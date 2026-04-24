Když Američanka Davy Adamsová loni v listopadu dorazila do pokoje jednoho z hotelů nedaleko Seattlu, kde na ni měl čekat její manžel-letový dispečer Joshua Adams, psychicky se zhroutila. Našla ho totiž v pokoji mrtvého, rozhodl se spáchat sebevraždu. Pracoval jako řídící letového provozu pro Federální úřad pro letectví deset let. Později jeho žena uvedla, že se s depresemi potýkal dlouhodobě.
Bál se své psychické problémy s ostatními sdílet. Měl strach, že přijde o práci. „Prosím, nikomu neříkej, jak se cítím. Nemůžu o tom s nikým mluvit,“ říkával Adams své manželce.
Psychické a duševní potíže řídících letového provozu v USA v některých případech sebevraždou končí. Z dat americké Asociace letových dispečerů vyplývá, že jen v roce 2024 spáchalo sebevraždu celkem 12 plně kvalifikovaných řídících letového provozu z celkových 10 700, píše The Wall Street Journal.
Léčbu si musí hradit sami
Hlavní problém této situace spočívá v tom, že Federální úřad pro letectví je na jedné straně zaměstnavatelem těchto lidí, na druhé však zároveň institucí, která posuzuje jejich psychickou i zdravotní způsobilost.
Řídící letového provozu musí minimálně jednou ročně hlásit všechny návštěvy psychiatrů a psychologů. Jakýkoli zjištěný problém nebo zahájená léčba může vést k dalším vyšetřením i k dočasné nemožnosti vykonávat profesi. Tato vyšetření si navíc zaměstnanci často musejí hradit sami.
The Wall Street Journal píše, že letoví dispečeři v USA si v posledních letech stěžují na nespočet problémů. Trápí je zastaralá technika, časté přesčasy nebo nedostatek kolegů. Někteří kvůli tomu musejí pracovat až deset hodin denně po dobu šesti dnů v týdnu.
Roli sehrálo i rozpočtové provizorium
Právě takovou zkušenost měl i zesnulý Adams. Podle manželky v podstatě neměl žádnou dovolenou, kvůli práci neslavil Vánoce a vynechával i sportovní zápasy svých synů. Poslední roky pracoval jako vedoucí směny a domů vracel každým dnem stále vyčerpanější. Přesto lékařskou pomoc nevyhledal.
Na podzim loňského roku se k tomu navíc přidalo i rozpočtové provizorium americké vlády. Zaměstnanci dlouhé týdny nevěděli, zda a případně kdy obdrží slíbenou výplatu. To trápilo i Adamse, který se krátce před sebevraždou zhroutil a požádal o několik dnů volna. Ani to však nestačilo. Nakonec si vzal život jen den před plánovaným návratem do práce. Zanechal po sobě manželku a dva syny.
Federální úřad pro letectví dlouhodobě vyzývá zaměstnance, aby odbornou pomoc vyhledali co nejdříve. Pomoci by do budoucna měl i nový návrh legislativy, který má zjednodušit přístup pracovníků v leteckém sektoru k psychologické péči. Otázkou však zůstává, zda se reálné výsledky této nové legislativy v praxi skutečně dostaví, uzavírá The Wall Street Journal.