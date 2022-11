Snížení nákladů a ziskovost firmy. Cíle nového šéfa Disney jsou jasné

„Místo abychom se honili za novými předplatiteli prostřednictvím agresivního marketingu, musíme se více zaměřit na obsah a ziskovost. Abychom toho dosáhli, je třeba se velmi důkladně podívat na strukturu nákladů ve všech sférách, ve kterých působíme,“ citovala agentura Reuters nového CEO společnosti.

Bob Iger se do funkce generálního ředitele dostal 20. listopadu. Těsně před tím správní rada firmy odvolala jeho vlastnoručně vybraného nástupce Boba Chapeka, který však ztratil podporu vedení. Bob Iger vedl Disney už dříve, a to po dobu patnácti let, a vrací se tak do pozice, kterou dobře zná.

Firma přišla o příjmy

„Mým dalším cílem bude i kreativita celé platformy. Nechci nabírat nové zaměstnance, naopak budu důsledně usilovat o redukci nákladové náročnosti celého podnikání společnosti,“ uvedl Iger

Už stihl svým zaměstnancům oznámit, že plánuje reorganizovat celou firemní strukturu. Z představených cílů je zřejmé, že nový šéf plánuje zachovat diverzifikovaný přístup k podnikání. Proti předchozímu vedení tak má jít o výrazné změny.

Jeho předchůdce Bob Chapek prožil v čele společnosti Disney bouřlivé období. Přičítají se mu zásluhy za provedení společnosti přes nejhorší období pandemie, během které se zavřela kina i zábavní parky.

Firma kvůli pandemii přišla o většinu svých příjmů a společnost byla kvůli tomu pod tlakem investorů, kteří prosazovali rychlé a razantní změny. Jeho odchod z firmy ale téměř nikdo nečekal. I proto, že během letošního června podepsal smlouvu na pozici ředitele pro další tři roky.

Jak informovala agentura Reuters, Iger odmítl reagovat na spekulace ohledně možného prodeje Disney společnosti Apple. „Nikdy není vhodné komentovat možné akvizice či prodeje. Můžete se snadno dostat do problémů a já se kvůli tomu své práce vzdát nechci,“ dodal.