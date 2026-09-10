Když v roce 1971 začala výstavba restaurace na vrcholu Světového obchodního centra, která měla být turistickou atrakcí, dolní Manhattan zrovna nepatřil mezi gastronomické hotspoty. „Město bylo v háji,“ říká spolumajitel podniku Michael Whiteman, který se tehdy spojil s restauratérem Joem Baumem, aby společně otevřeli restauraci Windows on the World. „Všudypřítomné graffiti bylo nepřátelské, Wall Street byl tehdy na dně. Turisté se báli vydat se jižně od 34. ulice,“ vzpomíná.
Navzdory své výšce se restaurace odklonila od okázalých konvencí luxusní gastronomie, která vládla hluboko pod ní. „Pokud jsme měli na jídelním lístku hovězí bourguignon, museli jsme najít způsob, jak pokrm popsat v angličtině.“