Další dluhová krize na obzoru? Obavy mají MMF i Světová banka

Když na summitu G8 v červenci 2005 oznámili představitelé vlád členských států, že připravili balíček pomoci a oddlužení pro nejchudší země světa, svět zaplavila vlna optimismu. Akce byla vrcholem mezinárodní rozvojové spolupráce a měla zajistit, aby finance zemí s nízkými příjmy byly trvale udržitelné.

Pár let se zdálo, že jsou tyto země z nejhoršího venku. Nyní ovšem blikají varovné signály, že se blíží další dluhová krize. Obavy přitom mají nejen skupiny pracující na rozvojových kampaních, ale také Mezinárodní měnový fond a Světová banka. Napsal o tom britský deník The Guardian.

MMF říká, že 40 procent zemí s nízkými příjmy trápí dluhy, nebo jim hrozí vysoké riziko, že se zadluží. Podle MMF je to alarmující, protože dluhy chudých zemích zvyšují jejich zranitelnost.



Začalo to před více než 10 lety

Vysvětlení, jak se svět dostal na pokraj dluhové krize 2.0, je poměrně jednoduché. Všechno to začalo v hlubinách finanční krize před více než deseti lety. Ve strachu z druhé Velké hospodářské krize centrální banky snižovaly úrokové sazby a zvyšovaly nabídku peněz prostřednictvím kvantitativního uvolňování. Země podporovaly svůj růst prostřednictvím balíčků daňových škrtů a veřejných výdajů.

Největší takový fiskální balíček oznámil Peking. Ten pomohl oživit nejen čínskou ekonomiku, ale také ekonomiky dalších zemí. Výjimečně vysoké tempo růstu v Číně znamenalo vyšší poptávku po ropě, průmyslových kovech a surovinách, což bylo přínosem pro rozvojové země bohaté na komodity.

Ceny komodit rostly a všechny peníze vytvořené kvantitativním uvolňováním hledaly domov. Investoři měli na výběr. Mohli si vybrat vyspělé ekonomiky, kde růst a úrokové sazby byly nízké. Nebo mohli být odvážnější a investovat do rozvíjejících se a rozvojových zemí, kde byla vyšší rizika, ale i vyšší odměny.

Mnozí si zvolili druhou možnost a v důsledku toho prudce vzrostly půjčky zemím s nízkými příjmy. Velká část půjček pocházela spíše ze soukromého sektoru než z multilaterálních organizací, jako je Světová banka. Subjekty své peníze samozřejmě poskytovaly za vyšší úrokové sazby.

Chudé země, věřící, že komoditní boom bude fungovat navždy, si půjčovaly v cizích měnách. Někdy peníze použily na projekty určené ke zlepšení růstové kapacity své ekonomiky, příliš často je ale podle Světové banky použily na svou současnou spotřebu.

Komoditní boom byla bohužel bublina a stejně jako všechny bubliny, praskla. Chudé země tak před sebou mají čtyřnásobnou pohromu - klesající poptávku po jejich vývozu, nižší ceny komodit, vyšší globální úrokové sazby a znehodnocování devizových kurzů, což jejich dluh v cizí měně prodraží.

Ne všechny země s nízkými příjmy jsou v nesnázích, MMF ale varoval, že dluh rozvíjejících se trhů se vrátil na úroveň, která byla naposledy pozorována na počátku osmdesátých let, kdy přelidnění přineslo krizi Latinské Americe.

Alarmující dluhy mají i vyspělé země

Vysoká míra zadlužení se však netýká jen chudší části světa, protože veřejný dluh jako podíl na národní produkci ve vyspělých zemích je na nejvyšší úrovni od druhé světové války. Trvalo dlouho, než se dluhová krize v 80. letech přesunula z periférie globální ekonomiky do jejího jádra. Dnes již existují obavy z udržitelnosti dluhu v Itálii. Není tedy divu, že MMF je znepokojen možností, že se současné zpomalení globální ekonomiky změní na něco vážnějšího.

Pokud vypukne další dluhová krize, mezinárodní společenství se s ní podle deníku The Guardian nebude schopné vypořádat. Země už nejsou ochotné spolupracovat tak, jako na počátku milénia a navíc chybí vedení. V roce 2005 měly bohaté země solidní růst, a tak pro ně nebyl problém starat se o problémy za svými hranicemi. Nyní jsou ale více znepokojeny svými domácími problémy.

Druhým velkým problémem je nedostatek struktury, která by se vypořádala s další dluhovou krizí, pokud k ní dojde. V ideálním případě by měly země mít možnost vyhlásit bankrot. Takový systém, mechanismus restrukturalizace státního dluhu, byl na počátku roku 2000 navržen tehdejší zástupkyní generálního ředitele MMF, Anne Kruegerovou. Intenzivní opozice ze strany USA ale plán Kruegerové smetla ze stolu a navzdory současným obavám ho MMF nemá v úmyslu oživit.

Řešení podle MMF

Existují však věci, které by mohly být učiněny pro prevenci a zmírnění budoucí dluhové krize. MMF navrhl třístupňový proces, ve kterém by země věnovaly větší pozornost zajištění toho, aby všechny půjčky mohly být splaceny. Podle MMF by měly existovat komplexní a transparentní záznamy o veřejných dluzích a větší spolupráce mezi věřiteli s cílem zohlednit fakt, že většinu nedávných úvěrů poskytla Čína.

Hnutí Jubilee Debt Campaign vyzývá skupinu G20, která zastupuje přední rozvinuté a rozvíjející se ekonomiky, aby vytvořila veřejný registr údajů o úvěrech a dluzích. Všechny vlády a mnohostranné instituce by se zavázaly k tomu, že budou zveřejňovat své půjčky v registru.

Spojené království, USA a další příslušné jurisdikce by trvaly na tom, že pokud bude úvěr vlády vynutitelný u soudu, musí být zveřejněn v rejstříku do 30 dnů od podpisu smlouvy. Neřešily by se sice již nashromážděné dluhy, ale mohlo by to zabránit zhoršování již tak špatné situace.