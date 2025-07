mikp Petra Miková Autor:

19:43

Místo, kde by se mohli společně bavit rodiče i děti. Čistý prostor, který by rodiny vtáhl do propracované tematiky s atrakcemi inspirovanými pohádkovými příběhy a filmy. To chtěl vytvořit Walt Disney, který 17. července 1955 stál u zrodu moderního průmyslu zábavních parků. Disneyland, označovaný jako „nejšťastnější místo na světě“ tak dnes slaví 70 let.