stárnutí populace, s nímž souvisí i tlak na financování veřejného zdravotnictví či důchodových systémů.

Francie se topí v dluzích. Na novou vládu čeká spousta práce, míní experti

Mnohé země navíc chtějí investovat do své infrastruktury. Ve střední Evropě se hovoří kupříkladu o investicích do vysokorychlostních železničních tratí.

Když jsou lidé do ulic

Případné snahy o řešení obrovského zadlužení navíc často narážejí také na odpor veřejnosti. Například v Itálii, kde momentální zadlužení dosahuje na hranici 138 procent HDP, se v minulých týdnech protestovalo proti snahám o omezení výdajů ve zdravotnictví či školství. Ve Francii před několika měsíci obyvatelstvo vyšlo do ulic kvůli možnému zvýšení důchodového věku.

Lepší to není ani mimo Evropu. Dluh USA dosahuje již na 125 procent HDP a tamní čisté úrokové náklady se za posledních pět let již ztrojnásobily. Momentálně se blíží již jednomu bilionů amerických dolarů za rok. „Čím více budeme spotřebovávat dnes, tím horší to bude zítra,“ komentuje aktuální trendy ekonom William Gale.

Blíží se Macronův pád? Prezident je v úzkých, Francii drtí spirála zadlužení

Extrémním případem je pak Japonsko. Tamní zadlužení se totiž již blíží hranici 240 procent HDP. Japonský veřejný dluh již přesahuje dvojnásobek ročního výkonu japonské ekonomiky. Centrální banka navíc rovněž postupně zvyšuje úrokové sazby, což tlačí na další růst japonských dluhů, uzavírá The New York Times.

Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Bojkot samoobslužných pokladen budí vášně. Nabízíme volbu, hájí se prodejci

ilustrační snímek

Sociální sítě v posledních týdnech zaplavila vlna kritiky směřovaná vůči samoobslužným pokladnám v maloobchodních prodejnách. Spor se rozhořel mezi jejich příznivci a odpůrci. Zatímco jedna skupina...

Jedna modrá taška, milion různých využití. IKEA mění podobu nejprodávanějšího výrobku

Pravá IKEA taška stojí necelé euro.

Nábytkářský gigant IKEA chystá změnu u jednoho ze svých nejikoničtějších produktů. Klasická modrá taška FRAKTA má být v dubnu stažena z prodeje. Není to však její konec. Firma už připravuje novou,...

McDonald’s chystá změny menu. Nabídne rekordní burger i levnější alternativy

Nová pobočka řetězce restaurací rychlého občerstvení McDonald’s v Revoluční...

Řetězec rychlého občerstvení McDonald’s se po slabším období snaží znovu přilákat zákazníky a chystá největší změny menu za poslední roky. Postupně zavádí nové položky, levnější kombinace jídel a...

Strnad, nejbohatší zbrojař světa. Vstup CSG na burzu zdvojnásobil jeho jmění

Michal Strnad udeřením do gongu zahájil obchodování akcií své firmy, Amsterdam,...

Hodnota jmění českého podnikatele Michala Strnada se díky dnešnímu vstupu jeho zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) na burzu zhruba zdvojnásobila na 37 miliard dolarů (přes 760 miliard...

Lululemon stáhl novou řadu legín. Jsou moc průsvitné, stěžují si zákaznice

Legíny řady Get Low, které musela značka Lululemon stáhnout z online prodeje...

Kanadská Společnost Lululemon Athletica dočasně pozastavila online prodej své nové kolekce legín Get Low. Zákazníkům, alespoň podle reakcí na sociálních sítích, vadí, že jsou až příliš odhalující,...

Špatné Vánoce a dluh 122 milionů. Česká firma za hračkami Hamleys bankrotuje

Playground, který v roce 2024 nahradil Hamleys, se přesně po dvou letech...

Firma Inexad, provozovatel hračkářství Hamleys a zábavního domu Playground na pražských Příkopech na sebe podal insolvenční návrh. Svým věřitelům dluží 122 milionů korun, které sám nemá čím splácet....

27. ledna 2026  19:14

Vyspělé země mají rekordní dluhy. Globální stabilita je v ohrožení, varují experti

Desítky až stovky tisíc lidí po celé Francii vyšly do ulic protestovat proti...

Obrovská zadlužení byla dříve typická hlavně pro chudé a málo rozvinuté ekonomiky. Situace se ale změnila. Extrémní dluhy čím dál více trápí i země, u nichž by to ještě před několika desítkami let...

27. ledna 2026

Boeing vykázal rekordní tržby, po letech konečně zaznamenal zisk

Boeing 737 MAX na mezinárodním leteckém veletrhu ve Farnborough (20. července...

Americký výrobce letecké techniky Boeing loni poprvé od roku 2018 dosáhl čistého zisku. Ten činil 2,24 miliardy dolarů (45,6 miliardy Kč) po předloňské ztrátě 11,83 miliardy dolarů, uvedla firma ve...

27. ledna 2026  16:13

OTÁZKY A ODPOVĚDI: Jak ČEPS posuzoval význam Chvaletic a Počerad

Elektrárna Počerady pochází z počátku 70. let minulého století. V roce 1994...

ČEPS, státní správce elektrizačních sítí, vydal analýzu, ve které doporučuje uzavření uhelné elektrárny Počerady a pokračování provozu dvou bloků elektrárny Chvaletice. Společnost také zveřejnila...

27. ledna 2026  13:58

Dva bloky v Chvaleticích zachovat, doporučil ČEPS. Počerady mohou zavřít

Elektrárna Chvaletice

Správce přenosové soustavy ČEPS vydal očekávanou analýzu, jež pomůže rozhodnout o dalším osudu uhelných elektráren, které společnost Sev.en plánuje uzavřít na přelomu tohoto a příštího roku. Podle...

27. ledna 2026  11:03

Těžaři chystají na Sokolovsku průmyslovou zónu. Má nakopnout rozvoj regionu

Obří nájemní hala roste v chebské průmyslové zóně.

U Starého Sedla na Sokolovsku vznikne nová průmyslová zóna, která má do regionu historicky spojeného s těžbou uhlí přinést miliardové investice. Na ploše o rozloze 38,4 hektaru vzniknou nízkoemisní...

27. ledna 2026  9:42,  aktualizováno  9:47

Sportovní řetězec Hervis mění majitele. Před lety působil v Česku

Prodejna Hervis

Maloobchodní síť se sportovním vybavením Hervis, která před pár lety působila i v České republice, mění majitele. Novými vlastníky se místo rakouské skupiny Spar stali Sven Voth jako zakladatel...

27. ledna 2026  9:46

Trh s dvěma miliardami lidí a emancipace od USA. Indie a EU mají historickou dohodu

Indie a EU dokončily dlouho očekávanou obchodní dohodu

Indie a Evropská unie dokončily dlouho očekávanou obchodní dohodu, oznámil v úterý indický premiér Naréndra Módí. Dohoda je největší, jakou kdy obě strany uzavřely, přichází po téměř dvou...

27. ledna 2026  7:31,  aktualizováno  7:52

Vrty hluboké až 150 metrů. Průzkum pro dostavbu Dukovan pokračuje i ve větru a mrazu

Geologický průzkum před stavbou nového bloku jaderné elektrárny v Dukovanech je...

Fičí vítr, pláň u elektrárny Dukovany je pokrytá zmrzlým blátem a škraloupy sněhu. Ruce začínají v mrazu slušně bolet. Muži u vrtných souprav si práci v přimrzajících kalužích „užívají“ do morku...

27. ledna 2026  7:43

Trump zvýšil cla na zboží z Jižní Koreje. Akcie tamních automobilek i won poté klesly

Americký prezident Donald Trump obdržel od jihokorejského prezidenta I...

Americký prezident Donald Trump navýšil v noci na úterý dovozní cla z Jižní Koreje na 25 procent, mimo jiné na automobily, dřevo a léčiva. Zdůvodnil to tím, že jihokorejský parlament dosud neschválil...

27. ledna 2026  7:05

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Schodek ve výši 310 miliard je v rozporu se zákonem, varují ekonomové

Ministryně financí Alena Schillerová přichází na zasedání vlády, která mimo...

Rozpočet pro letošní rok se schodkem ve výši 310 miliard korun, který schválila v pondělí vláda, se podle ekonomů dostává do rozporu s aktuálně platným zákonem. Ten požaduje pro aktuální rok výrazně...

27. ledna 2026

Milion hektarů luk a pastvin je příliš. Ministerské plány počítají s produkcí

Premium
ilustrační snímek

Důraz na produkci zemědělských podniků a na zpracování potravin jsou hlavními směry, které se bude snažit v následujících letech prosadit ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Milion...

27. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.