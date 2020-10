Africké státy už nemají jak splácet dluhy. Hrozí dominový efekt

Zambie požádala držitele svých eurobondů v celkové výši tři miliardy dolarů, aby odložili splátky úroků ve výši 120 milionů dolarů do dubna příštího roku.

Jedná se o první africkou zemi, která k podobnému kroku přistoupila. Jde o důsledek vysokého zadlužování Zambie z posledních let. Letošní deficit státního rozpočtu Zambie má dosáhnout 12 procent hrubého domácího produktu. Ani příští rok nemá být lepší. Deficit státního rozpočtu by měl být více než devítiprocentní. Za posledních deset let vzrostl dluh Zambie vůči zahraničí více než sedmkrát.

V reakci na požadavek o odklad splátek snížila agentura Fitch této zemi rating na stupeň „C“. Ten značí vysokou pravděpodobnost, že stát není schopný dostát veškerým závazkům. Vedle Zambie považuje tato agentura za problematický i Gabon, Angolu, Mozambik nebo Konžskou republiku.

Zambijské dluhopisy jsou emitované v americkém dolaru, a proto samotnému splácení nepomáhá ani hodnota zambijské měny, která vůči americkému dolaru během posledních měsíců poklesla skoro o 50 procent.

Vláda této africké země však už mnoho možností nemá. Zájem o nákup zambijských dluhopisů s delší dobou splatností je malý. Snaží se alespoň vyjednat částečné odpouštění dluhů s Čínou. Ta vzhledem k výši svých pohledávek nemá na bankrotu této země zájem. Pomoc se Zambie snaží najít také u Mezinárodního měnového fondu, se kterým vyjednává možnosti případného záchranného balíčku.

Zambie však není jediná země, která se můž ocitnout v potížích. Podobné problémy mohou postihnout celý africký kontinent. Finanční trápení zažívá aktuálně třeba i Čad, Keňa a Angola. Důvodem je zejména klesající cena komodit a hromadný odliv kapitálu vyvolaný pandemií nemoci covid-19.